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 Общество
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Все про:туризм (1138) ЧАЭС (377) Зона отчуждения (113)

 Установлен новый рекорд посещаемости Зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

В 2019 году установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной.

По данным ведомства, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 000 туристов.

Сейчас в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушных маршрута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения. ФОТОрепортаж

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти", - говорится в сообщении агентства.

В начале 2019 появились первые кадры сериала "Чернобыль" от американской компании HBO. Премьера состоялась в мае 2019 и вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков.

Также смотрите: За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3146772
 
 
 Топ комментарии
 
Новый рекорд сегодня установил зешмаркля, а это все фигня.
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а посещение серой зоны... на рекорд не-не...
(с перочинным ножиком, рогаткой и луком...ну... чтоб перемирие не сорвать)
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кто то на этом зарабатывает - вот и радуется рекордам.
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Новый рекорд сегодня установил зешмаркля, а это все фигня.
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а посещение серой зоны... на рекорд не-не...
(с перочинным ножиком, рогаткой и луком...ну... чтоб перемирие не сорвать)
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В сдледующую навигацию пойду водным маршрутом.
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У каждой страны свои attractions. У нашей вот такие... постапокалиптические. Есть надежда, что пока.
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раз такое дело, надо ОП зелебоба туда перенести...
Ну, что засветился конкрэтно Установлен новый рекорд посещаемости Зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 4368
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Так нам радоваться с этого факта или нет? Сколько денег в бюджет пошло от этих туристов? И сколько денег бюджетных было потрачено на этих туристов? В + вошли?
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рекорды...поймайте яныка и туда определите. Там бары и дискотеки откроют. "У Вити" или "Батя, я стараюсь."
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