 Киев отказывается выдавать Денисултанова Кремлю в рамках обмена, - адвокат покушавшегося на Окуеву и Осмаева киллера

Об этом "Українським Новинам" сказал адвокат Алексей Дрюк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов "ДНР".
"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.
Таким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.
Адвокат подал апелляцию на это решение.
Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
Амина наша гражданка.
А 300 пасажиров боинга не наши.
У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами.
Все правильно.
У вас одна методичка называть людей ботами с методичками.
Другого нет ничего.
Обычный человек тут или порохобот или зелупинская шмаркля.
В зависимости от сиюмитно меняющихся убеждений главреда.
Методичка такая вышла?
Он обвиняемый.
Не собрало как видите.
С ****** в десны целовались - заняты были.
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками.
Европейское лицимерие?
Может ты еще расскажешь почему интерпол отказался обьявлять в розыск рашистских грушников убийц граждан Украины?
У тебя как у истинного кацапа проблемы с континиумами?
Значит 14-15-16 год бывает прежде чем 19 год?
Прежде интерпол отказал в розыске убийц украинских граждан.
Теперь мне как украинцу плевать на ваших граждан.
Поэтому прежде научитесь себя вести а потом спрашивайте.
Узнает - немедленно передаст этого чела рашке....
Путин что бы был доволен...
Наберіться терпіння, навіть не дихайте. Коли угода буде завершена - будемо розбирати результати. До цього будь-які заклики про зраду можуть робити або дурні, або провокатори.
терроисты в чистом виде