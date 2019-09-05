 14 тыс. украинцев погибло после подписания минских соглашений. РФ не выполнила ни одного обязательства, - Пристайко

Об этом в годовщину подписания Минских соглашений заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю", - написал министр в твиттере в четверг.
Пугалки соевых такие тупые.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он." Источник: https://censor.net.ua/n3146619
Память крови, самая долгая память.
05.09.2019
Группа украинских силовиков численностью до 10 человек совершила
попытку проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Новая
Марьевка Тельмановского района.
В результате завязавшегося боя
армия Киева потеряла убитыми и ранеными не менее пяти человек.