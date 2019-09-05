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 США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон

Если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году, убежден сенатор Рон Джонсон.

Об этом член Сената США заявил он на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи в четверг возле здания Офиса президента после встречи с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020-м году", - сказал он.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

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"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

Источник: https://censor.net.ua/n3146763
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро некому выделять будет, если такими темпами будут здавать страну, как это делает зебобик. Клованы при власти, лучше уж кухаркины дети, те хоть знают из чего суп варить.
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Если избирать президентом клацающего хером по роялю вундеркинда обычно так и бывает.
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Прозрачный намек стратегам новоиспеченным США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 4495
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Прозрачный намек стратегам новоиспеченным США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 4495
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забавно, но саму новость про заморозку военной помощи Украине на цензоре не видел. "Блицкриг зеленского" видел а єто нет)
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А он не боится, что Украина как бы может зае...ться воевать с рабсийскими наёмниками в одиночку без поддержки?
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Это Европе надо бояться,а америкосам до нас далеко
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Ну, или никогда при данном руководстве, которое зебики выбрали
Да, наивными Штаты не были никогда
Так что 70 с копейками - вперед. Ваша безопасность ТЕПЕРЬ только в ваших руках
Доигрались, блин(
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выброшенные на ветер деньги)) лучше тратьте на последствия от урагана для своих))
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Євген Магда‏ @rozumaha

УВАГА: емоційне управління Україною триває
Росії вигідний будь-який варіант: як збільшення впливу на Україну (і пидписання нового договору про дружбу та співробітництво), так і вибух політичний всередині України, який поставить під сумнів її суб'єктність

Tamriko‏ @33mDurdwM000gxI 2 часа назад
Ох, пане Євгене, тривога наростає, при всіх діджиталізаціях і таке інше, запуску антикорсуду, щось не видно і не чутно горизонту, і, взагалі, якесь око отого тайфуну Доріан...
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Скоро некому выделять будет, если такими темпами будут здавать страну, как это делает зебобик. Клованы при власти, лучше уж кухаркины дети, те хоть знают из чего суп варить.
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Да, кухаркины дети это из Собачьего сердца Будгакова, настоятель рекомендую для зебобиков, может прозреют.
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Выделит...половину....когда нибудь...может быть...
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Вверху новость о погибшем, требую записать его смерть на урода слуги пуйла зелепупа.
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Как не в этом, так в следующем, а там и в наступном. Обама то же так Украину ********. Пиз....ц какой-то, а не союзник. США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 2883
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Если избирать президентом клацающего хером по роялю вундеркинда обычно так и бывает.
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ну, если освободим всех кандомов, то точно не выделят
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С таким Гарантом, в пору кричать:
- Трамп введи войска!)))
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Посольство США в Украине дает полную информацию о чудесах,творящихся в Украине последний месяц и результат не заставил себя долго ждать,к сожалению США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 9824
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Зебил хочет в ********* , здает всех и вся Трампушку можно понять он **** но не лох как 73% быдла
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если не в этом году, то уберите нах то, что сдает вашу страну
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Ну да, шут кузьмина с розыска снимает, и терориста причастного к сбитию боинга на свободу выпускает, а америка деньги на оборону должна давать? Они же не дебилы... хотите руцький мир? Валяйте... дебилы
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А когда амеры перестают давать деньги - это они уже за...бались от воровства зЕ!лёного бариги? Так же, баригоборцуны?
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Аааааа))))) это капец... или нет, зебильо?
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Ау, зебики! Вам намекали насчёт Богдана?
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РюкзАваков уже заказал каталог новых электромобилей и вертолетов. Будет повышать безопасность...
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А может и позаследующемм..когда то там в будущем. А зачем ЗЕбилам на оборону?? Бабки сепарам мосты строить?..ну так амеры ж тоже умеют бабло считать...В отличи от ЗЕбилов они не собираюца сепарам мосты строить
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Если бы США через ООН заставили бы РФ выполнить решение международного суда-выпустить наших моряков...если бы просто поставили в Совбезе ультиматум-или РФ оставляет оккупированные территории,или остаётся в полной изоляции без чужих рынков,материалов,оборудования и инвестиций с кредитами.Через полгода бы повстанцы ловили беглого путина по всему Южному Уралу...И это для Украины вышло бы много ценнее,чем быстро разлетающиеся по карманам или "нецелевым расходам" эти пара сотен миллионов
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