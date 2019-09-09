 Жители аварийного общежития в Киеве вместо переселения открыто вымогают у собственника купить им квартиры в столице

Как сообщалось ранее в непригодном к проживанию с элементами аварийности здании продолжает проживать часть жителей, которые отказываются переезжать в другое общежитие, требуя взамен от предприятия купить им квартиры в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители аварийного общежития незаконно требуют новые квартиры, - "Київміськбуд-2"

Как сообщают СМИ эти жители уже официально и открыто требуют от собственника здания приобрести для них квартиры в Киеве, при этом месторасположение квартиры и ее технические характеристики они согласны отдельно обсуждать в присутствии их адвокатов и риэлторов.

Также читайте: Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"