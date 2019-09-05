 США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эксклюзивном интервью The Daily Signal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок нормандскому формату", - заявил дипломат. При этом он добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации ситуации.
Государственный секретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах. Но при этом он отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс.
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По мнению Помпео, освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.
Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США.
Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать оккупацию Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.
"Мы очень четко отметили нашу позицию относительно роли России в Украине, - заявил Помпео. - Мы знаем, Европа знает - все понимают, что это украинская территория, и наша позиция не может быть более четкой".
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В то же время Помпео подчеркнул важность поддержания диалога США с Россией, в частности, по вопросу борьбы с терроризмом.
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Бо ж крик «Порошенко з Свинарчуками все вкрали !!!!!!»
Де судові рішення?
«Расслєдованія тупих овець Бужанського»?