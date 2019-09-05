 Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Замечательной увертюрой к сияющему пути нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки может стать немедленное представление в Верховную Раду Украины о привлечении к уголовной ответственности некоего Рената Кузьмина.

Напомню, что этот полусказочный персонаж эпохи Януковича отличался исключительным правосознанием и не просто разваливал уголовные дела за взятки, а элементарно уничтожал их, или прятал в потолке своего кабинета.

Сейчас он депутат фракции с почти неприличной аббревиатурой ОПЗЖ.

Уголовное производство в отношении Рената Равелийович не было закрыто. К моменту своего появления в стенах Верховной Рады он находился в розыске. То есть, все должно быть сейчас готово для того, чтобы сформулировать подозрение Кузьмину.

Нужно только нажать кнопку "печатать" и подписать ты документы на на председателя парламента.

Ждем и отсчитываем дни".

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