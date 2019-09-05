 Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко подчеркнул: "Замечательной увертюрой к сияющему пути нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки может стать немедленное представление в Верховную Раду Украины о привлечении к уголовной ответственности некоего Рената Кузьмина.
Напомню, что этот полусказочный персонаж эпохи Януковича отличался исключительным правосознанием и не просто разваливал уголовные дела за взятки, а элементарно уничтожал их, или прятал в потолке своего кабинета.
Сейчас он депутат фракции с почти неприличной аббревиатурой ОПЗЖ.
Уголовное производство в отношении Рената Равелийович не было закрыто. К моменту своего появления в стенах Верховной Рады он находился в розыске. То есть, все должно быть сейчас готово для того, чтобы сформулировать подозрение Кузьмину.
Нужно только нажать кнопку "печатать" и подписать ты документы на на председателя парламента.
Ждем и отсчитываем дни".
Освобождение Цемаха. Какие козыри Зеленский спустил в унитаз и что дальше
и что ж вы боты пе-фермы такие зануды ))))))))))))
МН17!
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?
Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.
Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.
Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.