 Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского

Об этом журналистам сообщила представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, на встрече обсуждались вопросы, которые "касаются скорее внутренних наших организационных моментов, вопрос партии, ее развития, вопросы фракции".

При этом отметила, что ее интересовал вопрос, как депутатам коммуницировать с Кабинетом министров, "как настроить эту коммуникацию, как помочь министрам, чтобы они не чувствовали давления от депутатского корпуса, а главное, чтобы депутаты чувствовали, что с ними советуются, с ними общаются, их слышат в КМУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина

Также Верещук отметила, что у депутатов были вопросы к присутствующему на встрече генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "Наши депутаты обращались и слышали о нормальные процессы, которые происходят при назначении тех или иных прокуроров, или об освобождении прокуроров", - сказала она.