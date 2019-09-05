 Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия

Об этом сказал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, исходя из встречи депутатов фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Арахамия отметил, что по словам депутатов-мажоритарщиков, к ним приходят люди и говорят, что "все еще в стране много всяких схем, кто-то там ворует деньги", и сейчас есть "большая надежда на генерального прокурора".
Также Арахамия отметил, что Рябошапка еще только "вступает в должность, но вы видите, как он быстро движется - и увольнение заместителей, освобождение областных прокуроров".
Глава фракции рассказал, что генеральный прокурор пообещал "очень быстрые изменения, пообещал, что очень много людей будет изменено в количественном и качественном составе". По его словам, "это на самом деле вдохновляет, потому что люди ждут этих изменений".
эти зелёные сопли могут хоть раз выразить определённо то, что именно хотят делать ?
Ищите другую работу, лохи
Я шо, чиновник ?
это не я про изменения каркал, а твой зелемойский рябошапка.
какие изменения он будет делать ?
Это не его личное дело.
А остальное как пойдет, на сколько дебилизма избирателей хватит, судя по коментам зелебобиков, хватит их дебилизма аж до развала страны.
Государствообразующее предприятие
Глава Минздрава времен Януковича вышла из СИЗО под залог
все же как вы заказывали, шо опять не так?
Тыщ быдыщ
Требуют наши сердца
дальше сами ....
А неплохой стартап
Где результаты?!!
За неделю - ни одной посадки! Наркоманы! Проститутки!
А так бы тост предложила: ну, за все пропало!