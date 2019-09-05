 Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун

Народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль инициировал проведение аудита деятельности Министерства здравоохранения в период руководства Уляны Супрун. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook., пишет РБК Украина.
По его словам, соответствующее решение поддержали 13 из 15 присутствующих на заседании в среду, 4 сентября, членов комитета.
"По моей инициативе комитет решил подвести итоги работы прежней власти - поддержали поданое мной предложение инициировать проведение аудита Минздрава с июля 2016 до 29 августа 2019 года Счетной палатой и Государственной аудиторской службой", - отметил Дубиль.
Нардеп рассказал, что члены комитета по вопросам здоровья нации на заседании также избрали председателей подкомитетов и составили план спасения украинской медицины.
По его словам, приоритетом работы комитета определили доступность медицинской помощи, независимо от состояния человека и его места проживания.
"Это то, за что я и фракция "Батькивщины" боролись еще в прошлом созыве. Не может быть здорового человека в обществе больных людей, какие бы прививки ты не делал и как бы не следил за своим здоровьем! А несвоевременное лечение вообще приводит к осложнению болезни, инвалидизации и смерти", - отметил нардеп.
Дубиль напомнил, что доступность медицинской помощи станет одной из тем обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Наша фракция - первая нацелила свою законодательную работу в этом направлении и сейчас есть все предпосылки, чтобы другие депутаты присоединились к ней и наконец сделали украинскую медицину доступной и качественной", - добавил парламентарий.
Дубиль также предложил создать подкомитет Верховной рады по вопросам технического регулирования и стандартизации.
"Без совершенствования системы отраслевой стандартизации нам не удастся провести изменения, не удастся сделать так, чтобы не было разницы между сельскими и городскими учреждениями здравоохранения, не удастся сделать лекарства и медуслуги одинаково качественными. Над этими вопросами буду работать как председатель подкомитета", - написал политик.
https://korrespondent.net/ukraine/4136265-suprun-prokommentyrovala-svoe-uvolnenye-slovamy-termynatora
Таміфлю у Юльки поцупила?
7 марта 2019 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нардеп «Батькивщины» Валерий Дубиль организовал сеть агитаторов с участием российских политтехнологов и в трех областях планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко 31 марта.
«Несколько недель назад Дубиль стал объектом работы правоохранительных органов. Служба безопасности Украины, ее департамент Т по защите конституционного строя, обнаружил группу российских политтехнологов, приглашенных черниговской епархии УПЦ Московского патриархата в 2014 году в качестве волонтеров, работающих в штабах» Батькивщины. У следствия есть полученный законным путем аудиозапись, когда Дубиль инструктирует всю эту сеть и гарантирует им выплату средств, которые были найдены при обысках ", - заявил Луценко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против Валерия Дубиля. Депутата подозревают в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий (рейдерство), декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
В частности, по данным СМИ, родственники и коллеги Валерия Дубиля за счет неизвестного происхожденияприобрели элитную недвижимость в центре Киева - в ЖК «Дело Хаус» - на общую сумму 18000000 гривен.
В том числе, Валерия Дубиля обвиняют в том, что он рейдерским путем отобрал у своего бизнес-партнера Александра Головача 75 % долю ООО «Промстройинновация» - агрохолдинга на Черниговщине.
Вы ничего не перепутали? Может, он что-то другое хотел лицензировать?
заниматся больше нечем. типа если будет аудит то положение текущее дел, изменится.
сделайте хоть 10% от того что было сделано улькой !
вы пока только балоболите. делайте отвечайте и показывайте результат ! а не проверяйте и пинайте чужие результаты !
Конечно аудит времен Супрун!!!! При Партии Регионов, Богатыревой все было шикарно!!!! Как и впрочем и до них!!!!!!