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Все про:Путин (25027) Япония (963) Курилы (68) Синдзо Абэ (14)

 Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин отклонил предложение премьер-министра Японии Синдзо Абе о подписании мирного договора между двумя странами, указав, что этому мешают военные обязательства Токио перед США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.   

"Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

В то же время российский президент выразил надежду на то, что в будущем мирный договор между РФ и Японией будет подписан, а сторонам удастся урегулировать давние разногласия. Москва уже неоднократно выражала обеспокоенность по поводу развертывания американской военной техники на территории Японии.

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Токио претендует на группу островов в западной части Тихого океана, которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны. В Японии эти острова называют Северными территориями, а в России - Южными Курилами.

Незадолго до комментариев российского президента, Синдзо Абе, выступая на сессии ВЭФ, высоко оценил связи между РФ и Японией в сфере бизнеса и заявил, что следующим логическим шагом в двусторонних отношениях стало бы подписание мирного договора, которое он назвал "исторической миссией" лидеров двух государств.

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"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давайте заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран ", - сказал Абэ.

Он также сообщил, что правительство Японии упростит получение виз для отдельных групп российских граждан - некоторых специалистов и студентов. "Начиная с этого месяца, мы начнем выдавать визы сроком на пять лет гражданам РФ, занятым на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", - пообещал Абэ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146737
 
 
 Топ комментарии
 
х..йлу щас некогда... У него щас зе на коленях просит принят цёлоха Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией - Цензор.НЕТ 6388
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Да-да, прогибайся, запускай ватников("студентов" с погонами), а потом не удивляйся если взлетишь в воздух, или нюхнешь "новичка" Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией - Цензор.НЕТ 4430
И так уже провели по губам недавно - чуть не обосрался от радости - вот поеду и вернусь "с островами". Поехал и вернулся с испачканными штанами(брюками)))
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Нет, просто ему сейчас это не нужно... щас дамбасяней назад в Украину впихивают и дружат всеми братскими народами.
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х..йлу щас некогда... У него щас зе на коленях просит принят цёлоха
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закрой хлебало, оно уже по твоему лбу бежит. Обожжешься
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Да-да, прогибайся, запускай ватников("студентов" с погонами), а потом не удивляйся если взлетишь в воздух, или нюхнешь "новичка"
И так уже провели по губам недавно - чуть не обосрался от радости - вот поеду и вернусь "с островами". Поехал и вернулся с испачканными штанами(брюками)))
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Економіка Японія без ***** проживе. А от чи проживе ***** без економіки Японії - це ще велике запитання 😕
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Если Япония и рассия в состоянии войны ,то почему они торгуют между собой?
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Спроси у наших профессиональных патриотов как это делается.
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то шо? ***** тепер вже гаспадін Путін?
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Договор с паршивой РФ ничего не стоит, какая разница, что там это карликовое дерьмо отвергло! И впредь, никакой он не президент, а фашистское карликовое ********, вот так и пишите, а не подлизывайте !
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Японцы сейчас почувствуют как договариваться с пуйлом.
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