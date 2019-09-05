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 Политика Украины
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Все про:Кузьмин (538) МВД (7932) розыск (637)

 Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. ВИДЕО

МВД больше не разыскивает бывшего замглавы ГПУ времен Януковича Рената Кузьмина. Кузьмин находился в розыске 5 лет, а теперь является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

О снятии Кузьмина с розыска сообщили журналисты проекта Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

29 августа они встретили Кузьмина на первом заседании Верховной Рады и спросили, где он был в течение последних 5 лет. Кузьмин вопрос проигнорировал.

В тот же день, 29 августа, Bihus.Info проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что тот находится в сессионном зале.

По состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилась в базе розыска.

Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска 01

5 сентября оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ вызывает экс-заместителя генпрокурора Кузьмина на допрос в качестве подозреваемого. ДОКУМЕНТ

Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: В ГПУ показали "золотую лопату" экс-замгенпрокурора Кузьмина. ФОТО

После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.

Сейчас Ренат Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/n3146756
 
 
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Зебилы, у вас одни пэрэмогы. Вы что до пьятницы решили добить Украину?
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В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка,
в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне
з ключових завдань

https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні

Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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Зачем ты про суд тут пишешь? Кузьмина никто не судил, поэтому суд его не отпускал. Его МВД сняло с розыска. Напомнить, кого из министров оставили от прошлой "мародерской" власти под личное обязательство?
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вы не понимаете логики порохоботов, парашенко был хороший, поэтому и аваков при нем был хороший, а сейчас зе плохой и аваков при нем плохой, что не ясного?
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Кузьмин находился в розыске 5 лет …… Но вины пороха в этом нет, ведь Аваков ему не подчинялся, он все пять лет ложил на пороха, а тот всё носил, то что он ложил. Прошу пардон за каламбур .
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Хіба не бачте,що в Україні нема президента. Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 9411
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пора Фёдоровича возвращать, надо Донбасс восстанавливать, требуется проФФФФФеСССионал!!!
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"Кузьмин находился в розыске 5 лет, а теперь является народным депутатом"

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зебилы выбрали ярмо рабов - и вновь впустили своих хозяев
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Название очень точное, "Україну мають таланти!
Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 8232
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Зебіли, ну хіба вас не попереджали розумні люди, що так буде?
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Вы сделали это...да зебобики？счастливы？
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