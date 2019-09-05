 Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ.
В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель столичного строительного предприятия, который при
начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.
В результате таких действий фигурант умышленно уклонился от уплаты ЕСВ на общую сумму более 1,7 млн. грн.
Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности"
Всё указывает на Зеленского (точнее Богдана).
PPS. ХОТЯ есть вариант:
1. Судьи ВСЕ подконтрольны Липецкому ублюдку.
2. Ублюдок собирается, по слухам, устроить переворот.
3. Ублюдок приказал судье и запустил реакцию, отпустив ключевого террориста по делу МН-17.
4. Завтра соберет т.н. "майдан", ведь миллиарды есть.
5. И нам всем снова лет на 30 ****** под "ПАПами"...
Но ему же нашептывает Богдан :-\
Иначе нас реально может ждать новый, проплаченный липецком "майдан"...
Тогда просто "не подписали".
А сейчас от Украины может реально вся Европа отвернуться. Да и с роиссюшки санкции снять под этим соусом.
Леденящий душу ****** может наступить по отношению к нашей стране.
И на фоне "майдана", проплаченного липецкими скотами, будет вообще сказка.
Шо-то тебя давно не было. Видимо сочинял труд века
лиш би пересічні не зажиріли