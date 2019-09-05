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 Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна. ФОТОрепортаж

В рамках украинско-румынских учений Riverine-2019 катерная тактическая группа выполнила ряд совместных действий по стандартам НАТО в устье реки Дунай

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 01

Катера Военно-Морских Сил ВСУ, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, подразделения морских сил и береговой обороны Румынии отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, а также провели досмотровую операцию.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 02

Смотрите: На Дунае стартовали совместные военные учения Украины и Румынии Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Следует отметить, что с появлением в составе ВМС Украины малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М" появилась возможность выполнять задачи в акваториях рек и лиманах. Для украинских военных моряков является крайне важным получение опыта применения таких сил в определенных районах.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 03
Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 04

Также смотрите: Два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр" закончили заводские испытания и готовы к государственным. ВИДЕО

Напомним, что от Военно-Морских Сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины три катера. Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщики и речной буксир для размещения штаба учений. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.

Источник: https://censor.net.ua/n3146766
 
 
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Это одни из последних международных учений ВСУ. зе-капитулянтам мощная и современная украинская армия не нужна. Для слуг кремля из банковой, Защитники Украины - это помеха для полной узурпации власти и сдачи интересов страны кацапам.
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А давай так... Реально рассудим, способна ли армия Украины с таким вооружением, противостоять армии РФ количественно, технически на суше, воздухе и на воде? Только давай без громких слов, а реально рассуди! Способна? И скажи к чему реально приведет прямой военный конфликт с РФ? Только без истерики!
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а ты предлагаешь объявить войну и на второй день сдаться? нет... давай вспомним как развалили совок? правильно - экономически., но никак не военным путем! кацап и так тупой, а когда голодный вообще .....................))))))))))))) Так что наш шанс - это толкьо экономически политическая борьба, ну и конечно наращивать свою армию, к сожалению нарастить за 5 -20 лет с мертвой экономики, развалиной прогнившей вертикалью власти, суды менты, да военноначальники - это не возможно, никак невозможно!
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Ну давай рассудим. Если в Афгане дикие талибы с с ружьями и на ослах выдержали войну на пол десятилетия с ссср который был намного сильнее чем сейчас Рашка, и малюсенькая Ичкерия выдержала 2 войны уничтожив около 80 тыщ рузгих окупантов а так же маленькая 2-х миллионная Грузия за 5 дней уничтожила 700 рузких окупантов и сбила десять разейских самолетов всего двумя комплексами ПВО, то как ты думаешь сможет ли 40-ка миллионная Украина в которой все же осталось куча вооружения притом даже имеется новейшее, противостоять Рашке? Я уверен что ***** обосцытся и обосрется открыто пойти войной на Украину. Скорее будет гадить по тихому, запугивать и подсылать нам своих агентов типо Парашенка, Мертвечука и Зеленского, которые будут подрывать склады, уничтожать добровольцев и всех желающих воевать и подрывать економику воровством и налогами, чтобы довести Украину до состояния 90-х годов и чтобы мы сами попросились стать вассалами кремля.
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Да, уж... Печальное зрелище... Масштабы поражают...
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Зря вы так.
Вон у Латвии есть 8 боевых велосипедистов (и соответствующее количество велосипедов, оборудованных специальными фонариками на мощных аккумулятора), а покрышки-со специальной внедорожной резиной.
Есть к чему стремиться.
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а что ты ожидал увидеть в устье Дуная . фрегат ? крейсер ? или авианосец ? Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна - Цензор.НЕТ 3987
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речной буксир для штаба)))) е-мое....боевые плоты в студию
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