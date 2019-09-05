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Все про:Россия (73771) Сирия (2796) Минобороны РФ (503)

 В Сирии подорвались на минах российские офицеры: троих нет в живых, еще двое ранены, - "Ведомости"

Накануне вечером группа офицеров Вооруженных сил России подорвалась на минах в провинции Идлиб. В Минобороны РФ опровергают информацию о потерях.

О подрыве офицеров ВС РФ на минах российскому изданию "Ведомости" сообщил военно-дипломатический источник, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации "Идлиб") в Сирии произошел следующий инцидент.

Группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

Также на Цензор.НЕТ: Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники

Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, операцию в провинции Идлиб осуществили члены сирийской организации "Национальный фронт освобождения".

"Ведомости" направили запрос в Минобороны России, и ведомство опровергло информацию о потерях. Там утверждают, что в указанной местности нет российских опорных пунктов.

По данным комитета по обороне Совета Федерации на сентябрь 2018 г., безвозвратные потери России в Сирии с момента начала операции осенью 2015 г. составили 112 человек. Почти половина приходится на катастрофу транспортника Ан-26 (39 человек) и сбитый сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек).

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3146754
 
   
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Яка сумна новина.
МО РФ семья на.бать с деньгами, как водится
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Це та недостача, що при падінні вертольота вижила?
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я от августа ожидал куда большего. сентябрь может подможет папередныку )))
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В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев.
В то же время российский пропагандистский ресурс Ведомости со ссылкой на собственный источник заявил о трех погибших и нескольких раненых.
При этом утверждается, что военные РФ линию соприкосновения якобы не пересекали, а потери понесли в результате подрыва фугаса.
В свою очередь российское Министерство обороны сообщения о гибели своих бойцов традиционно не комментирует.
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оно, конечно, лучше, чтобы 5 не было в живых... Но и так не плохо
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тупые эти руцкие ахфицеры ну просто до крика. в таких делах, советы ***** нужно творчески перерабатывать. с плясками, пускать впереди себя обновлённый состав ансамбля песни александрова. и потом уже, за их спинами самим двигаться, в пыли и танцоровских пазлах. если часть танцоров останеться в живых, то в следующий раз танцевать есчо луччє им уже ничо мешать не будет.
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хоть шото болие мение нормальное за день прочел , а то один негатив.
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Арабское издание Al-Masdar сообщает, что спецназовцы были уничтожены при попытке проникнуть в тыл противника в районе Анджаз. российская сторона понесла потери, поскольку попала в хорошо организованную засаду. При этом в статье говорится о девяти погибших офицерах кацапской армии.
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раньше мы бы сочувствовали, а теперь у нас радость непомерная …
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и раньше не того... не сочувствовали бы.. С какого-такого? Ты, видать, никогда на расеи не бывал... В Сирии подорвались на минах российские офицеры: троих нет в живых, еще двое ранены, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 2625
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бывал бывал… а раньше это не вчера , если ты понимаешь о чём я.
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как бы кощунственно не звучало, но люблю такие новости
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Очередная гражданская война. Помнится, недавно товарищ Коломойский утверждал, что у нас с Россией тоже гражданская война. Война гражданская, а пленными почему-то с Россией обмениваемся.
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Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери в результате столкновения с поддерживаемыми Турцией сирийскими повстанцами из группировки Фронт национального освобождения, передает Al Masdar (перевод - nv.ua).

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Идлиб.

Пытаясь пробраться в тыл группировки, военнослужащие РФ попали в засаду.

В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев. -- а цензор зачем врет ?
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Ну хоть сирийцы не миролюбничают с кацапами. Поетому в Сирии и росийским военным раз в 5 больше платят чем в Украине. Кацапам безопаснее в Украине воевать.
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