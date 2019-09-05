EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  217  3
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2863) САП (1138) Антикоррупционный суд (456)

 САП направило в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана

САП утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается:"Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1 млн 258 тыс. долл. США за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств, - Сытник

САП направило в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146740
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну вот и посмотрим . посмотрим сдержит ли слово президент обещавший навести порядок в стране.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх