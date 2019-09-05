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Все про:война (3581) обстрел (8203) Донбасс (19292)

 Наемники РФ из 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ у Зайцево и Пивденного, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов:

  • неподалеку Талаковки  - из стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Водяного - из станкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебеденского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

  • в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета.

Смотрите: Бойцы 53-й бригады и "Айдара" уничтожили под Горловкой троих наемников РФ: двое из них опознаны. ФОТО

4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано вблизи Водяного, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя, Майорска, Шумов, Пивденного, Зайцево, хутора Вильный, Новгородского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Вчера служащими Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 2 грабежа, 43 кражи, 3 факта хулиганства, 8 фактов мошенничества, 1 факт незаконного завладения транспортным средством, 9 фактов незаконного обращения с оружием и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Смотрите: 26-летний украинский воин и парамедик Эдуард Шахов погиб от пули снайпера в районе Светлодарской дуги 4 сентября, - "Азов". ФОТО

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 17 799 человек и 2 220 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 17 385 человек и 2 201 транспортное средство. В пропуске через линию разграничения было отказано 35 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3146749
 
 
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салютуют в честь освобождения цёлоха Наемники РФ из 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ у Зайцево и Пивденного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 733
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Та целох им досраки как любой другой донбасянин. А вот то что скрывают следы своих преступлений, да еще и при участии "Украины" вот за это товарищ Клоун получит звездочку, когда будет отмечать 9 мая в Москве.
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Зеля будет выводить войска в Польшу, чтобы его друг ***** не злился.
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Странно все это, ребята там упираются, а по Киеву всякая сволочь сепарская лазит...
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«Мосгортранс» возобновил регулярный рейс по международному автобусному маршруту Москва - Киев, сообщается на сайте управы района Теплый Стан.
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
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а обратно? із Кийова в москву мона добратись і скіко дорога?
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наверно тем самым перевозчиком время не знаю и не хочу знать
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какая уже разніца? 7-8 ілі 20 - всьо равно "потєрь нєт"
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