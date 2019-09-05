 Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российскому "Интерфаксу" информированный источник.
"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
Кому это интересно?
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
Семенченко
Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
Сколько еще раз он станет перед ****** на колени???
Какую цену заплатят украинцы-вопрос к зеленому лохторату!!!
Семенченко
Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.