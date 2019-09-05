 Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом Шумер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В который раз президент Трамп ставит (Россию. – Ред.) превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил сенатор.
Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".
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При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.
"Это действие (с $771 млн. – Ред.) вдобавок с промедлением оказания помощи украинским военным против российской агрессии – это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - написал Шумер.
Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.
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Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.
Ранее на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.
Когда в ЛЮБОЙ стране к власти приходит барыга... ))
Папочка сгинул за океаном,
Leaving just a memory,
Оставив лишь воспоминания,
A snapshot in the family album.
Фотокарточку в семейном альбоме.
Daddy, what else did you leave for me?
Папа, что ещё ты оставил мне?
Daddy, what you leave behind for me?
Папа, что ты оставил мне после себя?
All in all it was just a brick in the wall.
В общем-то, это был лишь кирпич в стене.
All in all it was just the bricks in the wall.
В общем-то, это были лишь кирпичи в стене.
Another Brick In The Wall
тыць!
https://youtu.be/mcZObGo9Ba4
теперь будет "руцкий мир" от Вашингтона до Владивастока"...
Мексиканские чёрные ходоки, ***** хитрые, лазейку все равно найдут.
Так закончилась афера ЗЕбобы с Моторсичью.
А по нутру - хабадник, как и путин - вот почему в кремле так плясали,
когда, Трамп победил : появился свой человек в Вашингтоне, и не где-нибудь.
а прямо в Белом Доме, в Овальном кабинете.
Не выберут его на второй срок (за неистовую поддержку Израиля из бюджета страны)
и за дружбу со вторым лысеньким рыженьким шалунишкой.
Они бы вдвоём заделали конкурс красоты мальчиков и девочек.
Китай для США проблема. Роися для Украины проблема. Украина слила интересы США. США вполне закономерно остановили помощь Украине.