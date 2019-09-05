 Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17

Об этом он заявил в комментарии голландской газете Parool, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Где он (Цемах. - Ред.) будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде (в Нидерландах. - Ред.), ведь именно этого мы все хотим ", - сказал Плуг.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.