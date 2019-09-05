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Все про:ДТП (5726) Зайцева (101) Дронов (50)

 Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

Адвокат пострадавших в ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Лариса Матвеева сообщила 5 сентября, что Харьковский следственный изолятор отказал ей в предоставлении информации о том, где будут отбывать наказание признаны виновными Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Основанием для отказа в пенитенциарном учреждении назвали конфиденциальность такой информации, указала Матвеева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Интересно, когда стала конфиденциальной информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условияа проживания в этих учреждениях. Или проблема именно в документальном подтверждении этой информации? "- написала Матвеева. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине. ФОТО

Вечером 4 сентября Лариса Матвеева отметила, что, по ее данным, Елена Зайцева будет отбывать наказание в облегченных условиях в Днепропетровской области.

По словам защитницы пострадавших, лишение свободы на 10 лет предусматривает этапирование в колонию с изоляцией. Однако,  Покровский исправительный центр №79, в котором находится Зайцева, предназначен для осужденных без изоляции от общества.

Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает его, как этого требует приговор Зайцевой.

Приговоренную к 10 годам тюрьмы по делу о ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елену Зайцеву доставили в исправительный центр на территории Днепропетровской области. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили 4 сентября в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в ответ на информационный запрос в среду.

По данным ведомства 2 сентября осужденную этапировали в Покровский исправительный центр (№79).

В Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, которому подчинено заведение, комментариев пока не дают. По данным с сайта управления, исправительный центр №79 в Покрове (бывшее Орджоникидзе) - учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы.

Второго осужденного к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадия Дронова конце августа этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 на Полтавщине.

Источник: https://censor.net.ua/n3146778
 
 
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Ясен фиг. Теперь Зекоманда у руля. Выпускают и отдают всякую нечесть кацапскую. И этих тварей тоже - или отпустят, или в харомы какие-то поселят. Типа сидят...
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Нова влада, теперь зепортновский суд непременно ее отпустит, уже отпустил наверно.
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А они вообще в тюрьме есть? 😂 О времена, о нравы!
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Дронов може, як повністю невинуватий, і посидить трохи, а Зайцева зараз десь розсікає на кабріолеті по Півдню Франції з новими документами на Жемапель якусь. Папіки в неї настільки всіх залякали, що досі ніхто вголос навіть не сказав - хто вони такі. Але ким би вони не були вони калічать свою дочку. Роблять з неї потвору. Власне вже зробили
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