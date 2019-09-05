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Все про:коррупция (7489) Антикоррупционный суд (456)

 Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья

Высший антикоррупционный суд начал работу для того, чтобы в будущем в стране вообще не было коррупции и необходимость в таком суде отпала.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя Антикоррупционного суда Евгений Крук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было. Когда мы разрабатывали коммуникационную стратегию неофициальную, мы видели, что через 50-70 лет суда (Антикоррупционного. - Ред.) не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет вообще", - сказал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября.

Как известно, в мае председателем суда избрали Елену Танасевич. Заместителем председателя Антикоррупционного суда избрали судью Евгения Крука.

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Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.

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Как сообщалось, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств, и их количество будет расти.

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Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3146773
 
   
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Класика.
«ЕМІР, ХОДЖА, ІШАК».
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"А не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира ?" (с)
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Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации. Источник: https://censor.net.ua/n3146773
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Неможливо ефективно захистити усіх суддів та їхні сім'ї.
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Саакашвили поборол коррупцию и провел реформы за 5 лет. Вам сволочи не понравилось что он притеснял воров в законе и олигофренов и садил их не поп понятиям. Вы же выбрали долгий путь, через болота, овраги и леса и в другую сторону.
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Що ти мелеш? Карлсон так проводив "реформи" , що досі свого носа показати боїться "вдячному" йому народу Грузії аби той йому ніс нижче спини не натягнув 😕
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и поэтому благодарный грузинский суд присудил Карлсону шесть лет тюрьмы ? Поэтому саака и бегает где угодно , только не у себя в Грузии.
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Да что там особо "бороцца" ?
Смотрим
1. Где работали дяды/бабки, отец/мама. Работа "по наследству" ?
2. Смотрим ГДЕ и как живут, на чем ездят и т.д. Сравниваем доходы и расходы

Что мешает сделать переатестацию ? Настанет время офигительных историй
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Корупцію породжують держави. Чим більше суспільних грошей проходить через державу, тим більше пройдисвітів проникають в державні органи, щоб зачерпнути з тієї річки нічийних грошей та майна.
У приватника красти важко, бо в нього шкурний інтерес - слідкувати за своїм майном та грошима. У громади красти досить непросто - бо в маленькій громаді всі всіх знають, і злодія швидко виведуть на чисту воду. А от у держави красти легко і зручно, бо це величезна купа нічийних грошей та майна, за яким ніхто не слідкує.
Тому для справжньої боротьби з корупцією потрібно не нові силові структури плодити а переводити якомога більше державних функцій і бюджетів на рівень громад або взагалі віддавати приватним підприємствам.
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Это из этой серии Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 5540 :
Анекдот который приводят в аргумент, о не правильности действий большевиков и сочувствующих революции.

Сам анекдот:
В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных

Богатых без бедных, быть не может.
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... сказала "права" рука Зубожілої Жульки, яка навіть коли спала і то щось мусила спіонерити аби ніч надаремно не пройшла 😃
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А когда раздавали "Юлину тыщу" небось ночью дежурить ходил,шоб с очереди тебя не выкинули.
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ЗЄки включили обіцяльники під шумок передачі Цємаха кацапам, типу це має щось допомогти.
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Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья --- это сказал судя ? Это не может быть ! Не может такой дэбил быть судей, это я вам говорю , гражданин страны в которой самая низкая коррупция в мире . Коррупция - это лицо общества , какое общество и такой уровень в нём коррупции . И ещё , передайте этому дэбилу , что через 50-70 лет в коррупция будет не только в Украине, но и во всем мире . Если такой дэбил будет работать в антикоррупционном суде , то грош сена этому соду .
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Михе, кстати, потребовался всего один президентский срок...но этот судья ведь не бороться пришел...не, ну рассмешили...
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то есть коломойша присядет через 70?
ой вей,,,,,
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а може в америчку бычка загрузить и отправить?
глядишь дело и быстрее пойдет...
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Капсулу! Заройте капсулу с посланием грядущим поколениям... ну там, "дорогой друг, обращаемся к тебе через 70 лет...смотри, не намочи колготки, узнав, как киношный голобородман по сценарию смешал страну с руским говном за гешефт в виде пуйловской благосклонности"... ну, что-то такого типа...капсулу!
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ну фсё! ... теперь путч точно неизбежен)))))
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соєвий путч просто невідворотній , як перемога над корупцією ...
років через 50 ! Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 1807
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ага Янукович тоже так думал как и ты)
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для соєвих Яник - просто гЕрой ...))
ed372580
Янукович по сравнению с сегодняшним мурлом ,настоящий мужик
05.09.2019 21:04
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Для зелених шмарклів і **** герой. Ти шо сказати хотіло, Цемаха тобі в горлянку.
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Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення подала до суду про анулювання ліцензії телеканалу NEWSONE:
https://youtu.be/PyZeSVSYWr4?t=317
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Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья

Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе (с) Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 4623
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Я бы запретил фильм только за эту фразу Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 9178
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Ну если через 50-70 лет, то ближайшие 20-30 годков надобно не зевать, а колошматить бабло - "ковать железо не отходя от кассы" ©. От понабирали - услыхал бы какой-нибудь Ли Куан Ю - или удавил бы, или сам бы удавился.
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И такие идиоты у нас представители ффффффффффемиды?
Во-первых! Коррупция неистребима.
Во-вторых. Задача этого суда наказывать коррупционеров а не бредить и фантазировать
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Я вже не доживу до цього дня, щоб перевірити!
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*****... Это что я такое прочитал?

Т. е. и из этой рішучої реформи получилось "НАБУ"? Браво брависсимо!!
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Ну так кричали же зебилы, что не видели никаких реформ последние 5 лет! Вот дождались мгновенных просто!!! От всей души 🥳 поздравляю!)
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А чому всі так збудились ?
Коли , пару років тому , соєвий Хряк гучно піарив створення цього суду - хіба хтось вірив , що буде інакше ? Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 2169
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Всі просто забули раптом хто цей суд створював та вів відбір кандидатів в судді.
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вони ДУЖЕ хочуть , аби про це забули ... але в них , як завжди , нічого не вийде - Крук це кандидатура від соєвих "папередніков" , а отже - і відповідати будуть вони !
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РАБОТА ИСТИННЫХ ПРИРОДООХРАННИКОВ
Они молодые ребята, работают в отделе государственной охраны природно-заповедного фонда НПП «Тузловские лиманы». Вчера, как и в предыдущие дни, они работали с раннего утра до ночи, очищая лиманы от браконьерских орудий лова. Мне пришлось сопровождать и помогать опергруппе нацпарка. В результате рейда уничтожено 22 незаконных орудия лова, отпущено на волю более 150 кг живых креветок, бычков, атерин и др. Но к вечеру местные браконьерская банда из сел Тузлы и Базарьянка, при поддержке рыбинспекции, много лет крышующей их, за немалые деньги, заблокировали государственную машину нацпарка и не выпускала ее три часа. Всего в месте происшествия собралось 45 человек, среди них десяток злостных нарушителей. Вызвали полицию. Браконьерам полиция была до одного места. Все организаторы блокировки известны, есть фото и видеофиксация, но полиция их не опросила на месте происшествия. Чтобы спасти ситуацию и людей, нами Русев и Димов было принято решение пойти на ситуационные уступки и отдать часть орудий лова браконьерам и безопасно уехать с места происшествия. Обо всем этом я чуть позже обязательно напишу. Спасибо молодым коллегам Руслану и Вадиму, что не дрогнули в нелегкой ситуации.
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А где ваш хваленный Аваков???
И почему при нем полиция крышует браконьеров, старателей бурштина, взятки на дорогах те же, а Зе все ищет коррупцию?
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Меня больше интересуют ваши планы на ближайшие 6 месяцев.
Вполне достаточно для того, чтобы посадить пару сотен особо охреневших.
Ну а дальше пусть асимптотически приближается к 0 хоть 500 лет.
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Шесть месяцев? Долго... Голобородько справился бы за несколько серий...
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Тобто до Пороха доїпались, що не переміг корупцію за п'ять років, а вова зє буде 70 років боротись??? Тобто династія в нас буде зеленських царів - борцунів???
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-мы видели, что через 50-70 лет суда (Антикоррупционного. - Ред.) не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет вообще"Источник: https://censor.net.ua/n3146773 дак
каммуниз уже более 100 лет как "пастроили"... Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 1621 Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 9853
"верным путём идёте тав_щи"... Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 8741
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Зеленчуки, шо этот черт гонит, звоните Баканову...
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Мне кажеца или они специально осознанно стебуца над своими ЗЕбилами рабами??
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они специально осознанно стебуца над своими ПОРОХОбилами рабами...))
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Так может и зарплату вам, борцы, через 50 лет надо начать платить, ну по результатам "кропотливого труда"?
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Если эту касту не позбавити недоторканості , то Украине піздец . Все проблемы из за решений судей . Они решают или не решают всё шо происходит в Украине .
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Вперёд к светлому капитализму, товарисчи!
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Треба свяченою водою покропити з літака територію України і корупція щезне! Як цю послугу ще не здогадались замовити московським попам!? Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья - Цензор.НЕТ 552
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Який суд, тут №6 вже сказав до кінця року поборить! Про шо Ви балакаєте? Месія!!!
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Короче, не будет реальных посадок на адекватные сроки, с возмещением ущерба и конфискацией у всех членов семьи, то грош цена всем этим говорунам в мантиях. Доведут народ до греха
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как раз за 50 -70 лет посадят 10 глав НАБУ , САП , СБУ , генпрокуроров , глав антикоррупционных судов , вот тогда может и появятся честные . а не такие , которые Цемахов выпускают
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