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 Политика Украины
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Все про:ВР (23555) законопроект (2121) комитет (418) Юрчишин (34) прогулы (100)

 Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики не стал рассматривать законопроект о лишении депутатов-прогульщиков зарплаты. Авторов законопроекта вызвали для дачи объяснений.

Об этом "Укринформу" сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), информирует Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект касается права ... исключать ... не только "списочников", но и "мажоритарщиков" по решению фракции, а не так, как предполагалось в Конституции - только в случае выхода депутата из фракции. То есть, фактически предусматривается внедрение императивного мандата. Это законопроект был отложен, так как возникло очень много вопросов к нему, и мы решили пригласить авторов, чтобы они объяснили, почему в разрез с Конституцией предусматривается введение этого императивного мандата", - отметил Юрчишин.

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По его словам, 5 сентября антикоррупционный комитет обсудил около сорока законопроектов. Они были поддержаны, так как соответствуют антикоррупционному законодательству и не содержат коррупционных рисков.

Законопроект №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде 28 августа. Соавторами этой законодательной инициативы выступили 26 народных депутатов, среди которых - парламентарии от "Слуги народа" Павел Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастырский, Андрей Клочко, Сергей Кальченко, Галина Янченко и Святослав Юраш.

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Этим законопроектом предлагается установить правило, согласно которому народный депутат, без уважительных причин не принимающий непосредственного участия в более чем одной трети пленарных заседаний ВР или более чем половине заседаний комитета парламента, в состав которого он входит, в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Совета, теряет право на выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий за этот месяц на основании сведений по учету присутствии народных депутатов. Кроме того, предполагается, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью. В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия клавиши "за".

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Главным по подготовке этого законопроекта является комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3146751
 
 
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Після сьогоднішньої державної зради вищого керівництва держави- нас рать.
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кому нах нужны качки, фотографы и шлёндры? на росии своих валуевых хватает Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках - Цензор.НЕТ 5973
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А что не нравится? Не наказывать депутатов, которые хрен положили на работу и получают нехилую зарплату с твоих налогов? Или для тебя все плохо, что принимает СН? Ну это, извини, глупо и тупо.
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отныне это будет именоваться больничным Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках - Цензор.НЕТ 5522
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дєпутата лішіть жалованія?!?!?! Ето же бєсчєловєчно!!!
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