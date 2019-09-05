 Цель Антикоррупционного суда - полное искоренение коррупции через 50-70 лет, - судья

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя Антикоррупционного суда Евгений Крук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было. Когда мы разрабатывали коммуникационную стратегию неофициальную, мы видели, что через 50-70 лет суда (Антикоррупционного. - Ред.) не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет вообще", - сказал он.
Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября.
Как известно, в мае председателем суда избрали Елену Танасевич. Заместителем председателя Антикоррупционного суда избрали судью Евгения Крука.
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Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).
Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.
Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.
Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.
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Как сообщалось, в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.
21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.
НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.
По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств, и их количество будет расти.
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Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.
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Неможливо ефективно захистити усіх суддів та їхні сім'ї.
Смотрим
1. Где работали дяды/бабки, отец/мама. Работа "по наследству" ?
2. Смотрим ГДЕ и как живут, на чем ездят и т.д. Сравниваем доходы и расходы
Что мешает сделать переатестацию ? Настанет время офигительных историй
У приватника красти важко, бо в нього шкурний інтерес - слідкувати за своїм майном та грошима. У громади красти досить непросто - бо в маленькій громаді всі всіх знають, і злодія швидко виведуть на чисту воду. А от у держави красти легко і зручно, бо це величезна купа нічийних грошей та майна, за яким ніхто не слідкує.
Тому для справжньої боротьби з корупцією потрібно не нові силові структури плодити а переводити якомога більше державних функцій і бюджетів на рівень громад або взагалі віддавати приватним підприємствам.
Анекдот который приводят в аргумент, о не правильности действий большевиков и сочувствующих революции.
Сам анекдот:
В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных
Богатых без бедных, быть не может.
ой вей,,,,,
глядишь дело и быстрее пойдет...
років через 50 !
ed372580
Янукович по сравнению с сегодняшним мурлом ,настоящий мужик
05.09.2019 21:04
https://youtu.be/PyZeSVSYWr4?t=317
Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе (с)
Во-первых! Коррупция неистребима.
Во-вторых. Задача этого суда наказывать коррупционеров а не бредить и фантазировать
Т. е. и из этой рішучої реформи получилось "НАБУ"? Браво брависсимо!!
Коли , пару років тому , соєвий Хряк гучно піарив створення цього суду - хіба хтось вірив , що буде інакше ?
Они молодые ребята, работают в отделе государственной охраны природно-заповедного фонда НПП «Тузловские лиманы». Вчера, как и в предыдущие дни, они работали с раннего утра до ночи, очищая лиманы от браконьерских орудий лова. Мне пришлось сопровождать и помогать опергруппе нацпарка. В результате рейда уничтожено 22 незаконных орудия лова, отпущено на волю более 150 кг живых креветок, бычков, атерин и др. Но к вечеру местные браконьерская банда из сел Тузлы и Базарьянка, при поддержке рыбинспекции, много лет крышующей их, за немалые деньги, заблокировали государственную машину нацпарка и не выпускала ее три часа. Всего в месте происшествия собралось 45 человек, среди них десяток злостных нарушителей. Вызвали полицию. Браконьерам полиция была до одного места. Все организаторы блокировки известны, есть фото и видеофиксация, но полиция их не опросила на месте происшествия. Чтобы спасти ситуацию и людей, нами Русев и Димов было принято решение пойти на ситуационные уступки и отдать часть орудий лова браконьерам и безопасно уехать с места происшествия. Обо всем этом я чуть позже обязательно напишу. Спасибо молодым коллегам Руслану и Вадиму, что не дрогнули в нелегкой ситуации.
И почему при нем полиция крышует браконьеров, старателей бурштина, взятки на дорогах те же, а Зе все ищет коррупцию?
Вполне достаточно для того, чтобы посадить пару сотен особо охреневших.
Ну а дальше пусть асимптотически приближается к 0 хоть 500 лет.
каммуниз уже более 100 лет как "пастроили"...
"верным путём идёте тав_щи"...