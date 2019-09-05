 Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома". Абромавичус утверждает, что заранее знал, что Букин подписал приказ об изменении устава "Укрспецэкспорта".

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем Концерна", - цитирует словам Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома".

В госконцерне проходит служебное расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий Абромавичус пообещал обратиться в правоохранительные органы.

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Кроме этого, в "Укроборонпроме" расследуют, как в прессу попали документы, касающиеся внешнеэкономического контракта "Спецтехноэкспорта".

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена ​​в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации Концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора", - заявил Абромавичус.

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Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.