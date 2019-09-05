 Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Во время следствия выяснилось, что ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка города Татарбунары организовала "сетку" из соучастников, которые систематически сбывали психотропы в Одессе.
"Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный интернет-магазин", - говорится в сообщении.
Во время обысков мест проживания наркоторговцев, правоохранители изъяли 70 грам РVP (особенно опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти соучастников. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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рекреационное психоактивное вещество , основным эффектом которого является
психостимуляция . При приёме вещества человек испытывает следующие эффекты: эйфория , болтливость, суетливость, повышенная концентрация, повышенное либидо и сексуальное возбуждение, а также общее приятное самочувствие[3] .
Интенсивное ощущение удовольствия продолжается 30-45 минут, достигая пика через 1,5 часа после приёма [3] . Основные эффекты исчезают примерно через 4 часа, общий «желательный» опыт длится более 6-8 часов[3] .
Пересмотрю ка я внимательно поведение зе!зедента в ВР.