 США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон

Об этом член Сената США заявил он на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи в четверг возле здания Офиса президента после встречи с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020-м году", - сказал он.
Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.
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"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.
При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".
Да, наивными Штаты не были никогда
Так что 70 с копейками - вперед. Ваша безопасность ТЕПЕРЬ только в ваших руках
Доигрались, блин(
УВАГА: емоційне управління Україною триває
Росії вигідний будь-який варіант: як збільшення впливу на Україну (і пидписання нового договору про дружбу та співробітництво), так і вибух політичний всередині України, який поставить під сумнів її суб'єктність
Tamriko @33mDurdwM000gxI 2 часа назад
Ох, пане Євгене, тривога наростає, при всіх діджиталізаціях і таке інше, запуску антикорсуду, щось не видно і не чутно горизонту, і, взагалі, якесь око отого тайфуну Доріан...
- Трамп введи войска!)))
Я тебя поцелую, потом, если захочешь