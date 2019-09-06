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 Политика Украины
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Все про:ВР (23555) журналистика (2448) Разумков Дмитрий (185)

 У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что у журналистов останется доступ в парламент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1, сообщает  Укринформ.

"У журналистов есть доступ в Верховную Раду", - отметил спикер.

Комментарии ведущей Натальи Мосейчук "пока", Разумков ответил: "Есть и будет оставаться таковым. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии" Слуга народа "и от других политических сил открыты для общения . Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытую форму работы ".


Дмитрий Разумков подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146789
 
   
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Зе просрав , усе що здобув Порошенко !!! ЗЕ це лайно !
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Треба повертати Пороха. Поки не пізно !!!!
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Да кому эта Рада нужна. И так понятно, что набрали туда Зедебилов на кнопки нажимать, на большее ума у них нет. Если туда прошли люди у которых и полного среднего образования нет. А со средним образованием это уже "праффессара". Эта афера с этой властью ещё сильно аукнется Украине, поимеют неньку все кто захочет.
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Ой какая зрада пропала
бЯда
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Стоїть вуйко на полонині, посміхається. Гріє лагідне сонце. Зеленіє трава. Цвірінчать
пташинки. Літають метелики.
Поряд проходить турист перевішаний рюкзаками.
- Добридень, пане. Гарна сьогодні днина, чи не так? - каже вуйко.
- Там хорошо, где нас нет!
- І де ж вас, вражих синів, немає? - зітхає вуйко.
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...речь о какой-то закрытую форму работы...
У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 6741
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Зе просрав , усе що здобув Порошенко !!! ЗЕ це лайно !
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Треба повертати Пороха. Поки не пізно !!!!
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Да кому эта Рада нужна. И так понятно, что набрали туда Зедебилов на кнопки нажимать, на большее ума у них нет. Если туда прошли люди у которых и полного среднего образования нет. А со средним образованием это уже "праффессара". Эта афера с этой властью ещё сильно аукнется Украине, поимеют неньку все кто захочет.
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Ось що буває,коли не на свому місці.Є стара україньска приказка:"Ні в тин,ні в ворота".
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Напомните, пожалуйста, сколько дней осталось до военного переворота ?
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Охренеть просто)))
Надеюсь журналисты или как там их сейчас называт - тупые овцы или как там правильно, оценили жест от *слуг народа*?))
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