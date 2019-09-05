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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1998) Дубиль (11)

 Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун

Комитет ВР поддержал предложение по аудиту Минздрава

 

Народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль инициировал проведение аудита деятельности Министерства здравоохранения в период руководства Уляны Супрун. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook., пишет РБК Украина.

По его словам, соответствующее решение поддержали 13 из 15 присутствующих на заседании в среду, 4 сентября, членов комитета.

"По моей инициативе комитет решил подвести итоги работы прежней власти - поддержали поданое мной предложение инициировать проведение аудита Минздрава с июля 2016 до 29 августа 2019 года Счетной палатой и Государственной аудиторской службой", - отметил Дубиль.

Нардеп рассказал, что члены комитета по вопросам здоровья нации на заседании также избрали председателей подкомитетов и составили план спасения украинской медицины.

По его словам, приоритетом работы комитета определили доступность медицинской помощи, независимо от состояния человека и его места проживания.

"Это то, за что я и фракция "Батькивщины" боролись еще в прошлом созыве. Не может быть здорового человека в обществе больных людей, какие бы прививки ты не делал и как бы не следил за своим здоровьем! А несвоевременное лечение вообще приводит к осложнению болезни, инвалидизации и смерти", - отметил нардеп.

Дубиль напомнил, что доступность медицинской помощи станет одной из тем обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша фракция - первая нацелила свою законодательную работу в этом направлении и сейчас есть все предпосылки, чтобы другие депутаты присоединились к ней и наконец сделали украинскую медицину доступной и качественной", - добавил парламентарий.

Дубиль также предложил создать подкомитет Верховной рады по вопросам технического регулирования и стандартизации.

"Без совершенствования системы отраслевой стандартизации нам не удастся провести изменения, не удастся сделать так, чтобы не было разницы между сельскими и городскими учреждениями здравоохранения, не удастся сделать лекарства и медуслуги одинаково качественными. Над этими вопросами буду работать как председатель подкомитета", - написал политик.

Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146729
 
 
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ах ты боже мой, невже супрунка тырила? не ,супрунка святая
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А що там сталося?
Таміфлю у Юльки поцупила?
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В январе 2019 году в СМИ была обнародована информация о том, что, используя связи в Черниговской епархии УПЦ МП, Валерий Дубиль помогал партии «Батькивщина» привлечь к работе российских политтехнологов: Сергея Лукина, Бориса Коновалова, Нину Клебанову, Романа Мартина, Александра Королева, Анна Остапчук, Алексея Шевченко.

7 марта 2019 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нардеп «Батькивщины» Валерий Дубиль организовал сеть агитаторов с участием российских политтехнологов и в трех областях планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко 31 марта.
«Несколько недель назад Дубиль стал объектом работы правоохранительных органов. Служба безопасности Украины, ее департамент Т по защите конституционного строя, обнаружил группу российских политтехнологов, приглашенных черниговской епархии УПЦ Московского патриархата в 2014 году в качестве волонтеров, работающих в штабах» Батькивщины. У следствия есть полученный законным путем аудиозапись, когда Дубиль инструктирует всю эту сеть и гарантирует им выплату средств, которые были найдены при обысках ", - заявил Луценко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против Валерия Дубиля. Депутата подозревают в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий (рейдерство), декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
В частности, по данным СМИ, родственники и коллеги Валерия Дубиля за счет неизвестного происхожденияприобрели элитную недвижимость в центре Киева - в ЖК «Дело Хаус» - на общую сумму 18000000 гривен.
В том числе, Валерия Дубиля обвиняют в том, что он рейдерским путем отобрал у своего бизнес-партнера Александра Головача 75 % долю ООО «Промстройинновация» - агрохолдинга на Черниговщине.
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Это тот, хитровыдранный, Дубиль, который несколько лет пытается протолкнуть закон, по которому все поставщики медицинских изделий и техники должны получать лицензии в Минздраве... заметьте, не производители изделий, а - поставщики, т.е. посредники!!!! Никак неймется последователям бабы йули создать еще какой-то коррупционный орган, чтоб выкачивать деньги из бизнеса, а по факту - из нас с вами... Вот и теперь этот Дубиль решил половить ведьм в Минздраве Ульяны Супрун, и точно, первый будет кричать, что она не те аппараты УЗИ закупила, у не лицензированного продавца....
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вообще-то оптовики и так получают лицензии. Причем давно. Это нормальная мировая практика - они же должны отвечать за то где они взяли лекарства и в каком виде хранили и перевозили в соответствии с GDP - Good Distribution Practice

Вы ничего не перепутали? Может, он что-то другое хотел лицензировать?
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тогда пусть сразу инициируют проверку себя !
заниматся больше нечем. типа если будет аудит то положение текущее дел, изменится.
сделайте хоть 10% от того что было сделано улькой !
вы пока только балоболите. делайте отвечайте и показывайте результат ! а не проверяйте и пинайте чужие результаты !
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Просто КЛАСС!!! Радуйся Холопы, радуйся нищая биомасса! Радуйтесь 73% Зе-дебилья!!!!
Конечно аудит времен Супрун!!!! При Партии Регионов, Богатыревой все было шикарно!!!! Как и впрочем и до них!!!!!!
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Потратят 10 млн гривен, чтоб узнать, что в 3-х больницах пропало 10 полотенец, три простыни и две половые тряпки.
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а можно еще провести аудит моз 2008-2009 года, и особенно по закупкам тамифлю. там очень много интересного найдут. а супрун как ездила на такси так и сейчас ездит
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Треба ввести обов'язковий аудит всіх мінітерств при зміні влади, в середньовічній Іспанії коли суддя знімали з посади, він мав ще місяць сидіти на місці і чекати чи нема в когось претензій.
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Кримінальний злочинець по життю , фельдшер-акушер за освітою і член партії Зубожілої Жульки запропонував провести аудит Міністерства Охорони Здоров'я на що "слуги урода" з радістю погодилися ... Зєбіли , ви це "сдєлалі" !
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