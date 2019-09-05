 Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства США в Украине в Facebook.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - сказано в сообщении.

Ранее сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

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