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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1578) Одесса (5641) прокуратура (3624)

 Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сотрудники прокуратуры Одесской области задержали 5 человек, которые занимались наркобизнесом на территории города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Во время следствия выяснилось, что ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка города Татарбунары организовала "сетку" из соучастников, которые систематически сбывали психотропы в Одессе.

"Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный интернет-магазин", - говорится в сообщении.

Во время обысков мест проживания наркоторговцев, правоохранители изъяли 70 грам РVP (особенно опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти соучастников. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Женщина руководила преступной группой, которая торговала опасным психотропом в Одессе, - прокуратура 01
Женщина руководила преступной группой, которая торговала опасным психотропом в Одессе, - прокуратура 02
Женщина руководила преступной группой, которая торговала опасным психотропом в Одессе, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/n3146734
 
 
 Топ комментарии
 
Як правило це етнічна банда🙄
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В шаурму подсыпали? Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5712 То-то Зе в Одессу зачастил...
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Любая стряпуха можєт управлять государством. І не тільки ним...))
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В шаурму подсыпали? Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5712 То-то Зе в Одессу зачастил...
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Расчищают площадку для Богатыревой и Бахтеевой??
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Дешеві Нокії, Самсунги, Мотороли та дешеві смартфони. Це ромська банда🤗
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Α-Пирролидинопентиофенон -
рекреационное психоактивное вещество , основным эффектом которого является
психостимуляция . При приёме вещества человек испытывает следующие эффекты: эйфория , болтливость, суетливость, повышенная концентрация, повышенное либидо и сексуальное возбуждение, а также общее приятное самочувствие[3] .
Интенсивное ощущение удовольствия продолжается 30-45 минут, достигая пика через 1,5 часа после приёма [3] . Основные эффекты исчезают примерно через 4 часа, общий «желательный» опыт длится более 6-8 часов[3] .

Пересмотрю ка я внимательно поведение зе!зедента в ВР.
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Я які наслідки від регулярного вживання цього наркотика?
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