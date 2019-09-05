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Все про:Укроборонпром (770) Абромавичус (434) Букин_Павел (41)

 Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поручил провести служебное расследование действий своего предшественника Павла Букина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома". Абромавичус утверждает, что заранее знал, что Букин подписал приказ об изменении устава "Укрспецэкспорта".

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем Концерна", - цитирует словам Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома".

В госконцерне проходит служебное расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий Абромавичус пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Читайте на Цензор.НЕТ: До конца года будет объявлен конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома", - Абромавичус

Кроме этого, в "Укроборонпроме" расследуют, как в прессу попали документы, касающиеся внешнеэкономического контракта "Спецтехноэкспорта".

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена ​​в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации Концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора", - заявил Абромавичус.

Также на Цензор.НЕТ: Baker Tilly проведет аудит "Укроборонпрома". Они должны начать работу до конца года, - Абромавичус

Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

Источник: https://censor.net.ua/n3146768
 
 
 Топ комментарии
 
Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 97

«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
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готуйтесь свыни до посадки, а главная свыня уже кальсоны обделала
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їх - злодійкуватих "папередніков" соєвих ... ))
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Зрада и реванш! Низабудим нипростим! Путч!
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їх - злодійкуватих "папередніков" соєвих ... ))
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ото... А ти не був попередником? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 9814 Чи ти тільки народився?
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кожний адекватний керівник в принципі повинен зробити перевірку діяльності підприємства при попереднику, бо якщо щось вилізе, і такої перевірки не вчинить, то буде відповідати за приховування злочину.
Ось така фуйня малятко.
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К окулисту сей муж не пробовал сходить?
Или это одна волна с презом? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 6768
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«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
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а шо, зеля?..
Ну, ху..ло, надавило... сказало, что разотрет нахер...
А вам, шо, страшно не было бы?
Ну... Немного посрав в штаны, я принял решение всех и всё сдать!
ну, как я вам?
Всё ж выполнил, что обещал или не?
Пардон, пойду портки менять - обосрался. Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 1324
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«Светлана Самборска 1 год · Все, оказывается, еще интереснее. Завтра истекает крайний срок возврата моряков по решению суда в Гааге. Дальше - санкции. Почему же Зеленский отпускает Цемаха сегодня, если завтра - такой критичный срок, и завтра, вполне возможно, Путин вынужден был бы моряков и так отдать? А потому и отпускает. Ведь если завтра Путин отдаст моряков по решению суда - то это будет заслуга предыдущей власти, выигравшей суд. Вове просто выгоднее отдать Путину свидетеля по МН17 и выставить себя, как организовавшего обмен и освободившего моряков. Интересы Украины в расчет не берутся. Такие дела.»
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Абрамовичус, а сложно выигрывать конкурс на должность будучи единственным участником?
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при таких глазах - просто...
Штырит, а там похер Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 4701
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а вы александр почему не участвовали !? не создали конкуренцию?
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Клятый барИга запер в секретном офисе порохоботов, когда бежал в ростов с Банковой, аэти тупорылые из жОПУ три месяца трутся по зданию, а никак логово порохоботов не обнаружат. Вот и не смог поучаствовать. Ничого,хай Айварас керуе.
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Первые посадки крупных рыб не за горами
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Всі ці справи підривають економіку України. Робіть висновки.
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Якщо піднімається скандал із підприємством, то партнеру не поспішають з ним укладати контракти. Це аксіома.
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готуйтесь свыни до посадки, а главная свыня уже кальсоны обделала
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это стефанчук, шо ли? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 3066
да... крупный свин
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Ні. Підсвинки - кононенки, грановські, розенблати, свинарчуки... А прахоботи теж підсвинки, але ще нижче в табелях про ранги. От такі справи.
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Это еще то, что на поверхности... Г-ну Айварасу еще предстоит узнать, как ответственные сотрудники концерна прилагали невероятные усилия по обхаживанию нужных чиновников в Азии, Африке и по всему миру для заключения контрактов, но... как всегда при г-не Букине эти контракты наши потенциальные покупатели в последний момент дивным образом заключали с компаниями-конкурентами из России. Всегда один и тот же вопрос: наше СБУ только для прокорма образин с генеральскими погонами? и есть ли вообще в Украине хоть кто-то, кто отслеживает нарушения, граничащие с преступлениями (= предательство) в самых высших кабинетах ?
Судя по-всему, на Владимирской продолжают помогать грабить награбленное и уничтожать остатки государственности в стране. Как говаривал один из "бойцов незримого фронта" с высокого кабинета на Владимирской "какая страна? ты о себе подумай!", тем самым поощряя подчиненных на вседозволенность и безнравственность, если касалось дело выполнения профессионального долга.
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ну давай пень докажи что продолжают. наведи конкретный пример кто когда и где.
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Спитай у Сенцова, готовий він щоб його обміняли на Цемаха? Думаю він послав би тебе і іншу зеботню на всі букви.
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Действия Букина можно расценивать как предательство -расстрелять сабаку
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Так цей, його треба було замість Холоднгицького чи Ситника призначати, раз у нього тяга розслідувати.
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а вы александр почему не участвовали !? не создали конкуренцию?
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А если его действия законны? У страны всю индустрию оллигархи себе забрали и всё законно. Страна с голой жопой, народ нищий, олигархи в шокаладе, бурштене, миллиардах и на Мальдивах, Лондоне Испании, а всё законно. Шо тогда?
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