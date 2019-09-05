 Полиция проводит обыски только в офсе "Укрэнерго", в домах сотрудников следственных действий не проводится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества ГП НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Она отметила: "Как вы уже знаете, с самого утра в Укрэнерго продолжаются обыски, которые проводит Главное управление Нацполиции. Подробности, которые мы пока можем сообщить здесь. Но позволю себе немножко апдейта:

1. С интересом прочитала на сайте Страна.UA - Новости Украины, что полиция завершила следственные действия в офисе Укрэнерго и начала обыски в домах руководства. Обращаю внимание СМИ на то, что эта информация не соответствует действительности. Именно по состоянию на сейчас следственные группы работают в офисе Укрэнерго. Никаких новых обысков у сотрудников компании не начато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

2. По сообщению Нацполиции на официальной странице в Facebook следует, что якобы "в рамках уголовного производства установлены факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров". И что якобы сумма ущерба составляет более 40 млн гривен. Но такая информация сообщается лишь через Facebook Нацполиции, а не правоохранителями непосредственно перед обыском. Сейчас до сих пор остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников Укрэнерго, и какой вред они причинили.

Ну и личное. За многолетний опыт в журналистике я неоднократно видела, что обыски, а перед ними упорная информационная дискредитация, начинаются именно на тех государственных компаниях, которые находятся в процессе качественных изменений в правильном направлении. Мне казалось, что такого как уже больше не будет. Но, пожалуй, это еще эхо прошлого ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция