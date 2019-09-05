 Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского

Об этом журналистам сообщила представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, на встрече обсуждались вопросы, которые "касаются скорее внутренних наших организационных моментов, вопрос партии, ее развития, вопросы фракции".
При этом отметила, что ее интересовал вопрос, как депутатам коммуницировать с Кабинетом министров, "как настроить эту коммуникацию, как помочь министрам, чтобы они не чувствовали давления от депутатского корпуса, а главное, чтобы депутаты чувствовали, что с ними советуются, с ними общаются, их слышат в КМУ".
Также Верещук отметила, что у депутатов были вопросы к присутствующему на встрече генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "Наши депутаты обращались и слышали о нормальные процессы, которые происходят при назначении тех или иных прокуроров, или об освобождении прокуроров", - сказала она.
Как там в кремле грозно приказали сегодня зеленой шмаркле: "медведчука - не трогать, иначе все расскажем о зеленском!"
- Україна втрачає прямі докази у справі МН-17.
- ОПУ проігнорувало позицію Європарламентарів, що очевидно матиме негативні наслідки в подальших комунікаціях з ЄС.
- ОПУ проігнорувало прохання нідерландських слідчих.
Звільнення Цемаха без завершення процесуальних дій з боку міжнародних слідчих є ознакою змови та державної зради Зеленського згідно п.2 ст.111 УК України та багатьох інших статей Кримінального Кодексу України.
Державна зрада в формі Надання допомоги іноземній державі (РФ) не викликає сумнівів, адже Кремль отримав можливість не лише позбутися нищівного доказу у справі, а й підірвати позиції України в інших міжнародних судових процесах. Наших партнерів з Нідерландів та інших країн ЄС брутально «послали», відмовивши у запиті й зухвало відпустивши свідка у надтяжкому міжнародному злочині на волю.
Ведь Порошенко 5 лет не трогал Медведчука по приказу пуйла и даже назначил его своим представителем в Минске.
але навряд чи зараз Медведчук якось оглядається на Порошенка.
Вопрос один к Рябошапке, когда будет посажен главный мародер и коррупционер Порошенко?
Если не посадят воровскую падаль, грабившую 5 лет украинский народ, то Зеля пойдёт следом за Петей или даже следом за Януковощем в эмиграцию.
помнится, ни шмаркля, ни беня - претензий к Пороху не имеют
зебилы такие тупые - думают отвлечь людей от приказа путина - зебилу: отпустить цемаха