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Все про:обыск (1346) Укрэнерго (157)

 Полиция проводит обыски только в офисе "Укрэнерго", в домах сотрудников следственных действий не проводится

Нацполиция продолжает обыски в офисе "Укрэнерго". В домах сотрудников обыски не проводятся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества ГП НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Она отметила: "Как вы уже знаете, с самого утра в Укрэнерго продолжаются обыски, которые проводит Главное управление Нацполиции. Подробности, которые мы пока можем сообщить здесь. Но позволю себе немножко апдейта:

1. С интересом прочитала на сайте Страна.UA - Новости Украины, что полиция завершила следственные действия в офисе Укрэнерго и начала обыски в домах руководства. Обращаю внимание СМИ на то, что эта информация не соответствует действительности. Именно по состоянию на сейчас следственные группы работают в офисе Укрэнерго. Никаких новых обысков у сотрудников компании не начато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

2. По сообщению Нацполиции на официальной странице в Facebook следует, что якобы "в рамках уголовного производства установлены факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров". И что якобы сумма ущерба составляет более 40 млн гривен. Но такая информация сообщается лишь через Facebook Нацполиции, а не правоохранителями непосредственно перед обыском. Сейчас до сих пор остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников Укрэнерго, и какой вред они причинили.

Ну и личное. За многолетний опыт в журналистике я неоднократно видела, что обыски, а перед ними упорная информационная дискредитация, начинаются именно на тех государственных компаниях, которые находятся в процессе качественных изменений в правильном направлении. Мне казалось, что такого как уже больше не будет. Но, пожалуй, это еще эхо прошлого ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3146757
 
 
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Ну, да... Надо было, конечно, с дворника начать. Там вся инфа!
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Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, - сообщает ТАСС.

"Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным. По его словам, это хороший шаг к нормализации отношений между странами.

"Я думаю, что он (обмен пленными - "ОстроВ") будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.

Президент России считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - сказал Путин.
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Громче всех кричит:"Держите вора!", сам вор.
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Может суды не выдали ордера на обыск в домах? Полиция проводит обыски только в офсе "Укрэнерго", в домах сотрудников следственных действий не проводится - Цензор.НЕТ 1754 Тут не суды виноваты,тут виновата старая московско ордынская система управления государством,от которой Украина ещё не отказалась
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Ще облГаз, та горГаз треба брати за повіжок і шмонати по повній.
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ДБР викликало експрезидента на допит 6 вересня.Поліція обшукує тільки офіси "Укренерго", в оселях співробітників слідчих дій не проводиться - Цензор.НЕТ 4961

Державне бюро розслідувань викликає на допит у п'ятницю, 6 вересня, експрезидента України Петра Порошенка. Про це повідомила прес-секретар бюро Анжеліка Іванова агентству Інтерфакс-Україна.
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