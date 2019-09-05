 Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя Антикоррупционного суда Евгений Крук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было. Когда мы разрабатывали коммуникационную стратегию неофициальную, мы видели, что через 50-70 лет суда (Антикоррупционного. - Ред.) не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет вообще", - сказал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября.

Как известно, в мае председателем суда избрали Елену Танасевич. Заместителем председателя Антикоррупционного суда избрали судью Евгения Крука.

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Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.

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Как сообщалось, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств, и их количество будет расти.

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Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.