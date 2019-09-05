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Все про:приговор (795) Россия (73771) политзаключенные (1300)

 В России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам

Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных.

Приговор Котову вынес Тверской суд Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", – заявил судья Станислав Минин.

Указанная статья Уголовного кодекса России получила известность как "дадинская" – по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.

Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин: В ближайшее время совместно с Киевом объявим о решениях по обмену, но относительно Клыха и Карпюка у нас "особая позиция"

Прокуратура просила приговорить Котова к 4,5 годам лишения свободы.

В августе Пресненский районный суд Москвы арестовал Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга.

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против оккупации Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

Также на Цензор.НЕТ: Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ могут начать 7 сентября, - диписточники "Интерфакса"

При обыске в доме активиста Константина Котова следователи изъяли книгу крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История российского мифа".

Правозащитный центр "Мемориал" признал гражданского активиста из России Константина Котова политическим заключенным.

Источник: https://censor.net.ua/n3146746
 
 
 Топ комментарии
 
Такое чувство, что парня осудили за то, что носил передачки в тюрьму? Какая теперь разница Украине? Для Украины теперь Путин - брат родной. Была возможность затащить его в Гаагу и поставить россиян на место за сбитый Боинг. Но разве хохлам это нужно?
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хвора рашка... невиліковно хвора.
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Можно подумать что допрос Цемаха именно международной следственной группой гарантирует 100%-й приговор РФ в гаагском трибунале. Показания с него в Киеве сняли, и ставить на одну доску его одного и всех наших пленных это занадто. При всем уважении к родственникам погибших пассажиров Боинга, но у наших пленных тоже есть свои семьи.
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Хороший чел, наверное...
Достоен обмена на цЭлоха В России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам - Цензор.НЕТ 8482
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Після всього, що сталося за останні 5 років, для мене істота з рашиським паспортом - це не людина.
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Ми теж будуємо тоталітарну державу, де будуть порушувати права людини?
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скрізь порушують права людини, а ми чим гірші.
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Такое чувство, что парня осудили за то, что носил передачки в тюрьму? Какая теперь разница Украине? Для Украины теперь Путин - брат родной. Была возможность затащить его в Гаагу и поставить россиян на место за сбитый Боинг. Но разве хохлам это нужно?
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меньше ***** (братан)...знаю я вас белорусов по чат рулетке...95% белорусов за путина и рашку... так что вали отсюдава андрюня и не ***** много... В России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам - Цензор.НЕТ 5730 даже в разговоре с адекватными белорусами ребятами те сами говорят что его земляки на 90% ватники проросийские.белорусы запроданцы рашке...неужели у кого то есть ещё сомнения... естественно 5-10 5 максимум такие что за УКРАИНУ. вот вам и один пример за русского парня который теперь будет 5 лет страдать в тюряге за то что он хороший человек и за справедливость. вот и поплатился за нас..((
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Да, 95% за Путина в Беларуси, а у вас скоро будет 100%
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Кацап В России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам - Цензор.НЕТ 226 Vitaliy Pavlov, тобі бульбаш правду сказав, а от ти сам ******. "Рускіх парнєй" не може бути в принципі, є ворог. Смертельний ворог. Коли твого сруского парня мобілізують в армію, він дисципліновано по команді натисне червону кнопочку або гашетку кулемета. Не шукай добра там, де його ніколи не було.
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Была возможность затащить его в Гаагу
бульбаш, херни то не неси, кто царя расееи в гагу то выдаст?это же не сербия или ливия какая то
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Ну да,, ну да. А завтра Цемах скажет в Гааге - это Украина сбила Боинг и занимается геноцидом на Донбассе. Сглотнете?
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Можно подумать что допрос Цемаха именно международной следственной группой гарантирует 100%-й приговор РФ в гаагском трибунале. Показания с него в Киеве сняли, и ставить на одну доску его одного и всех наших пленных это занадто. При всем уважении к родственникам погибших пассажиров Боинга, но у наших пленных тоже есть свои семьи.
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Каких *всех наших пленных*? ***** всех наших пленных отпускать и не собирается. Цемаха меняют на тех же моряков которых ***** должен выпустить по решению международного суда.
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Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко
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ну вот завтра и посмотрим, какие будут там санкции, и есть у меня подозрения, что никаких
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путин - **нчен**е гавн*, пи*арас, гни*а ванючая
гари в а*у па**а к****ая пи*ар гн*йный!!!!
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Ждать моряков по решению суда можно и десять лет. И там не только моряки, там и Сенцов, Гриб и др.
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Міняти моряків, це визнати їх злочинцями, море кацапським
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Кацапія- хлопець підтримав наших людей- 4,5 роки. Україна- сепаратисти, вбивці, шпигуни, зрадники- зільнення в залі суду
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ЗЕля, включи Котова в обмен!!! Что, об_осрался?
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