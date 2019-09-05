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Все про:Мексика (79) Россия (73771) США (15298) Трамп (2359)

 Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой

Сенатор-демократ Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он задействовал $771 млн, первоначально предусмотренных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на американо-мексиканской границе.

Об этом Шумер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В который раз президент Трамп ставит (Россию. – Ред.) превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил сенатор.

Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

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При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Это действие (с $771 млн. – Ред.) вдобавок с промедлением оказания помощи украинским военным против российской агрессии – это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - написал Шумер.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.

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Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.

Ранее на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3146783
 
 
 Топ комментарии
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Ха-хаха))
Когда в ЛЮБОЙ стране к власти приходит барыга... ))
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Трамп создатель и участник множества шоу программ.
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кацапы типа далеко,а мексы лезут через кактусы.Нужно стену сварганить.А лучше и дешевле -вырыть ров с пираньями
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Daddy's gone across the ocean,

Папочка сгинул за океаном,

Leaving just a memory,

Оставив лишь воспоминания,

A snapshot in the family album.

Фотокарточку в семейном альбоме.

Daddy, what else did you leave for me?

Папа, что ещё ты оставил мне?

Daddy, what you leave behind for me?

Папа, что ты оставил мне после себя?

All in all it was just a brick in the wall.

В общем-то, это был лишь кирпич в стене.

All in all it was just the bricks in the wall.

В общем-то, это были лишь кирпичи в стене.

Another Brick In The Wall
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Чак Шумер всегда врет - яркий представитель демпартии. где врут всегда
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вместо "стены" с взбесившейся рашкой-стена с Мексикой...
теперь будет "руцкий мир" от Вашингтона до Владивастока"...
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Надеюсь,предназначенные для Украины 250 млн. не пойдут на колючую проволоку для этой стены? Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 5541
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Красавчик! 700 млн. паРашку всё равно не сдержат, а с Мексикой может и проканает.
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Ну да, Мексика ж обьявила США врагом 1 и вот-вот начнет вторжение,как тут без стены, еще катапульт надо понастроить, и котлы со смолой на стены
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Любитель ***** и узкого мира. С Китаем он гораздо строже
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Походу у Трампа «Зима близко» (с)
Мексиканские чёрные ходоки, ***** хитрые, лазейку все равно найдут.
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Сможет ли Америка ( США, да и Запад ( в общем понимании), после ухода Трамбона, даже за четверть века исправить то что он наворотит. А если это продлится и "второй срок", то возможно это вообще станет необратимым началом конца. В общем влипли янки по полной, просто наваждение какое то.
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Ну Америка вистоїть, а нам з Зеклоуном світить розвал.
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Еще один дебилоид. Сколько же ***** завербовал или запугал людей по всему миру. Терроризм оказывается ето почтенная и популярная профессия в 21 веке. Пока Украина не восстановит хоть частично свой ядерный потенциал нас и дальше будут подкидать под жопу кому не лень. Такие как Трамп скорее захотят наладить отношения с Ыном у которого есть ядерная дубинка чем с беззубой бабушкой Украиной, которая моет полы в Польше. Украинцы наверное напоминают Трампу мексикосов по своему образу жизни
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Собственно это он и обещал на выборах. Заняться внутренними делами Америки и налаживать жизнь её граждан, а не тратить деньги невесть на что за пределами страны... Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 1875
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Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 9880

Так закончилась афера ЗЕбобы с Моторсичью.
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Значит Трамп боится мексиканцев больше чем рассиян .
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не думаю, что он кого-то боится. Но россияне черти где, а мексиканская граница под боком.
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Трамп по маме этнический скрипач и юрист.
А по нутру - хабадник, как и путин - вот почему в кремле так плясали,
когда, Трамп победил : появился свой человек в Вашингтоне, и не где-нибудь.
а прямо в Белом Доме, в Овальном кабинете.
Не выберут его на второй срок (за неистовую поддержку Израиля из бюджета страны)
и за дружбу со вторым лысеньким рыженьким шалунишкой.
Они бы вдвоём заделали конкурс красоты мальчиков и девочек.
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Кроля уже вспоминали? Тоже знатный стеностроитель)
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Не знаю для чего и почему , но вспомнилась авария на нефтедобывных вышках в мексиканском заливе . Путин был не при чём , даже может предлагал свою помощь , шоб дольше вытекало ... .
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Там давно уже тоннели как во вьетнаме)) Хотя распил знатный. Чет типа нашей стены.)
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просто трамп знает где популизм, а где реальная проблема, рф для сша дальний кордон, торговли особой нет, бесконтрольной миграции нет, вала наркоты нет, так, перебрехиваются через океан
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А Украина, которая типа воюет с Роисей и претендует на помощь, отдает Роисе свидетелей и продает военные технологии Китаю (Моторсич ага).
Китай для США проблема. Роися для Украины проблема. Украина слила интересы США. США вполне закономерно остановили помощь Украине.
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европа наступает с мексики, надо срочно стену
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