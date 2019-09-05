 Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Катера Военно-Морских Сил ВСУ, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, подразделения морских сил и береговой обороны Румынии отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, а также провели досмотровую операцию.
Следует отметить, что с появлением в составе ВМС Украины малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М" появилась возможность выполнять задачи в акваториях рек и лиманах. Для украинских военных моряков является крайне важным получение опыта применения таких сил в определенных районах.
Напомним, что от Военно-Морских Сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины три катера. Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщики и речной буксир для размещения штаба учений. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.
Вон у Латвии есть 8 боевых велосипедистов (и соответствующее количество велосипедов, оборудованных специальными фонариками на мощных аккумулятора), а покрышки-со специальной внедорожной резиной.
Есть к чему стремиться.