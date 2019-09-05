 Наемники РФ из 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ у Зайцево и Пивденного, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов:

неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного - из станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Лебеденского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета.

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4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано вблизи Водяного, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя, Майорска, Шумов, Пивденного, Зайцево, хутора Вильный, Новгородского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Вчера служащими Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 2 грабежа, 43 кражи, 3 факта хулиганства, 8 фактов мошенничества, 1 факт незаконного завладения транспортным средством, 9 фактов незаконного обращения с оружием и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Смотрите: 26-летний украинский воин и парамедик Эдуард Шахов погиб от пули снайпера в районе Светлодарской дуги 4 сентября, - "Азов". ФОТО

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 17 799 человек и 2 220 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 17 385 человек и 2 201 транспортное средство. В пропуске через линию разграничения было отказано 35 лицам.