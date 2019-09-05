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 Политика Украины
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Все про:Данилюк Александр (392) Загороднюк (13) Сенат США (123) Баканов Иван (49) Мерфи Крис (1)

 Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США. ФОТО

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства США в Украине в Facebook.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - сказано в сообщении.

Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 01

Ранее сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Также на Цензор.НЕТ: Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 02
Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США 03

Источник: https://censor.net.ua/n3146733
 
   
 Топ комментарии
 
И сколько в россии украинцев выпустили из тюрьмы, после того как Зеленский отпустил террориста-убийцу Цемаха ?
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Шось я заплутався, видача Цемаха це вже реформа чи лише підготовка?
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лучше бы они обсудили дела сегодняшние...
цёлоха, например Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 3304
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Целоха пускай меняют .Нидерланды и так знают что рассия сбила .пускай сами ищут доказательства .А Украинцев нужно вызволять .
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И сколько в россии украинцев выпустили из тюрьмы, после того как Зеленский отпустил террориста-убийцу Цемаха ?
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щас... мммм... от, мля...
Вроде...
Неужели ни одного? Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 7708
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Пусть американцы проверять на складах наличие Джавелинов. От новой ЗЕ власти можно всего ожидать. Не удивлюсь если Джавелины уже продали в москву.
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в Израиль перепродали, думаешь?
Могут, сорванцы Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 9199
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Шось я заплутався, видача Цемаха це вже реформа чи лише підготовка?
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Зебилы кричат, что его Петя лично из суда отпустил. Говорят Зеленский пытался Цемаха за ноги хватать, чтобы остановить, но не получилось.
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Глянул, что за сенаторы. Один демократ, другой республиканец. Это хорошо. Вряд ли таким составом куйню кайую по заданию рыжего агента подсунут. Наёюсь.
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