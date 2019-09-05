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 Экономика
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 Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец

Также он отметил, что подобный подход противоречит мировым практикам налогообложения недр, в частности, критериям, которые описаны в руководстве МВФ по налогообложению добывающих предприятий.


Народный депутат партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев оперативно выполнил пожелания олигарха Игоря Коломойского в вопросе повышения рентных платежей. 30 августа он подал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, текст которого оказался в распоряжении редакции, сообщает 5 канал со ссылкой на "Экономические новости".

Законопроект, в частности, расширяет понятие первичной переработки: вместо себестоимости руды и первичного дробления за основу берется стоимость конечного продукта - концентрата, окатышей, агломерата. Тем самым рост платежей горно-обогатительных комбинатов составит 300-400%. Кроме того, документ предусматривает переход от индивидуальных ставок для отдельных месторождений (сейчас 14-25%) к установлению нижнего порога на уровне 2-й учетной ставки НБУ (сейчас 34%). Наконец, ставка ренты увеличивается с 8 до 10%.

Как отметил эксперт Валерий Геец: "В случае вступления в силу законопроекта налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия Украины станет одной из самых высоких в мире. Более того, это не рента на руду, а фактически налог с оборота для горнодобывающей промышленности. И в таком виде убьет развитие дальнейших переделов железорудной продукции, будет выдавливать добавленную стоимость из Украины. Ведь будет выгодно экспортировать только простой продукт с минимальной добавленной стоимостью ".

Но при этом снизится и само производство ЖРС: потеря рабочих мест на ГОК может составить более 20 тыс. человек и более 30 000 - в смежных отраслях. Соответственно, снизятся налоговые поступления и одновременно повысится социальная напряженность в регионах присутствия, то есть прежде всего в Кривом Роге, где расположено большинство ГОК.

"Введение налоговых новаций в части ренты сыграет на руку российским производителям ЖРС, которые, используя дешевые энергоресурсы и более низкие налоги, чем в Украине, вытеснят украинских производителей ЖРС с традиционных рынков. Это прямая поддержка страны-агрессора!" - заключает эксперт.

Наверное, также рудными предприятиями будут пересмотрены инвестиционные проекты, многие из которых будут отклонены. В частности, не будет экономической выгоды в проект канадской компании Black Iron с инвестициями на первом этапе $ 435 млн, о котором президент Украины В. Зеленский договаривался в Канаде.

Также он отметил, что подобный подход противоречит мировым практикам налогообложения недр, в частности, критериям, которые описаны в руководстве МВФ по налогообложению добывающих предприятий. Базовый принцип заключается в том, что облагаться налогом должны полезные ископаемые без учета расходов на дальнейшую переработку, которая позволяет добиться необходимых потребительских свойств продукции из добытых полезных ископаемых.

"Пикантность ситуации в том, что подобные новации были впервые высказаны Игорем Коломойским в интервью изданию "Цензор" 27 августа и уже через три дня Гетманцев вносит законопроект в Верховную Раду. А с учетом того, что для подконтрольных Коломойскому ГОК - Орджоникидзевского и Марганецкого - налогообложение остается неизменным, то налицо признаки политической коррупции. Этот законопроект должны рассматривать не нардепы, а НАБУ ", - отмечает эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3146727
 
   
 Топ комментарии
 
73% ватнорылых, сделали это вместе!
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так писть надо не на цензор а в набу. че распинаться ?
прямо подавать на рассмотрение пусть открывают произовдство и регистрируют.
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Кому було так вкрай важливо зняти депутатську недоторканність можете намазувати її на хліб!
Фокус від клоунів простий: відволкти увагу прийняттям якогось гучного закону, а в цей момент просуніти десяток вигідних Каломойші .
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73% ватнорылых, сделали это вместе!
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слшуай идо боком на выход. уже достала ваша методичка.
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А ему в данном случае (хотя и в остальных точно так же) главное - это то, что написано. А так то или нет его не волнует.
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Академік Гєєц поводить себе неначе він любимий гей Рижого. Коломойша писав, що рентабельність експорту залізної руди 270%.Чи не забагато. адже надра теоретично належать народу?
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что, подгорает?)) а ведь тебе совсем недавно говорили ДУМАЙ головой, а не вертикальной "извилиной" Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 2643. Будет ржачно, когда 20-30 тысяч зебилов Кривбасса - пинком под зад отправят смотреть зомбоящик про "кинец зубожиння" Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 2643
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Прикольно, когда порохоботы топят за ватников
" Конференция (Глазьев, Геец, Медведчук) 1.11.13 Харьков. Союз граждан Украины и России"
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забавно будет наблюдать как зебилов в Кр.Роге лишат рабочих мест на ГОКах Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 9472
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так писть надо не на цензор а в набу. че распинаться ?
прямо подавать на рассмотрение пусть открывают произовдство и регистрируют.
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Кому було так вкрай важливо зняти депутатську недоторканність можете намазувати її на хліб!
Фокус від клоунів простий: відволкти увагу прийняттям якогось гучного закону, а в цей момент просуніти десяток вигідних Каломойші .
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Но благодаря вам у многих открылись глаза, вы переиграли и вывели их на чистую воду!
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и вот мы проснулись в Каломойской Народной Республике..

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Не хочется обижать старика Гейца, но его мнением последний раз интересовались при совке
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от і я кажу... ЗАСКАВЧАЛИ мафіозні підгавкували.. І ЦЕ ТІШИТЬ
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Ага эксперт Геец. Да, получил текст налогового кодекса. Да, рассказал на пятом канале. Ага, конечно.
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Мохнорилі чеколятники захвилювались. Значить все буде "смертьрошен".
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Все познается в сравниии. А что было до этого? Какая рентабельность или доход и сколько % уходило на зарплату.
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Итак везде и так во всем пишите на деревню Игорю
В киевском офисе SAP идут обыски уже второй день. Гончарук: мне жаль Сентябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру.
В киевском офисе компании SAP Ukraine на Деловой 5 второй день проходят следственные мероприятия НАБУ.
Об этом сегодня передает Liga.Tech со ссылкой на источник, близкий к компании.
По его словам, сотрудников попросили работать из дома.
Как сообщает источник, утром третьего сентября в офис прибыли люди в штатском. Сотрудникам выдали ноутбуки для удаленной работы. Написали письмо, что не рекомендуют завтра приходить в офис.
Позже выяснилось, что обыски проводит НАБУ, сообщил источник.
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ.

«Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей.
Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей», - ответил Гончарук.
Издание отмечает, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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