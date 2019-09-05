 14 тыс. украинцев погибло после подписания минских соглашений. РФ не выполнила ни одного обязательства, - Пристайко

Об этом в годовщину подписания Минских соглашений заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю", - написал министр в твиттере в четверг.

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