 Киев отказывается выдавать Денисултанова Кремлю в рамках обмена, - адвокат покушавшегося на Окуеву и Осмаева киллера

Об этом "Українським Новинам" сказал адвокат Алексей Дрюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов "ДНР".

"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.

Таким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.

Адвокат подал апелляцию на это решение.

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

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30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.