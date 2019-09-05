 Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. ВИДЕО

О снятии Кузьмина с розыска сообщили журналисты проекта Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
29 августа они встретили Кузьмина на первом заседании Верховной Рады и спросили, где он был в течение последних 5 лет. Кузьмин вопрос проигнорировал.
В тот же день, 29 августа, Bihus.Info проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что тот находится в сессионном зале.
По состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилась в базе розыска.
5 сентября оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.
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Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.
В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.
2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.
Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.
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После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.
Сейчас Ренат Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне
з ключових завдань
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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зебилы выбрали ярмо рабов - и вновь впустили своих хозяев