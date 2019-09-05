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 Политика Украины
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 Киев отказывается выдавать Денисултанова Кремлю в рамках обмена, - адвокат покушавшегося на Окуеву и Осмаева киллера

Защита чеченца Артура Денисултанова (Александр Дакар), обвиняемого в покушении на бывшего командира добровольческого батальона сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, заявляет, что Украина не включила его в список на обмен пленными с Россией.

Об этом "Українським Новинам" сказал адвокат Алексей Дрюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов "ДНР".

"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.

Таким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.

Адвокат подал апелляцию на это решение.

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

Читайте: Кремль планировал свалить наше убийство на власти Украины, - Осмаев

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146726
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас хуйло чуваку с ксивой презЕдента даст команду....и обменяют....
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даже не он прямо....
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
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Сейчас ***** чуваку с ксивой презЕдента даст команду....и обменяют....
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даже не он прямо....
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
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Странный этот Киев ...После отпускания ценных свидетелей Боинга.
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С чего это странный?
Амина наша гражданка.
А 300 пасажиров боинга не наши.
У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами.
Все правильно.
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Это ЗЕлупицам такие методички раздают? Жесть просто.
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Бот иди нафиг.
У вас одна методичка называть людей ботами с методичками.
Другого нет ничего.
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Если я-бот,ты-гнилая,ЗЕлупинская "шмаркля",согласен?
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Цензор это помойка населенная ботами.
Обычный человек тут или порохобот или зелупинская шмаркля.
В зависимости от сиюмитно меняющихся убеждений главреда.
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Ну ты-же меня первая ботом обозвала,"шмаркля" ЗЕлуповая.
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Ты меня до сегоднящюшнего дня порохоботом называл а сегодня зеленой шмарклей.
Методичка такая вышла?
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Цемах конечно ценный свидетель спору нет, а разве обвинение не собрало других доказательств, что без его показаний никак?
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Согласен, просто пытаюсь понять без него дело швах или нет.
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Он не свидетель.
Он обвиняемый.
Не собрало как видите.
С ****** в десны целовались - заняты были.
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ключевой свидетель Боинга в Москве расскажет все.......
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками.
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Почему вы крепостные расии так любите рабство ? Шо в нем такого,шо вы его так защищаете ?
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А что он должен защищать?
Европейское лицимерие?
Может ты еще расскажешь почему интерпол отказался обьявлять в розыск рашистских грушников убийц граждан Украины?
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Надо прежде самим порядочно себя вести. Тогда и другие не станут увиливать.
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Прежде?
У тебя как у истинного кацапа проблемы с континиумами?
Значит 14-15-16 год бывает прежде чем 19 год?
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По моему как раз все правильно.
Прежде интерпол отказал в розыске убийц украинских граждан.
Теперь мне как украинцу плевать на ваших граждан.
Поэтому прежде научитесь себя вести а потом спрашивайте.
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Где это главред подбитый со своими 100-дневным отсосом??? Где же комментарий, по освобождению цемаха?? Чего ж не отвечает на тупые заявление шлюхи из СН, что мы видишли уже проиграли войну, и надо жить дальше....А ну да, готовит наверное очередное интервью с папиком...
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Это просто Зеленский не знает....
Узнает - немедленно передаст этого чела рашке....
Путин что бы был доволен...
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обісрались..вже..можете віддавати...Світ в захваті...Чекай Україна допомоги...ага сча ..от тому і одна озабоченность і є.... )(уйло можеш робити коридор в Крим.тобі води потрібно
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Міняють схоже не всіх на всіх а певну кількість на таку ж. Кадирову в чергу стати потрібно було.
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А что ЗЕлупа-то молчит? Хоть что-нибудь своим гнусавым прокукарекала.
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шаурму в рота запхало і сидить, вилупивши зеньки
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що )(уло за зря зборю перекинув і "військові навчання проводить..--дивиться реакцію Європи..
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То що хотів )(уйло на обмін те вдалось...поставив ультиматум
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Пєтя, Медведчук та їх боти, як можуть розпалюють ситуацію, щоб у черговий раз зірвати обмін полоненими

Наберіться терпіння, навіть не дихайте. Коли угода буде завершена - будемо розбирати результати. До цього будь-які заклики про зраду можуть робити або дурні, або провокатори.
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Идиоты выбросили на помойку одну из лучших спецопераций СБУ, а зелеботы ищут им отмазки .
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Всьо просто. Главзебіл побачив як люди реагують на випускання Цемаха і дав команду на реверс.
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Афигеть какой подвиг!!! Этим ганьбу не прикрыть.
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Дуже видно - прийняли передачу для наших, аж п'ять хлібин.
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То, кажуть, що серед тих, хто на обмін, наші моряки. Їх не повинні міняти, їх повинні відпустити, чи завтра вводяться такі корисні для московитів міжнародні санкції. ПрезЕдентИ в не в курсі?
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Первый как всегда порохобот серанул Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва - Цензор.НЕТ 3871 война войной а зрадонька по расписанию!
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Как всегда зебилоиды не видят реальности, в которой подконтрольные клоуну суды массово освобождают террористов вроде Цемаха, а живут в виртуальной реальности Г+Г.
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Этого чечена отдавать нельзя .А вот Цхакала нужно обменять ,но подороже взять за него .
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Его нужно было сразу голладцам передать. А пуйлу с тролфейсом показывать пустые руки.
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Клоун, срочно звони Баканову, а то "повстанец" не увидит родных березок.
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Це зрада, чи не зрада? Я вже заплутавсь Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва - Цензор.НЕТ 305
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расия хочет выменять явных уголовников на явных заложников.

терроисты в чистом виде
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Помню, помню. Знатная была перестрелка в салоне автомобиля. Там еще по странной случайности заклинили два безотказных пистолета, "ПМ" Окуевой и "Беретта" Денисултанова. Дело весьма темное и быстренько замятое для ясности.
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