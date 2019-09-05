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 Политика Украины
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Все про:Кузьмин (538) Луценко Игорь (169) Рябошапка Руслан (91)

 Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

Экс-депутат Игорь Луценко считает, что новый Генпрокурор может начать свою карьеру с представления на снятие неприкосновенности с народного депутата из ОПЗЖ Рената Кузьмина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Замечательной увертюрой к сияющему пути нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки может стать немедленное представление в Верховную Раду Украины о привлечении к уголовной ответственности некоего Рената Кузьмина.

Напомню, что этот полусказочный персонаж эпохи Януковича отличался исключительным правосознанием и не просто разваливал уголовные дела за взятки, а элементарно уничтожал их, или прятал в потолке своего кабинета.

Сейчас он депутат фракции с почти неприличной аббревиатурой ОПЗЖ.

Уголовное производство в отношении Рената Равелийович не было закрыто. К моменту своего появления в стенах Верховной Рады он находился в розыске. То есть, все должно быть сейчас готово для того, чтобы сформулировать подозрение Кузьмину.

Нужно только нажать кнопку "печатать" и подписать ты документы на на председателя парламента.

Ждем и отсчитываем дни".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3146784
 
   
 Топ комментарии
 
Проплачені зеботи та ЛОМи зеленого кольору як один в унісон транслюють одну й ту саму мантру:
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?

Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.

Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.

Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.
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Ничего он не спустил, Зеленский заработал себе героя россии, все по плану.
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Да зебил визжи про рошенки громче. даже если Хуйло назначит ЗЕкловуна губернатором Малоросии..вы зебилы будете визжать про Петью и Рошенки...А шо вам зебилам ещё делать в виду отсутствия побьед у ЗЕкоманды, только визжать про Петью. Причём не дай Бог Петю посадят...для вас ЗЕбилятников на самом деле это самое страшное. Про кого тогда зебилятник визжать будешь при каждом обсероне твоей ЗЕшоблы..
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https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM

Освобождение Цемаха. Какие козыри Зеленский спустил в унитаз и что дальше



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Ничего он не спустил, Зеленский заработал себе героя россии, все по плану.
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красиво употребляете рошенки - продолжайте))) Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7718
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Да зебил визжи про рошенки громче. даже если ***** назначит ЗЕкловуна губернатором Малоросии..вы зебилы будете визжать про Петью и Рошенки...А шо вам зебилам ещё делать в виду отсутствия побьед у ЗЕкоманды, только визжать про Петью. Причём не дай Бог Петю посадят...для вас ЗЕбилятников на самом деле это самое страшное. Про кого тогда зебилятник визжать будешь при каждом обсероне твоей ЗЕшоблы..
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краткость сестра таланта - пиши короче
и что ж вы боты пе-фермы такие зануды ))))))))))))
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Тебе зебилу вообще читать вредно, иди сватов по Г+Г смотри, вот это твоё.
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ЗЕвлада покрывает и выводит из под справедивого возмездия международных террористов! ********* пособники убийц!
МН17!
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да интересно - пе-ботоферме ведомо что всю их хрень надо доказать или пе-цензор все спишет ))
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Проплачені зеботи та ЛОМи зеленого кольору як один в унісон транслюють одну й ту саму мантру:
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?

Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.

Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.

Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.
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моє ж ти сонечко))) ти так нічого й не зрозумів
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Тут главный вопрос: как так вышло, что за пять лет не собрана доказательная база обвинения и не передана в суд, ни по этой особи, ни по ком либо еще?
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сначала - снятие неприкосновенности с поросенко..
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Сначала пусть делает, что обещал! Где законопроект про ИМПИЧМЕНТ?
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Хорошим козирем буде тримати Цемаха у сізо, а ще краще засудити за участь у НЗФ і тримати у вязниці. А так - прокурор вже прокурвився.
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Я так и не понял, как его ЦВК вообще зарегистрировал?
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как всегда за бабки - им тоже надо жить по новому как бпп и ********** Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2563 Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2563
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ну его выгнали - он наконец протрезвел что работать надо
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Юрец может и просох, а вот зебобики не просохнут никогда.
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Да не ломай малину, пусть все умственно отсталые зебобики перекличку сделают
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ЗЕбил такой ЗЕбил..а то что это совсем другой Игорь Луценко ЗЕбилу конечно пофиг, ему ж надо про Петью и порохоботов визжать. Вот ЗЕбилятник и визжит..даже не читая.
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Зебилы, да вас так и не научили читать в Трускавце? Это драгой Луценко...не ситали, но осуждаете? Зебуина тоже так выбирали? Посмотрели сериальчик и решили, мол, да?
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Так я шо то не пойму зебилы ж вроде сняли неприкосновенность..какое такое представление в Раду надо..или опять лохторат поимели зебобики..
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Эти умудряются иметь сами себя...так сказать, самообладание
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закон вступит в силу с 1 января 2020 года, и его ещё подписать надо кому-то
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юрик снятие неприкосновенности пробухал )))))))))))))))
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