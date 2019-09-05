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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (43) Рябошапка Руслан (91)

 Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал очень быстрые изменения.

Об этом сказал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, исходя из встречи депутатов фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Арахамия отметил, что по словам депутатов-мажоритарщиков, к ним приходят люди и говорят, что "все еще в стране много всяких схем, кто-то там ворует деньги", и сейчас есть "большая надежда на генерального прокурора".

Также Арахамия отметил, что Рябошапка еще только "вступает в должность, но вы видите, как он быстро движется - и увольнение заместителей, освобождение областных прокуроров".

Глава фракции рассказал, что генеральный прокурор пообещал "очень быстрые изменения, пообещал, что очень много людей будет изменено в количественном и качественном составе". По его словам, "это на самом деле вдохновляет, потому что люди ждут этих изменений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина

Источник: https://censor.net.ua/n3146786
 
   
 Топ комментарии
 
Россияне на линии соприкосновения по хуйловскому сценарию, снятие санкций с рашки за то что выдали ей подозреваемого в сбитии боинга. В общем много чего. Медведчука не посадят - это 100% точно.
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Ми навіть і не чекали таких бистрих змін,ніхто не винен,всі свободні.Цемах круте дулі всьому Світу,з за спини Ху"ла.
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Эта зеленая сопля в одном из интервью дала однозначный посыл - у авакова есть нелегальный бизнес и его обязательно легализуют.
А остальное как пойдет, на сколько дебилизма избирателей хватит, судя по коментам зелебобиков, хватит их дебилизма аж до развала страны.
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а как для кого ?

эти зелёные сопли могут хоть раз выразить определённо то, что именно хотят делать ?
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мародёров сажать будет, ботаферма мародёра опустеет ибо некому будет им платить... Поэтому, сочувствую ольгинской ботаферме Порошенко
Ищите другую работу, лохи Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия - Цензор.НЕТ 6298
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а те, кто чуть ли не в каждом сообщении про сопли и т.п. пишет, могут хоть раз выразить определённо то, что именно хотят делать ? не понимаю, какие у тебя к ним могут быть претензии в этом отношении Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8975
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с какого рожна я должен выражать определённо то, что собираюсь делать ?

Я шо, чиновник ?
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с какого рожна ты считаешь, что ген.прокурор должен тебе что-то определённо выражать? напомни, при Югике сильно много определённости было? а при остальных? а что в твоём понимание определённость от ген. прокурора? - список тех на кого дела будут открывать на какой-нибудь пресс-конференции, брифинге или вообще тупо в фейсбуке как при Юге?
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Зебильное,

это не я про изменения каркал, а твой зелемойский рябошапка.

какие изменения он будет делать ?

Это не его личное дело.
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Пебильное, увидишь если что, Юга ничего не менял ты как-то пережил это Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6589
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Ну как вы не понимаете?! Они же точно говрят:"Быстрее чем кролики"
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Эта зеленая сопля в одном из интервью дала однозначный посыл - у авакова есть нелегальный бизнес и его обязательно легализуют.
А остальное как пойдет, на сколько дебилизма избирателей хватит, судя по коментам зелебобиков, хватит их дебилизма аж до развала страны.
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Как Рошен национализируют, так и кранты Украине-то
Государствообразующее предприятие
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Тебе скушно? Хочется блистать умом? Это не сюда.
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Россияне на линии соприкосновения по *********** сценарию, снятие санкций с рашки за то что выдали ей подозреваемого в сбитии боинга. В общем много чего. Медведчука не посадят - это 100% точно.
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Ми навіть і не чекали таких бистрих змін,ніхто не винен,всі свободні.Цемах круте дулі всьому Світу,з за спини Ху"ла.
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Если он ещё не понял, что он труп, то он просто неимоверный плужара. Тормоз ипанутый!
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Шо, хімічну кастрацію для педофілів відмінить?
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Кто ещё не видеть изменений ? Отдавать гражданина Украины России который даже не совершал приступление, разве это не изменение на безпридел ?
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Душа болть не в порохоботів, а в людей з мізками, а не з зеленими шмарклями замість них.
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Рябошапка тоже пообещал,что-то победить\искоренить до конца 2019 года? Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8045
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"Якщо багато кусати,то можна вдавитися" (с)
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В українців, так історично склалось, міцні щелепи. Перемелють і не вдавляться.
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Там окрема недорозвинутість. І не тільки щелепи, а й по абрису відразу видно імбецила.
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Быстрые изменения -это значит врагов Коломойши,будут быстро сажать)
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Богатыреву выпустят и против всех убийц майдановцев дела закроют. Это для начала. Потом будут оппозицию сажать. Нет, не Жопоблох, а других. Ничего нового. Они опять на те же грабли наступают, неофашисты-регионалы Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6124
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Бабу богатыриху уже выпустили. Под залох. Внёс новинский. Не спи.
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Пока не отпустили. Одуплись. Пока рано радоваться.
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Поки що видно як зе ко ***** переставляє ліжка. Далі справа не іде.
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Больше похоже,что только простыни меняют Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4969
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какой то форрумчанин очень метко подметил - ара хам и я.....
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троль ты, но мне нравится твоя трольня... - ставь запятую в любое место....
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Неясно два вопроса. Кто виноват? И что делать?
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Госворы - чиновники - ответят тебе однозначно: начинать нужно не с них, а с себя.
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так вроде уже и нет никого - маладая "не ворующая" командА,
все же как вы заказывали, шо опять не так?
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значит ты маладец, очень понравилось - все ясно.
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Все верно, изменения не за горами, до этого крал Луценко,теперь будет красть этот горе прокурор
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Лохи , шоу продолжается? Лапша хорошая ?
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Рябая шапка сама хоть поняла, что сказала?
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Да, она сказала, что произойдет очередная ротация прокуроров. Ни слова про дела.
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коррупция - сращивание власти с бизнесом....
дальше сами ....
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Как это только пообещал??..тут вся ЗЕбилятня Петю уже трижды на Ростов выгнала и дважды на нары посадила...,а он шо то там патякает, наверно просто ещё не вошёл в курс дела. Нужно ещё немножко потерпеть...
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Бистро змінить може народ,який вийде на вулицю проти зрадників України.
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Много обещают, а толку ноль! Какие то одни брехуны.
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Билеты на Ростов подрожают

А неплохой стартап
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Мы вам обещаем-обещаем, а вам все мало и мало!
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Да! Уже почти неделю как генеральный прокурор
Где результаты?!!
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Можно подумать, что для него это назначение было сюрпризом. Мог бы за 100 дней и подготовиться к назначению, а он только раскачивается. Где программа действий, конкретные сроки наконец?
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Со всей ответственностью, основательно и с толком. А не то, что сейчас. Колунада, тупые шуточки и КВН. Хватит уже кривляться и паясничать, лучше надо работать! Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2821
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Вот-вот, ишь распустились кловуны 😁😁😁
За неделю - ни одной посадки! Наркоманы! Проститутки!
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Очень рад, что мы наконец пришли к единому мнению. В единстве наша сила.
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Я ещё не в том возрасте 😁 и не пью
А так бы тост предложила: ну, за все пропало!
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прийти к Югику и сказать, Юга дай пару дел почитать)
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Значит не стоило обещать! Уже осень, а посадок все нет! Будем ждать до следующей весны, опять обман? Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 7539
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О5? Нет, ну что вы? Снова. А вы от них иного ожидали?..
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Ну и напрасно. Глупо ожидать от напёрсточников чего-то кроме обмана.
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В радЕ (кузьмин, выродок подянуковский)
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это рыба-шапка намекает что вальцманату усьо?
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