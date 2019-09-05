 Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец



Народный депутат партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев оперативно выполнил пожелания олигарха Игоря Коломойского в вопросе повышения рентных платежей. 30 августа он подал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, текст которого оказался в распоряжении редакции, сообщает 5 канал со ссылкой на "Экономические новости".



Законопроект, в частности, расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за основу берется стоимость конечного продукта - концентрата, окатышей, агломерата. Тем самым рост платежей горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. Кроме того, документ предусматривает переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне 2-й учетной ставки НБУ (сейчас 34%). Наконец, ставка ренты увеличивается с 8 до 10%.



Как отметил эксперт Валерий Геец: "В случае вступления в силу законопроекта налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия Украины станет одной из самых высоких в мире. Более того, это не рента на руду, а фактически налог с оборота для горнодобывающей промышленности. И в таком виде убьет развитие дальнейших переделов железорудной продукции, будет выдавливать добавленную стоимость из Украины. Ведь будет выгодно экспортировать только простой продукт с минимальной добавленной стоимостью ".



Но при этом снизится и само производство ЖРС: потеря рабочих мест на ГОК может составить более 20 тыс. человек и более 30 000 - в смежных отраслях. Соответственно, снизятся налоговые поступления и одновременно повысится социальная напряженность в регионах присутствия, то есть прежде всего в Кривом Роге, где расположено большинство ГОК.



"Введение налоговых новаций в части ренты сыграет на руку российским производителям ЖРС, которые, используя дешевые энергоресурсы и более низкие налоги, чем в Украине, вытеснят украинских производителей ЖРС с традиционных рынков. Это прямая поддержка страны-агрессора!" - заключает эксперт.



Наверное, также рудными предприятиями будут пересмотрены инвестиционные проекты, многие из которых будут отклонены. В частности, не будет экономической выгоды в проект канадской компании Black Iron с инвестициями на первом этапе $ 435 млн, о котором президент Украины В. Зеленский договаривался в Канаде.



Также он отметил, что подобный подход противоречит мировым практикам налогообложения недр, в частности, критериям, которые описаны в руководстве МВФ по налогообложению добывающих предприятий. Базовый принцип заключается в том, что облагаться налогом должны полезные ископаемые без учета расходов на дальнейшую переработку, которая позволяет добиться необходимых потребительских свойств продукции из добытых полезных ископаемых.



"Пикантность ситуации в том, что подобные новации были впервые высказаны Игорем Коломойским в интервью изданию "Цензор" 27 августа и уже через три дня Гетманцев вносит законопроект в Верховную Раду. А с учетом того, что для подконтрольных Коломойскому ГОК - Орджоникидзевского и Марганецкого - налогообложение остается неизменным, то налицо признаки политической коррупции. Этот законопроект должны рассматривать не нардепы, а НАБУ ", - отмечает эксперт.