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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (73771) минские соглашения (2624) Пристайко (144)

 14 тыс. украинцев погибло после подписания минских соглашений. РФ не выполнила ни одного обязательства, - Пристайко

Украина и ее международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании. Чего нельзя сказать о Кремле.

Об этом в годовщину подписания Минских соглашений заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю", - написал министр в твиттере в четверг.

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14 тыс. украинцев погибло после подписания минских соглашений. РФ не выполнила ни одного обязательства, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146731
 
 
 Топ комментарии
 
Вначале вытри зелину мочу с глаз и иди почитай про сепара который сбил боинг.
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Зеленский выдет сепара который сбил боинг - рашке, чтобы нормализовать отношения с этими животными. Еще и донбасяней будут отстраивать тупорылые зебобики, за их налоги.
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Доиграется клоун до третьего Майдана. Только в этот раз он не то что до Ростова, до Кривого Рога не доедет. Ему, видимо, на марше Ветеранов недостаточно ясно намекнули.
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Шото не вижу желания Зе-команды дружить с рашкой.
Пугалки соевых такие тупые.
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Вначале вытри зелину мочу с глаз и иди почитай про сепара который сбил боинг.
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Модератор, если будешь продолжать удалять посты, формально не нарушающие правила форума, придется написать жалобу в ФБ, чтобы Бутусова забанили еще раз. Видимо, со второго раза не дошло ?
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Зебилоиды, вы своего любимого клоуна уже поздравили с освобождением Цемаха ?
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"Кроме того Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он." Источник: https://censor.net.ua/n3146619
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.."Две части одного и того же народа".. На этом диалог можно заканчивать,не начав. Пока из-за поребрика минимум не перестанет нестись подобный бред.
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Зеленский выдет сепара который сбил боинг - рашке, чтобы нормализовать отношения с этими животными. Еще и донбасяней будут отстраивать тупорылые зебобики, за их налоги.
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Да если бы только одного этого сепара.....их уже пачками выпускают на свободу....
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За мои налоги тоже, хотя я за это малоросское чмо не голосовал.
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Не плати налоги, если есть возможность конечно. Я сейчас максимально ухожу в тень, эти мрази не получат от меня ни пенни. IT.
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Гад, можно ли забыть 14 тыс.убитых, миллионы вынужденных покинуть родные места??? 5 лет уже издевается РФ над Украиной и Международным правом, 5 долгих лет. Нормализация отношений может только через несколько поколений, а может и не быть.
Память крови, самая долгая память.
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Доиграется клоун до третьего Майдана. Только в этот раз он не то что до Ростова, до Кривого Рога не доедет. Ему, видимо, на марше Ветеранов недостаточно ясно намекнули.
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В своей речи,при утверждении на пост главы МИДа,пристайко говорил о трех П от патриота Украины - Удовенко,но добавил одно свое П,которое сводит к нулю все предыдущие - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.Но оно, новыми лицами в политике, называется по новому - Прагматизм.Именно прагматизм двигал нуворишами,когда они освобождали,без суда рос.пропагандиста,который награжден медалью за оккупацию украинской территории,именно прагматиз руководил,когда освобождали завербованного рф офицера сбу и КОНЕЧНО прагматизм руководил,когда отпускали,БЕЗ ПРИГОВОРА,убицу,который под камеру признался,как расстреливал колону укр.танков в 2014г.и причастен к рос.БУКу,который сбил самолет.Именно прагматическое предательство двигает новыми лицами,когда они фактически разваливают судебное решение по признанию рф виновной в преступлении против гражданского самолета.Прогматики чертовые!
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Они не програматики...они малоросы...быдло которое отождествляет себя с паРашей....они не украинцы....
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"написал министр в твиттере в четверг. " - как они достали твитерами, фэйсбуками. А может минимально жопу поднять и сходить Зеле сообщить.
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так кто хероев заставляет лезть!?

05.09.2019

Группа украинских силовиков численностью до 10 человек совершила
попытку проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Новая
Марьевка Тельмановского района.
В результате завязавшегося боя
армия Киева потеряла убитыми и ранеными не менее пяти человек.
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