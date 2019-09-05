 Суд отпустил из-под стражи офицера запаса ВСУ Ракушина, подозреваемого в госизмене

Соответствующее решение размещено в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГромадськеТВ.
СБУ задержала Ракушина в июне 2019 г. по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности РФ. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.
Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.
или это - сарказм?
зебилы, вы выбрали самое мерзкое, самое слабовольное, самое изнеженное, бесхребетное, неумное, продажное паскудное существо без мнения, воли, родины...этот жид - обычный конъюнктурщик, который ради вашего, недоделки 75-процентные, восторга готов любые фортели выкидывать. Лишь бы вам смешно было... суки, во что страну превратили за 100 дней...
У нас конечно судейки "независимы"., Интересно как квалифицируется такие решения?