 Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома". Абромавичус утверждает, что заранее знал, что Букин подписал приказ об изменении устава "Укрспецэкспорта".
"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем Концерна", - цитирует словам Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома".
В госконцерне проходит служебное расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий Абромавичус пообещал обратиться в правоохранительные органы.
Читайте на Цензор.НЕТ: До конца года будет объявлен конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома", - Абромавичус
Кроме этого, в "Укроборонпроме" расследуют, как в прессу попали документы, касающиеся внешнеэкономического контракта "Спецтехноэкспорта".
"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации Концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора", - заявил Абромавичус.
Также на Цензор.НЕТ: Baker Tilly проведет аудит "Укроборонпрома". Они должны начать работу до конца года, - Абромавичус
Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.
Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.
Ось така фуйня малятко.
Или это одна волна с презом?
«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
Ну, ху..ло, надавило... сказало, что разотрет нахер...
А вам, шо, страшно не было бы?
Ну... Немного посрав в штаны, я принял решение всех и всё сдать!
ну, как я вам?
Всё ж выполнил, что обещал или не?
Пардон, пойду портки менять - обосрался.
Штырит, а там похер
да... крупный свин
Судя по-всему, на Владимирской продолжают помогать грабить награбленное и уничтожать остатки государственности в стране. Как говаривал один из "бойцов незримого фронта" с высокого кабинета на Владимирской "какая страна? ты о себе подумай!", тем самым поощряя подчиненных на вседозволенность и безнравственность, если касалось дело выполнения профессионального долга.