 США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эксклюзивном интервью The Daily Signal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок нормандскому формату", - заявил дипломат. При этом он добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации ситуации.

Государственный секретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах. Но при этом он отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс.

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По мнению Помпео, освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать оккупацию Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

"Мы очень четко отметили нашу позицию относительно роли России в Украине, - заявил Помпео. - Мы знаем, Европа знает - все понимают, что это украинская территория, и наша позиция не может быть более четкой".

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В то же время Помпео подчеркнул важность поддержания диалога США с Россией, в частности, по вопросу борьбы с терроризмом.