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 Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

Свидетель по уголовному делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил российскому "Интерфаксу" информированный источник.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146743
 
 
 Топ комментарии
 
только кремлевские боты будут орать за возврат цемеха - в рашку Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 3792
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

презЕдент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. презЕдент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.

Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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Ясно одно,что Зеленский не хочет бороться с российской агрессией и с Путиным в частности, не хочет привлекать агрессора к какой-то ответственности за насилие, грабеж и убийства украинских граждан, не хочет обижать Путина и его убийц. Он хочет "помириться" с Россией и даже "подружиться" с ней, ну как же, он еще хочет потом работать там и делать бизнес.
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Не нужно экивоков в сторону Зеленского. Хочет он бороться с российской агрессией или не хочет пока не ясно. А вот пленных освободить, очевидно, хочет. А ты хочешь бороться с российской агрессией? Борись! Или ты хочешь наблюдать с дивана, как Зеленский борется?
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Надо смотреть немного дальше своего носа. Это полезно. Без борьбы с врагом за свою землю, свое государство, за своих близких завтра будет уже тысячи пленных и разоренная и разграбленная врагом страна.
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Интересно , кого отдавали параше в обмен на наших пленных до марта этого года . И почему этот обмен был один к трём не в нашу пользу ?
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Отдавали скот винторогий...мелкий и паршивый...а не граждан Украины...
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Отдавали убийц украинцев потому и шума не было.
Кому это интересно?
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А нагнуть Зеленского, оказывается, совсем не сложно - он сам нагибаться рад.
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По большому счёту Зеленский и его Ко выполняет только представительские функции. Изменилась ситуация. Пришли к власти новые олигархи, у которых другое видение развития Украины. У американцев патронаж украинской элиты перешёл от демократов Байден-Клинтон к неоконам Трамп-Джулиани, отсюда и временная ревизия военной помощи. Волкер продолжает рубить капусту, но уже лично для себя. В этом новом мире Коломойский от американцев выступает куратором по Донбассу. Зачем это нужно американцам не совсем понятно, но скорей всего война с РФ временно приостанавливается. Возможно до окончания разборок с Китаем. Возможно у Трампа будут какие-то договоренности с РФ по оружию. Для Украины будет разведение сил в Донбассе и заморозка. Авакова оставили, чтобы он нейтрализовал добробаты и наиболее активных ультра-патриотов. Кстати теперь они называются квази-патриоты. Довольно скоро об этом будет писать и говорить вся пресса. Конечно Зеленский не на сто процентов управляемый и будет проводить свою программу в экономике и в Донбассе. Продажей земли попытаются получить энное количество денег, чтобы добиться роста промышленности в ближайшие два-три года. Но трудно предсказать насколько удастся этот манёвр. Возможно страна останется и без земли и без промышленнности. Если всё получится как решили в "Квартале", Зеленский значительно укрепит свои позиции.
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Не получится у него, для этого надо что-то в башке иметь.
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зеленский ******* !! я не знаю о чём они договорились с путиным - но иначе как предательство это назвать нельзя!
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
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Самое страшное даже не то, что его отпустили, а в том что была проявлена слабость президентом страны..Путин это любит. Следующим шагом будет продавливать воду в Крым, а может нажмет сразу на автономию луганды. И шаг за шагом..Стодоба и позорище

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возьми ножовку, перейди границу с Крымом , скажешь что столбы пришёл пилять, тебя возьмут ихние мусора и станешь ты пленником . Мы тут все до чесотки запереживаемся за тебя .
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ЗЕБИЛ СКОРО ПУСТИТ ПРЯМОЕ АВИА МЕЖДУ МОРДОРОМ А ПОКА-«Мосгортранс» возобновил регулярный рейс по международному автобусному маршруту Москва - Киев, сообщается на сайте управы района Теплый Стан.
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
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Вчера разговаривал с одним зебилом и был потрясен упоротостью и непробиваемостью персонажа. Чтобы я ему не говорил,он как зомби талдычил одно и то-же,"Порох наваравал мильярды" Порох-марадер" "ротырдам+" все. Ни о каких Цемахах,обменах и международной политике Зеленского он не то,что не знает,а даже и не думает. В общем,я для себя сделал вывод,чтол Зеленая шмаркля и нарид,который его привел к власти-это видимо запрограммированная часть истории моей Украины,ровно,как и все последствия. Каждый украинец в этом виноват ,даже те,кто знал опасность Зе-правления изначально. Все вместе,где-то недоработали,что-то упустили,теперь расхлебывать придется абсолютно всем.
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Из десятка знакомых мне зебилов, на вопрос о Цемахе восемь ответят мне: "А кто это?"
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У меня нет столько знакомых,хотя зебилы все шифруются и не признаются в этом). Этот тип- муж соседки по даче,единственный,кто открыто признался,что он зебил. Мне двух минут общения с ним хватило, чтобы понять кто он и что он,раньше я с ним как-то не пересекался к счастью.
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Верно говоришь. петя сдал Украину, теперь придётся расхлёбывать.
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Семен
Семенченко

Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
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зеленский ******* !! я не знаю о чём они договорились с путиным - но иначе как предательство это назвать нельзя!
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
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Проснулся великий славянский дух у народа украины. Наконец-то. Уже видно как одумывается народ. Спасибо за выбор Зеленского. Он не оголтелый бандэровец и потихоньку начинает исправлять все то, что натворил свинья порох. Но вам не отмыться за тот геноцид гордого РУССКОГО народа Донбасса, за те убийства мирного населения, за разрушения. Требуем немедленно арестовать и выдать трибуналу ДНР Порошенка, Турчинова, Авакова, Яценюка, Муженко, Хомчака, Яроша, Билецкого, всех генералов всу, участвовавших в карательной операции против РУССКОГО ДОНБАССА. Аресту подлежат все каратели правого сектора, азова, днепров, донбасса и бойцы всу. Их зверства на свободной земле Донбасса никогда не будут прощены. Владимир Александрович, обращаемся к Вам как к президенту дружественной Украины, вы должны понимать, что эти бандэровские сволочи, если их немедленно не уничтожить, снова устроят шабаш майдана. Эту нечисть нужно уничтожить и тогда только будет жить в мире великий РУССКИЙ народ Украины.
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Ну вот, что и требовалось доказать зеленский-агент *****.
Сколько еще раз он станет перед ****** на колени???
Какую цену заплатят украинцы-вопрос к зеленому лохторату!!!
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Семен
Семенченко

Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
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Придурок. Надо отвечать за свою страну Украину, которая плюнув в лицо ,погибшим в Боинге, передает главного свидетеля этого преступления Цемаха в руки кровавого московского узурпатора.
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Думаю, это не вся часть айсберга, а только видимая. Кроме никому не нужного Цемаха кацапам еще наобещали массу ништяков вроде русского языка, снятия санкций для бизнеса и т.д. И все ради того, чтобы мелкое криворожское чмо распиарить как спасителя нации и миротворца. Короче, мудрый, працьовытый и спивочий нарид отправил Украину на задворки истории навсегда.
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какой перепуганный этот г..дон, отдадут на обмен- х..ло его грохнет сразу
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А почему не Медведчук включён на обмен? Цемаха включено в списки з обміну, - російський "Інтерфакс" - Цензор.НЕТ 2871
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Зелебобики, так кто спелся с ******? Кто его от Гааги спасает? Двавйте скажем все вместе: НЕДОНАПОЛЕОН ШАУРМЯНСКИЙ!
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шото я не пойму за шо тысячи пацанов и девченок лягло на войне с кацапьем ?
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Такого позора Украина не знала лет 20.... Есть решение международного суда о выдаче моряков.... О выдаче, а не об обмене. Пускай сначала выдадут, а уж потом говорить про обмены. А так путин обменяет моряков на своих и будет героем в глазах европы. За отказ от выдачи по решению суда ох какие могут быть санкции.. вернее были бы, если бы президентом был не клоун.
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Возможно, соевый мародер как величайший в истории человеколюбец и пламенный борец за Украину предложил бы себя для обмена на украинских патриотов, томящихся в застенках *****?
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