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 Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене

Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Соответствующее решение размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГромадськеТВ.

СБУ задержала Ракушина в июне 2019 г. по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности РФ. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3146753
 
 
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Проснулся великий славянский дух у народа украины. Наконец-то. Уже видно как одумывается народ. Спасибо за выбор Зеленского. Он не оголтелый бандэровец и потихоньку начинает исправлять все то, что натворил свинья порох. Но вам не отмыться за тот геноцид гордого РУССКОГО народа Донбасса, за те убийства мирного населения, за разрушения. Требуем немедленно арестовать и выдать трибуналу ДНР Порошенка, Турчинова, Авакова, Яценюка, Муженко, Хомчака, Яроша, Билецкого, всех генералов всу, участвовавших в карательной операции против РУССКОГО ДОНБАССА. Аресту подлежат все каратели правого сектора, азова, днепров, донбасса и бойцы всу. Их зверства на свободной земле Донбасса никогда не будут прощены. Владимир Александрович, обращаемся к Вам как к президенту дружественной Украины, вы должны понимать, что эти бандэровские сволочи, если их немедленно не уничтожить, снова устроят шабаш майдана. Эту нечисть нужно уничтожить и тогда только будет жить в мире великий РУССКИЙ народ Украины.
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такого еще не было, чтоб сепар на цензоре светился... Оборзели ваще... Прочувствовали зелень Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 8693
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угу... При Порохе нас, порохоботов, банил бутузов аж бегом... А тут только спам Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 6271
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Интересно, Бутусов уже начал что-то подозревать?
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нееее.... флюгертусов еще не осознал... плохо развит инстинкт самосохранения...
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как он может подозревать, если его ФБ трахнул и он щас отходняки ловит Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 5201
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Донбасс- это Украина! ПНХ сепар! Путин *****!
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И как в нем это гармонично сочетается: путлер ***** и , как определил эту мерзкую особь грузинский журналист, "пиз...да моржовая.
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Тоська - казоль...
или это - сарказм?
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Да это сарказм! Горько то, что именно так сейчас думают и об этом говорят местные аборигены (извиняюсь, подслушано)
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Тільки не прибирайте це. Нехай зебобіки йому дякують і лайкають.
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Хмуя собі! Такої потужної діареї давно не бачив! Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 498
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Тоді було зовсім інше. Порівняння некоректне.
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такое впечатление, что участвуют в осеннем призыве в рашке
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Заскучали? Давно не было перемог от зеленой чумы? Держите
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Судя по последним постановлениям судов (Цемах и прочая сволота) создается впечатление, что все украинские суды давно стали прокацапскими.
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Они , как были , так и остались портновскими.
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А когда при барыге эти же суды бросали за решетку патриотов Украины, они были проукраинскими?
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Ждем воя соевых дебилов орущих что и этого судья отпустил после личного звонка Зели.
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ну, не совсем так... Скорее, после личного звонка не судье, а твоему ушлепку зе Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 8180
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Почему Цемаха включили с списки на обмен, если Зеля к этому не имеет отношения? Кто включил?
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******...
зебилы, вы выбрали самое мерзкое, самое слабовольное, самое изнеженное, бесхребетное, неумное, продажное паскудное существо без мнения, воли, родины...этот жид - обычный конъюнктурщик, который ради вашего, недоделки 75-процентные, восторга готов любые фортели выкидывать. Лишь бы вам смешно было... суки, во что страну превратили за 100 дней...
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слово Родина пишут вообще то из заглавной … И можно узнать во что превратили страну ?
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это уже третий за сёдня... зе, астанивтесь! Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене - Цензор.НЕТ 2194
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Постепенно зесопля выполнит все хотелки оккупанта, пять лет ему хватит.
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ми живемо уже , єслі не в росії, то точно в малоросії.
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Так виглядає, що цього року Перше грудня завдяки старанням приЗєдєнта Кон Чен Ий настане достроково.
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Надо распространять подобные новости по всей Украине, шоб каждая бабка под подъездом знала, что Зе выпускает предателей и изменников Родины.
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Схоже, теятра ґабсурди вже закінчилася. Почалася справжня, жорстка ЗРАДА.
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ГРУ и ФСБ купили абонемент для своей агентури?
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Ще одна "перемога". Да судебная реформа это не за лесниками гоняться и на пляжах тусить.
У нас конечно судейки "независимы"., Интересно как квалифицируется такие решения?
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Суды реформированы порохосвином,а выпускает зеля)))Вы конституцию и свои высеры при Пете почитайте."Суды"у нас "независимые" по конституции.Когда петюня грушников кацапских отпустил,чего про зраду не мычали.
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счас порохоботы тебе расскажут, что порошенко не завершил судебную реформу и надо было избирать его на 2ой срок, вот тогда было бы все нормально
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Отпускают всех сотрудников ФСБ,может пора открыть списки стукачей и работников КГБ .которые чудили в Украине в годы совдепии?
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