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Все про:Нидерланды (835) СБУ (13795) Ромалийская Ирина (391) Цемах (30)

 Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская

Голландские следователи прибыли в Киев для того, чтобы допросить бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевое:

  1. Цемах в нидерландском деле о убитом из российского БУКа боинге не свидетель, он - подозреваемый.
  2. Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - написала она.

Кроме того, Ромалийская утверждает, что во время операции по вывозу Цемаха с оккупированной части Донецкой области погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.

"Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подытожила журналистка.

Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская 01

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146776
 
   
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Не слабые у нас такие повстанцы с ПВО.
А ракетно космической роты у них нет?
Это к следователям вопрос.
А вдруг?
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соя. при свиновальце цемента не отпускали?
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при зельцмане отпустили .... можешь узбагоиться шмаркатый....
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Гороховий, ти можеш тепер його на хліб собі намазати.
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на гиляку можете его повесить на любой ветке в Нидерландах .... хоть в европе побывает ... перед обменом в ********... где его кончат сходу.
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Бачу, що ми ще багато чого дізнаємось колись про цю справу.
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Как только зекоманда будет висеть на столбах, так сразу и узнаем правду, как они провернули эту антиукраинскую махинацию.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 10 ч.10 часов назад



Развал украинского государства, превращение его в авторитаризм идет полным ходом. Заленский и его кукловоды пишут самую позорную страницу в истории Украины. Прокурор Пересада: «Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації».
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ты удмурт?
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и кого они теперь дапрашивать будут...? "труп и "личные абязательства"...? Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 7642
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Е мо е. Еще и сотрудники СБУ погибли и были раненные чтобы притащить ету мразь через границу. А его отдают за каких то чмошных моряков которые даже не сопротивлялись врагу
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Брехня!

Подробности задержания свидетеля рассказал источник, близкий к украинским секретным службам. По его словам, Цемах в день задержания проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки. Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха - тот "с трудом держался на ногах".

"Новая Газета" рассказала, что арестовать Цемаха было легко, поскольку на момент задержания и похищения он находился в алкогольном ступоре (его жена также публично заявляла, что у Цемаха проблемы с алкоголем).
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Як казав непохований Вова Перший: Верной дорогой идете, товарищи! Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 1591
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Красота - Голландци приехали а зеля его отпустил. Зробили це разом...
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Можно на Раиссу поехать, там в ФСБ попытаться допросить
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щас ему ФСБ начитает показания.
будет такой свидетель закачаешся...
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То есть отпустили подозреваемого, ценой жизни наших бойцов... Что поделаешь - просто не почувствовали войну. Інколи мені здається що у зе-людей зелена кров. Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 8665
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Мирослав Гай‏ @miroslavgai 10 ч.10 часов назад


Тепер РФ отримає "докази", що боінг збила Україна.
Ми непросто терориста Цемаха відпустили, ми знехтували міжнародним правосуддям, більше того, ми завадили міжнародному слідству у розкритті злочину.
Ще гірше - це співучасть у злочині.
Шантаж Кремлем України через полонених вдався.
Тепер, нас щей будуть змушувати, щоб наші звільнені досиджували терміни в Україні.
Ми на це не підемо, бо повстане суспільство.
І це стане приводом не віддавати всіх інших полонених, а їх набагато більше ніж 35.
Зрадили національні інтереси в угоду рейтингів.
Господи, хоч би тепер хлопці повернулись додому, бо і тут можуть кинути.
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Журнашлбюшки совсем отупели !!!! Какого - они об этом трубят, дауы !
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Отпускают не свидетеля а подозреваемого, это вообще аут. Зебилы выслуживаются перед своим хозяином...
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Не забилы. А выбранный ими шут и его 95 квартал.
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Я сьогодні вже писав, винуватий не Зеленський, бо він примітивне чмо в червоних трусєлях, а винуваті 73%, які його обрали - це їхня повна відповідальність.
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За неделю не смогли организовать "встречу" убийцы со следствием? Зебилы, что скажите в оправдание вашего глав. зебила. Только сказок про тяжелое шоколадное наследство рассказывать не надо
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Парашенко обменял двоих ГРУшников за поимку которых погиб наш солдат на Сравченку. Зеленский отдает Цемаха из-за которого погибли сотрудники СБУ за какого то Гриба который очень хотел трахнуть кацапку. Вы в своем уме вообще то? С такими обменами у нас скоро людей не будет. Как в поговорке, хватить батьку торгувати ато уже нема чим здачi давати
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Дело не в числе. Дело в личности. Без Цемаха ***** вообще про обмен разговаривать не хотел. Зелебеня в очередной раз прогнулся перед путлером. Не президент, а зеленое дерьмо
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Зеля выпустил Ежова и Вышинского. Етого вполне достаточно и даже больше чем нужно на обмен и так не выгодный для Украины. Можно было просто еще месяц подождать пока против Рашки санкции ввели и ***** сам бы просил забрать моряков. Вначале про обмен Цемаха даже разговора не было
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З суботи слідчих "слуги урода" не допускали до затриманого терориста. А сьогодні ці уроди на угоду ***** відпустили його просто з зали суду... Думай-ТЕ , зебіли. Якщо звичайно у вас є чим
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Пусть вызовут его повесткой как все делают.
Забыли как Югик вызывал Януковича?
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Вы что действительно верите, что нидерландский суд посадит путина, от только покажет ядерную кнопку и все суды Европы обосрутся.
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Не посадить, просто наваляють вам, пересічним кацапам санкцій, після яких вам ягель делікатесом стане.
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козломордый , ты не туда залез , тебе на Ленту сРУ !
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ЗЕБИЛ СВОИМИ РУКАМИ ОСВОБОДИЛ ПУТИНА ОТ ГААГИ-ВСЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОПИАРИТСЯ ВСЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ УТЕРЕТЬ НОСА ПЕТИ МОЛ ВИДИТЕ СКОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЛ ПУЙЛО А СЕЙЧАС БЛАГОДАРЯ МНЕ ОСВОБОДЯТ-ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗРАДНИК І СПІЛЬНИК ТЕРОРИСТІВ
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Цемах не только свидетель по сбитию Боинга. Если докажут что Боинг сбила Рашка ето еще и доказательства для Гаагского суда что Рашка воюет с Украиной а не повстанцы. Поетому ***** рвет и мечет
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Ото будет зрада тотальна если Цемах уже дал все нужные показания, а сейчас еще и принесет пользу в обмене. Но журналисты все же зря рано патякают языками.
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Его слова ничего не значат вне заседания суда. Кроме того ***** скажет что его вынудили бендеровцы под пытками... короче сам знаешь, Лавров только высмеет всех на публике
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Доволі фантазій, у главзебіла Європа вже просила сьогодні роз"яснень. А вам скажу - якщо не можете щось пояснити валіть все на баригу, поки що це конає.
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Это слишком хорошее предположение, чтоб быть правдой.
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ДА канешно , он уже дал , разбежался , он шо непонимает что его остаток жизни обратно пропорционален длине его языка .
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Уже у этой шмары нарисовались погибшие СБУшники, нет слов....
Дикая лахудра. Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 6306
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понятно, что Супрун не смогла бы работать в команде предателей нац.интересов...

Уляна Супрун

@usuprun

·2 ч

Звільнення терориста Цемаха не можна виправдати ймовірним звільненням бранців Кремля. 5 років тому Росія вбила 298 пасажирів #MH17.
Не можна робити зло "заради добра".
Не можна випускати колаборантів та вбивць та домовлятися із окупантами.
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Все понятно, приехали следователи, значит надо срочно отпустить.
Все как всегда, зебобики, вы все еще на что то надеетесь?
Смнить шило на мыло и постараться просрать страну. Да феерический **********.
1ая леди коедит берет на оплату жилья, семья премьера заолженности копит за комуналку, зато все успевают взять отпуск до отработки полугодовой и смотаться в загранку отдохнуть, устали от трудов праведных ***.
На следующем майдане пора начинать вешать и вешать не по одиночке, а скопом, дабы неповадно было.
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А зачем его допрашивать? Он обещал больше Боинги не сбивать. Он исправился и его отпустили.
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Одновременно с падлючим освобождением Цемаха в угоду Путину начали наезд на каналы Медведчука и грозить финансовым расследованием про русские деньги. Это чтобы таки сорвать освобождение наших пленных? Подождать не могли- когда наши будут дома? Идиотизм ради пиара?
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Сколько эта тварь сидела в СИЗО а голландцы только сейчас зачесались....!?!? Ну почему вокруг одни дебилы.. ???????
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