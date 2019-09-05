 Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевое:
- Цемах в нидерландском деле о убитом из российского БУКа боинге не свидетель, он - подозреваемый.
- Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - написала она.
Кроме того, Ромалийская утверждает, что во время операции по вывозу Цемаха с оккупированной части Донецкой области погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.
"Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подытожила журналистка.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
Читайте на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
А ракетно космической роты у них нет?
Это к следователям вопрос.
А вдруг?
Развал украинского государства, превращение его в авторитаризм идет полным ходом. Заленский и его кукловоды пишут самую позорную страницу в истории Украины. Прокурор Пересада: «Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації».
Подробности задержания свидетеля рассказал источник, близкий к украинским секретным службам. По его словам, Цемах в день задержания проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки. Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха - тот "с трудом держался на ногах".
"Новая Газета" рассказала, что арестовать Цемаха было легко, поскольку на момент задержания и похищения он находился в алкогольном ступоре (его жена также публично заявляла, что у Цемаха проблемы с алкоголем).
Ничего стоашного.
будет такой свидетель закачаешся...
Тепер РФ отримає "докази", що боінг збила Україна.
Ми непросто терориста Цемаха відпустили, ми знехтували міжнародним правосуддям, більше того, ми завадили міжнародному слідству у розкритті злочину.
Ще гірше - це співучасть у злочині.
Шантаж Кремлем України через полонених вдався.
Тепер, нас щей будуть змушувати, щоб наші звільнені досиджували терміни в Україні.
Ми на це не підемо, бо повстане суспільство.
І це стане приводом не віддавати всіх інших полонених, а їх набагато більше ніж 35.
Зрадили національні інтереси в угоду рейтингів.
Господи, хоч би тепер хлопці повернулись додому, бо і тут можуть кинути.
Забыли как Югик вызывал Януковича?
Дикая лахудра.
понятно, что Супрун не смогла бы работать в команде предателей нац.интересов...
Уляна Супрун
@usuprun
·2 ч
Звільнення терориста Цемаха не можна виправдати ймовірним звільненням бранців Кремля. 5 років тому Росія вбила 298 пасажирів #MH17.
Не можна робити зло "заради добра".
Не можна випускати колаборантів та вбивць та домовлятися із окупантами.
Все как всегда, зебобики, вы все еще на что то надеетесь?
Смнить шило на мыло и постараться просрать страну. Да феерический **********.
1ая леди коедит берет на оплату жилья, семья премьера заолженности копит за комуналку, зато все успевают взять отпуск до отработки полугодовой и смотаться в загранку отдохнуть, устали от трудов праведных ***.
На следующем майдане пора начинать вешать и вешать не по одиночке, а скопом, дабы неповадно было.