 В Сирии подорвались на минах российские офицеры: троих нет в живых, еще двое ранены, - "Ведомости"

О подрыве офицеров ВС РФ на минах российскому изданию "Ведомости" сообщил военно-дипломатический источник, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации "Идлиб") в Сирии произошел следующий инцидент.

Группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

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Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, операцию в провинции Идлиб осуществили члены сирийской организации "Национальный фронт освобождения".

"Ведомости" направили запрос в Минобороны России, и ведомство опровергло информацию о потерях. Там утверждают, что в указанной местности нет российских опорных пунктов.

По данным комитета по обороне Совета Федерации на сентябрь 2018 г., безвозвратные потери России в Сирии с момента начала операции осенью 2015 г. составили 112 человек. Почти половина приходится на катастрофу транспортника Ан-26 (39 человек) и сбитый сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек).

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