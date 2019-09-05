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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2706) Кабмин (11171) фракция (244) Маркарова (53) Рябошапка Руслан (91) Слуга народа (283) Гончарук_Алексей (66)

 Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина

Фракция "Слуга народа" в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом журналистам рассказал депутат от "Слуги народа" Сергей Швец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента. – Ред.) господин Богдан", - сказал Швец.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы прийти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушел от ответа о том, какие это вопросы.

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

В настоящее время заседание фракции закончилось.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146762
 
   
 Топ комментарии
 
Сходняк зєбілів вирішив вже рвати когті за порєбрік не чекаючи Першого грудня... "Промедление смерти подобно"
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Ось так і Янукович, борзел-борзел, борзел-борзел і отримав майдан і ганьбу на все життя, як зрадник своєї країни.

Теж саме, судячи з усього, буде і з Зеленським та його ватною командою...
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помнится, вчера зебилы орали "вывсеврете, цемеха не отпустят"..
а сегодня методички забилов полны "пусть голландцы с малайцами сами его ловят"? Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 9433
зебилы, зима близко!
Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 9433 а что происходит с зеленью осенью - к зиме? правильно! её сжигают, если она сама не превратится в перегной
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Место гавкания изменить нельзя.
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хохлы малороссы не могут простить Пете что он строил независимую европейскую Украину. хохлы малороссы хотят назад к мышебратьям, и шоб всё па рузьки было, и ватные Сваты по телеку, именно для этого малоросская шваль и голосовала за ЗЕКобанду
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ти бачу ПЕСик ще й на своїй рідній удмурдсько-собачій тявкаєш
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Беру пример с руцькагаварящего преЗЕдента и его ЗЕклики. Если ЗЕкловуну можно то и всем можно..Он у нас такой -- руцькачелюстной, всем пример подаёт как па руцьки гаварить...
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Этож сколько в тебе говна, как из тюбика лезет. Видать пайку отрабатываешь или проштрафился.
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хохол малоросс готовсь кричать шо ***** хороший и маладец... Скоро ЗЕклика даст отмашку..ЗЕбилы уже загавкали про рихвирендум за дружбу с Рациюшкой
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Мне интересно другое. А нахрена зе!бил говно в тюбиках хранит?
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порохоботы сегодня вообще нахер обдолбались
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подготовили списочек разграбления и воровства свинофермы, во главе с мародером, возьмут скоро за мотню
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готуйся свыня, к тебе идут
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эти русосвиньи визжали что Петя ещё 21 апреля сбежит в Ростов. А Петя депутатом по Раде рассекает..ЗЕруссосвиньи опять сроки переносят, опять у них скоро в будущем, когда то там..ЗЕбилы такие ЗЕбилы
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скоро, скоро, возьмут падлу мародера под белы рученьки и на нары
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Непроизносимая куйня,повтори свою мантру 1488 раз - и она SSбудется.
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Каждому слуге народа по фонарному столбу в Киеве в виде бонуса
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С крыма зеленые человечки уже перебрались в Украину, видите все как просто?
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и вошкаются теперь, и рукоплещут им запроданцы Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 4866
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Ну, а кого брать в зёмы? думал-думал и решил взять ху...ла
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Головна мета та ідея Майдану - не допустити УЗУРПАЦІЇ влади, контролювати владу, яка завжди схильна до зловживань!!!! Зараз Сцикло Квартальне УЗУРПУВАВ владу повністю! Але то не за рахунок його талантів - само воно безпорадне вирішити хоч яку проблему - владу в Україні зараз захоплює ФСБ та спєцназ розвідки ГРУ РФ - зєльониє чєловєчкі під прикриттям злочинної Зє!каманди
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це ті зєльониє чєловєчкі, шо відтяли Крим та Донбас. Тепер вони хочуть забрати все!!!
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Хапуги самые настоящие. Хапают и хапают власть. Всё мало и мало. Когда уже нажрётесь? Скоты!!!
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ЗЕклика полностью окупировала всю власть, но я нисколько не сомневаюсь шо вся ЗЕбилятня будет визжать про Петю все 5 лет
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Ми маємо скоро почути приблизно оце ось:

Зеленський, Коломойський і 95 квартал, тобто партія "Слуга народу", верхівка якої сидить зараз на лаві підсудних, це не політична партія, що не політична течія, це банда кримінальних злочинців і не просто кримінальних злочинців, а злочинців, які продалися ворожим розвідкам, злочинців, яких навіть злодії зневажають, як найогидніших, найзашкварніших, наймерзенніших, найрозтлінніших з розтлінних.
Так звані "зелемойські" - це організація шпигунства, диверсій, саботажу, політичних вбивств і продажу своєї Батьківщини ворогам.
У блоку немає нічого ідейного, нічого, так би мовити, "духовного", нічого ідеологічного. Що колись певною мірою у деяких з учасників 95 кварталу було, то давно розгублено, втрачено, зникло, згнило в смердючому, огидному шпигунському підпіллі.
Щоправда, деякі з підсудних, особливо Богдан, робили на цьому процесі спроби зберегти, як кажуть французи, хорошу міну при поганій грі, удавати "ідейних" людей, прикривати свою бандитсько-кримінальну діяльність "модними", "молодіжними" і тому подібними гаслами.
Зеленський і його зелебоби розуміли і усвідомлювали значення справді народного Українського патріотизму, на високому рівні якого - вся наша країна, від малого до великого готова своїми грудьми захистити свою Вітчизну від ватної кацапні. Вони враховували це, вони знали і розуміли, що з любов'ю народу до України не можна жартувати. І з огляду на це вони побудували всю систему провокацій і зради. Вони готові відкрити ворота свинособачій інтервенції, але хочуть зробити вигляд, ніби це справа якихось чужих рук, проти яких вони, ці єзуїти і фарисеї, ці Іуди Іскаріоти і Бені Зелемойські, нібито піднімають тепер голос "патріотизму".
Гру розкрито. Зрадницькі маски з їхніх облич зірвано раз і назавжди.
Немає слів, щоб описати жах скоєних підсудними злочинів. Та й чи потрібні, питаю я, ще якісь слова? Ні, панове судді, слова зайві. Все вже сказано, все розібрано до найменших подробиць. Весь народ України тепер бачить, ким є ці чудовиська.
Народ наш і всі чесні люди всього світу чекають вашого справедливого вироку. Нехай же ваш вирок пролунає всією нашою великою країною, немов дзвін, що кличе до нових перемог! Нехай пролунає ваш вирок, немов грім справедливої бандерівської кари!
Вся Україна, від малого до старого, чекає і вимагає одного: зелезрадників і кловуношпигунів, що продавали ботоксному ***** нашу Батьківщину, повісити на гілляці як скажених псів!
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І ... на *разогреві* :
..
.........
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Малорос,в декабре идешь на путч? Или нет? Ах да, ты же пойдешь воевать за зешмарклю. Занят будешь
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та з розігрівшимся

\Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 6256
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зима 2019 : Пётр Олексеевич читает приговор зелёной шмаркле про Импичмент .... .Зал аплодирует клоуна из цирка вытаскивает СБУ. Занавес.
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Див. мій комент вище - беремо спіч Вишинського (не виправдовую цього мерзотника, але спіч як такий цілком потужний), переписуємо трохи - і вуаля
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расставляем все по местам:
-- сегодня в Украине власть у прокацапленых клоунов...
-- была малюсенькая надежда , шо вся ета шобла,, придя к власти поймет шо ето не квартал зажигает - надежда не оправдалась.
-- сегодня происходит банальная узурпация власти тут ничего нового - порох тоже хотел - не смог -шмаркля сможет - рада его .....
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це не шмаркля - в нього тями нема - всі його власні ініціативи смішні та недолугі, - зараз УЗУРПАЦІЯ влади в Україні відбувається силами ФСБ та спєцназу розвідки Генштабу мордора
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очевиды две вещи:

- шмаркля прикацапленая
- шмаркля хочет под себя власть.
остальное чисто детали...
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Законопроект №1083 - тут вже усе зрозуміло, ЧОГО хочуть ці агенти *****.
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и шо характерна-без всякой смуты и шуму...усё як па нотам...
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tZE inform‏ @tZEinform 7 ч.7 часов назад

Путин нагло спалил агента Зеленского - сразу после освобождения Цемаха объявил о "масштабном обмене и нормализации отношений".
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согласен - инструменты тоже неплохо горят.
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на измене от возможного Майдана, Вошьдь возжелал подтверждение клятвы своих элитных кріпаків, скреплённые кровью и безопасностью их семей
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Видимо, обсуждают, как прикрыть свой очередной сегодняшний про..б на международном и внутриукраинском уровне.
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это не пр-б...., это сознательное предательство национальных интересов...
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Майже як *рошенкі * в країні агресора !? ..
.
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хуже....
Если порошенко был коллаборантом из за денег, то зеленский по своим убеждениям...
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це, майже, як ти собі насрав в штани Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 7972
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В коменті вище переписав (в порядку злої історичної іронії) промову Вишинського в новій версії для зелемойської шобли...
Увімкнув кінохроніку цього ґвалтування жаби гадюкою - і раптом: якогось Зеленського Ісаака Абрамовича тоді теж того...
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ага....
и тогдашний мудрый и простой нарид радостно приветствовал....
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Якось отак
(хоча суд сталінської банди над троцкістсько-бухарінською - типовий приклад жаби і гадюки)
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Порошенко страшно боится ответственности за свои преступления, страшно боится попасть в тюрьму и потерять активы. Времени у него остаётся всё меньше, ведь скоро вступает закон о снятии депутатской неприкосновенности. Этот подлец прикладывает все усилия для дискредитации новой власти, сеет ненависть в обществе, потужно работают порохоботы, и вообще он затевает смуту. Этот подлец пойдёт на всё, даже загубит страну, лишь бы вывернуться. Его ГБР и САП должны прессовать так, чтобы у него не оставалось времени на антигосударственную деятельность.
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дурик-а Цемаха сегодня тоже Порох выпустил...? Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 1592
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А на обмен в паРашу его тоде суд записал？ тли это твой божок зебобик постарался？
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Во первых - он на подписке. Во вторых - он гражданин Украины, насколько я понимаю, а значит под обмен не попадает. В третьих - такого свидетеля спецслужбы РФ по возможности устранят. Ликвидируют. Вот и хорошо, что враг Украины на которого обменяют пленного будет убит. Или тебя больше беспокоит Голландия?
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"заседай-не заседай а всё равно буде "жо_а"...так страной не управляють... Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 4759
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Почалась гризня слуг позбавлених недоторканості. А Пан-Народ хоче знати про що його слуги шепчуться Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 3823
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Ганьба. В нас раніше була Парламентсько-Президенська система влади. А тепер, якийсь сюрреалізм, маємо вождя і його покірних слуг.
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Завелика честь для цього бздливого тупого створіння, готового прийняти у всі дирки в любий час , називати його "вождем" 😕
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первый шаг к диктатуре Украина уже сделала.....
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Ещё нормально отделлася Петя бы мог Цемаха наградить
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а чего они не подождали "пятницу...13" ???? для шабаша как раз...оно!!! ))))

Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 5999
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Одні злочинці і запроданці змінили інших ! Як воно може бути інакше, коли народ --- безімізке, безідейне стадо в перманентному стані політичної амнезії ?
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