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 Политика Украины
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Все про:ВР (23555) регламент (170) Стефанчук Руслан (77)

 Действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов", наша задача номер один - разработать новый, - Стефанчук

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что разработка нового Регламента - это задача номер один для действующего парламента.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша задача номер один - мы её уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов - разработать совершенно новый Регламент, который бы был совокупностью процедур, ... которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов. Потому что иначе мы превратимся, опять-таки, в правовой джем, где будет процесс ради процесса, где вносится кодекс любой и "умирает" под пятью тысячами поправок. Такого не должно быть", - заявил Стефанчук.

Смотрите: Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый вице-спикер добавил, что действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов".

"Если попадает любая инициатива и есть желание, то вы никогда в жизни быстрее, чем через год-два её не проведёте, - сказал Стефанчук.

Также читайте: К рассмотрению Радой подготовлены 465 законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3146755
 
   
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Разроботать новий тромб?
Скоро монозелити ненужни будут даже Зе.
Сделают в смартфоне опцию ВР и усьо...
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шо-то мне подсказывает, что к зиме точняк будет большой шухер и не от Пороха вовсе, а от народа, что на много страшнее
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Ты, свыня жирная, жри меньше, а то тебя точно тромб бахнет в бошку
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Богдан будет на балалайке играть это и будет новый регламент
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Нічого особистого, але морда у нього огидна.
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И жить торопятся, и чувствовать спешат. Труффальдины они такие, то здесь урвать, то там. Главное успеть, но при этом не отгрести от хозяев. Но хозяева умом не блещут. Пока очухаются и поумнеют, у труффальдин уже будет новый хозяин. А старые хозяева окажутся на свалке. За ненадобностью.
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