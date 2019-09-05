 Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина

Об этом журналистам рассказал депутат от "Слуги народа" Сергей Швец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента. – Ред.) господин Богдан", - сказал Швец.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

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Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы прийти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушел от ответа о том, какие это вопросы.

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

В настоящее время заседание фракции закончилось.

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