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Все про:Нидерланды (835) освобождение (315) Цемах (16)

 Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, который потерял при крушении "Боинга" на Донбассе трех родственников, опасается, что Цемах после освобождения скроется от следователей.

Об этом он заявил в комментарии голландской газете Parool, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Где он (Цемах. - Ред.) будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде (в Нидерландах. - Ред.), ведь именно этого мы все хотим ", - сказал Плуг.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146736
 
 
 Топ комментарии
 
Зе взял и плюнул на имидж Украины в мире.
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Зеля це не воїн... це боягуз, який звик повзати на колінах. Як можна чекати поведінка воїна від звичайного блазня?
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Ещё один удареный при аборте о кафель. Как вы надоели, вошї гнїднї....
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Цей "Mason Lemberg" - нік для цілого відділу фсбшних тролів. Іноді їм користуються такі брудні цапи, які окрім брудної російської більше нічгого не знають.
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Правильно !

А настоящие патриоты выпускают Цемаха на свободу !
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Зато зебобики спокойно наблюдают как Украину выпиливают из Европы.
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они нихрена не наблюдают , им до жопы 298 жизней , в общемто как и 14 тыс уже полегших с начала войны , они смотрят 95 квартал старые выпуски , и новые серии сватов , шо страну ипут на всех уровнях и никто и в грош не ставит , это позор не для них.. скот без мозгов.
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Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, который потерял при крушении "Боинга" на Донбассе трех родственников, опасается, что Цемах после освобождения скроется от следователей. Источник: https://censor.net.ua/n3146736
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Можна не хвилюватися, бо він сховається, а потім його вб'ють.
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Сховається у лугандонії. А вб'ють його з під відеофіксацію кількома камерами.
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Так пускай этот родственник обращается к своему правительству и к рассии
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Ви не праві, бо ми теж відповідальні за проведення слідства по МН17.
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Так понятно .Украина предоставила все доказательства , что рассия сбила Боинг. А что сделали Нидерланды ,кроме обеспокоенности?
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На самом деле он всё правильно говорит , потому что он - мокшанская тролина.
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Так они уже обращались с письмом.
Типа нам пофиг что вы там в Украине убиваете людей но мы то тут причем?
Вы должны извиниться перед нами.
Все в таком ключе.
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) как будут развиваться события, покажет обмен пленными. это тестовый камень. если обменяют как по маслу, то это одно. а если обмен начнёт проскальзывать, то это совсем другое.
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100% . Если карлик опять обманет то у Зеленского развязаны руки .
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если брать "зеленский vs *****", зеленскому по дифолту нужно считать руки развязанными. шо ***** не обманет - это нонсенс. исходить нужно всегда из этого и строить все конструкции на том, чтобы также обмануть *****. цемах - вполне реальная вероятность это сделать.
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Интересно, они обеспокоены тем, что кремлёвский мудак пять лет терроризирует Украину?
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13 тысяч смертей это терроризирует? Рекордсмен, однако.
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Я б навіть сказав, бальгазм (бальзам+оргазм)
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Попал под жернова зеленой плесени видать. Чертом оказался
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- Перділи гусенята! ДИВО! Диво велике! Прозріння!!! Кріт прозрів!!!
...
*чути хоровий спів церковної літургії*
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Во, заслуга ЗЕ... Обісралась Шмаркля в чергове перед Світовими лідерами.
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Ты уроки выучил? Пока не сделаешь, никакого компьютера..
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димон ermak - не гони волну - от вас за милю кацаней тхет....
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Ага. Так по вашей ватной версии там не бук был а самолет СУ размером с футбольное поле
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то были зеленые гнусики с планеты сириус.
еще раз - кацапов нигде и никогда нет.
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О, зеленая плесень ватные мантры повторяет.
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Ну да. Хоть кого-то могли посадить. А теперь разве что обоспокоиться можно. А работой своих политиков, спецслужб и правохранительных органов они не обеспокоились.
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Да все в ****,кроме "зелёной шмаркли" и компании.
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Зе взял и плюнул на имидж Украины в мире.
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До этого он ложил. Правда только на клавиши рояля.
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правільно люди пишуть,-"кловун став на коліна і спас путіна". то є прєдатєльство.
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"... і спас путіна..." от спермотоксикоза Освобождение Цемаха обеспокоило родственников жертв катастрофы МН17 - Цензор.НЕТ 6842
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Ещё раз это договорные Бени и Вовы!!!!! Суды лягли под Коломойского!!! При Порошенко судьи хотя и имели сепарские взгляды, но боялись. А если отпускали, то на выходе из суда отпущенных сепаратистов ждала Альфа! И везла в Сизо СБУ!!! С новыми обвинениями!!!!!
Шлепнры!!! Вы доиграитесь!!!!
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Из-под стражи судом был освобожден офицер запаса Вооруженных сил Украины Александр Ракушин, которого подозревают в работе на российскую ФСБ. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.
По его информации, в августе по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Ракушин, по словам адвоката, хоть и является гражданином Украины, но согласился на обмен в РФ.
Теж сьогодні. Зробили це разом.
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Зеленський сьогодні поклав на Україну свій роялегральний орган.
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сцыкливая Зелёная сопля готова козырять пуйлу и слить рашистам все, что угодно, да хоть всю Украину.

Все будет Квартал, ЗеБилы и хАхлы-малоросы. Ви здобули, сволото!
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Пшла вон отсюда сабака кацапская .
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Кацапчик ты как с своими плоскими шутками сюда попал?
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Ти довбойоб `? З якого переляку вин лупашив по руським свиням ?
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Скільки він проживе коли вийде? Йому і бігти нікуди .
Впевнений - в Києві не одна група оперативників ФСБ сидить чекае на час Х
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Отпустили под личные обязательства помереть от сердечного приступа или повеситься из-за невозможности далее выносить душераздирающие муки разбушевавшейся совести?
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"Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції"

Прокурор Олег Пересада
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Если это лицо не имеет отношения к катастрофе и не замечен в военных преступлениях то возникает вопрос Зачем его похищали !!
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Навіщо він кацам? Чому після рішення суду по цемаху, пуйло прийшло в екстаз і заволало про "адиннарот"?
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Хвилювання родичів загиблих пасажирів рейсу МН 17 можна зрозуміти - вони не отримають багатомільйонної компенсації від Рашки за смерть їхніх рідних та близьких. Можна тепер лише собі уявити суму відкату з цієї суми, яку особисто отримає чувак Вофка від ***** за цей гешефт з свідком по справі.
Зєбіли, ви це "сдєлалі".
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И кстати, пикет нацкорпуса под судом тоже был какой-то такой типа Зеленский сам попросил их попротестовать и успокоиться. Чтобы люди не начали выходить.
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вой прохосрани мне понятен . а что еще делать ? у папы пети кум путина медведчук все решал решал но решить только смог в вопросе торговли с россии дизелем и сжиженным газом . и что то ни петя ни путин не помешали ему в этом . особенно петя. и вдруг при новом президенте появилась возможность вернуть наших ребят . не газом торговать и дизелем а вернуть наших пацанов . понимаете разницу прохососы? про все остальное пока помолчим подождем и посмотрим что будет делать новый генеральный прокурор.
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ЗЕлупа,ты и твой "гнусавый гном",вряд-ли уже от этого дерьма отмоетесь.
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Давно вже час кожному олігофрену було запам'ятати , що є рішення міжнародного морського трибуналу , яке підлягає безумовному виконанню країною-агресором Рашкою. І крапка.
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З яким інтервалом тобі доручено кукурікати цю мантру? Не помилися наступного разу.
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Похоже на то,что ЗЕлупа со своей "молодой командой"-закончит намного раньше и хуже чем Витя Свинохряк.
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Пять лет прошло, опомнились, жертвы. У нас тоже жертвы, а наши должны быть дома.
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Де Нідерланди і Малазія були останні місяці після затримання виродка, котрий є причетним до вбивства сотень їхніх громадян? Вони вже давно мали його допитати! Хоча політика цих держав, це політика страуса "Голова в піску, а жопі тепло". Особистор якби я був королем Нілерландів, то жоден кацабський корабель, літак, турист в Нідерланди не потрапив. Виключно лише після видачі всіх причетних до катастрофи літака (на чолі з ******, гіркиним і їм подібних)
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ой а кто там референдумы против ассоциации Украина- ЕС устраивал? 6 лет ныкает скифское золото? кто там голосовал за северный поток-2? за возвращение раши в ПАСЕ? ой да это же голландия!
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