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Все про:ГФС (3413) ЕСВ (4)

 Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн

Налоговая милиция Киева добилась от строительного предприятия возмещения в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ.

В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель столичного строительного предприятия, который при
начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

В результате таких действий фигурант умышленно уклонился от уплаты ЕСВ на общую сумму более 1,7 млн. грн.

Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности"

Источник: https://censor.net.ua/n3146759
 
 
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По поводу отпущенного убийцы-террориста-коллаборанта.
Всё указывает на Зеленского (точнее Богдана).
PPS. ХОТЯ есть вариант:
1. Судьи ВСЕ подконтрольны Липецкому ублюдку.
2. Ублюдок собирается, по слухам, устроить переворот.
3. Ублюдок приказал судье и запустил реакцию, отпустив ключевого террориста по делу МН-17.
4. Завтра соберет т.н. "майдан", ведь миллиарды есть.
5. И нам всем снова лет на 30 ****** под "ПАПами"...
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Зе должен отреагировать был на такой сценарий ещё часов 5 назад.
Но ему же нашептывает Богдан :-\
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PPS. Надеюсь, что к утру будет вразумительное объяснение.
Иначе нас реально может ждать новый, проплаченный липецком "майдан"...
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PPS. Майдан "Януковича" начинался с меньшего.
Тогда просто "не подписали".
А сейчас от Украины может реально вся Европа отвернуться. Да и с роиссюшки санкции снять под этим соусом.
Леденящий душу ****** может наступить по отношению к нашей стране.
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PPPPS. А уж желающих "снять санкции" в Европе = хоть пруд пруди.
И на фоне "майдана", проплаченного липецкими скотами, будет вообще сказка.
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Ты давай переобувайся. Времени не так много, как ты думаешь
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***..ть!!!! Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 8914
Шо-то тебя давно не было. Видимо сочинял труд века Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 9604
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теперь вся налоговая ездит на бентлях Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 6761
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і підуть ці налоги в кешеню мародьору ЗЕ...
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на тих самих під@р@сів - податкових поліцаїв вони підуть
лиш би пересічні не зажиріли
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