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 Киевские новости, Общество
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Все про:квартира (402) общежитие (96)

 Жители аварийного общежития в Киеве вместо переселения открыто вымогают у собственника купить им квартиры в столице

Цензор.НЕТ продолжает следить за ситуацией вокруг общежития, которое уже год как выведено из эксплуатации его собственником Трестом "Киевгорстрой-2" и отключено от инженерных сетей города.

Как сообщалось ранее в непригодном к проживанию с элементами аварийности здании продолжает проживать часть жителей, которые отказываются переезжать в другое общежитие, требуя взамен от предприятия купить им квартиры в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители аварийного общежития незаконно требуют новые квартиры, - "Київміськбуд-2"

Как сообщают СМИ  эти жители уже официально и открыто требуют от собственника здания приобрести для них квартиры в Киеве, при этом месторасположение квартиры и ее технические характеристики они согласны отдельно обсуждать в присутствии их адвокатов и риэлторов.

Также читайте: Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3146761
 
 
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У путина получается.
А жильцам почему нельзя?
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