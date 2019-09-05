EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  2377  16
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2866) САП (1139) Антикоррупционный суд (468)

 САП направила в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана

САП утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается:"Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1 млн 258 тыс. долл. США за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств, - Сытник

САП направила в Антикоррупционный суд первый обвинительный акт в отношении экс-замдиректора института Титана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146740
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот мнение бывших президентов Украины Кравчука Кучмы И Ющенко. такого бардака в стране как при порошенко никогда не было. вот мнение конгрессменов США военную помощь можно было бы увеличить если бы ни огромная коррупция в стране...... а вот мнение украинцев 73% против пети и 243 депутата от слуги народа в новой вр. есть еще вопросы?
 показать весь комментарий
 
ну товарищ. смотрел общее заявление президентов по нашему украинскому тв. читал мнение американцев по поводу поставок оружия для Украины . ну и наше цвк подвело итоги выборов президента и выборов в вр.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В кресло министра доходов и сборов разве что.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и посмотрим . посмотрим сдержит ли слово президент обещавший навести порядок в стране.
 показать весь комментарий
 
 
а що в нас після петі безпорядок? я з вас шалію
 показать весь комментарий
 
ну вот мнение бывших президентов Украины Кравчука Кучмы И Ющенко. такого бардака в стране как при порошенко никогда не было. вот мнение конгрессменов США военную помощь можно было бы увеличить если бы ни огромная коррупция в стране...... а вот мнение украинцев 73% против пети и 243 депутата от слуги народа в новой вр. есть еще вопросы?
 показать весь комментарий
 
 
ну товарищ. смотрел общее заявление президентов по нашему украинскому тв. читал мнение американцев по поводу поставок оружия для Украины . ну и наше цвк подвело итоги выборов президента и выборов в вр.
 показать весь комментарий
 
 
спасибо за поддержку. рад что есть люди которые не стесняются признавать свои ошибки и главное открыто говорить об этом.
 показать весь комментарий
 
 
В ті роки там були великі заробітки як на той час.
 показать весь комментарий
 
О-о, а писали что без Холодницкого ничего нельзя, а здесь подпись зама.
А группа других лиц где, где статья по организованной группе или некому фактах собрать.
 показать весь комментарий
 
народ хочет посадок первой линии руководства, а не бывшего зама, который спер что то в прошлом веке
 показать весь комментарий
 
 
Интересно сколько первому впаяют или віпустят по сроку давности, а то и по недоказуемости доказуемого?
 показать весь комментарий
 
вот мне интересно, на сколько растянется этот суд?? по этому и будем судить о новом антикоре!
 показать весь комментарий
 
Лапша на уши мудрого нарідота . І більше нічого . Вся судова система і її алепти , це ніщо інше як один з філіалів антиукраїнських осередків і напряму виконує замовлення Кремля. При першій же заяві підозрюваного , про симпатії до "руссского міра" , буде відпущений на волю.А якщо був відкритий колаборант , або працював на спецслужби , то отримає і компенсацію .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх