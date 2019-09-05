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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2706) искусство (205) писатель (164) стипендии (152)

 Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для группы молодых писателей и деятелей культуры в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового и киноискусства.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Стипендии назначены для 30 молодых писателей, 83 деятелей культуры в области музыки и 14 деятелей культуры в сфере театра.

Также назначены стипендии 45 деятелям культуры в сфере изобразительного искусства. По 13 стипендий назначено в сфере хореографического и эстрадно-циркового искусства, 24 в сфере кино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ про президентские стипендии для юных спортсменов с инвалидностью и их тренеров

Указ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

С полным списком степендиатов можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3146739
 
 
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НУ, ПЕСЫ, НАЧИНАЙТЕ ПРО КОЛОМОЙСКОГО (ЕМУ СТИПЕНДИИ НАЗНАЧИЛИ)
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эти стипендии назначают каждый год

и не зелемойский выбирает претендентов
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Да...это важно...
А детям погибших украинских войнов не назначил случайно???
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Ну то что клоун никогда не забудет о цирке...никто и не сомневался.... Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 820
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Помощь талантам - это вклад в будущую экономику.В США в сфере культуры зарабатывается в десятки раз больше чем например в аграрной отрасли.
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Очень правильно! Зачем Вам экономисты,банкиры,финансисты и всякие другие двигатели экономики. Хлеба и зрелищ! Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 1746
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Дааа, жаль, что ныне пребывающий в Пекле, в компании кобзона и других гнид, Бузина не дожил. Он бы точно от фигляра эту премию получил за своё антиукраинское "творчество".
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да на х это нам надо? после того как отпустили Цемаха вся эта возня Зеленого не имеет значения
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Казали, що на гранти усіх перевів, і тут знову як студентам стипендії роздає. Міг би ще по пайку роздавати, щоб їли й писали, чи видавати талончики, щоб вистачило пообідати несвіжою шаурмою - але зажав, бо як всі будуть їсти шаурму - самому не вистачить.
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