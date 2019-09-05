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Все про:наркотики (1578) СБУ (13793)

 СБУ блокировала деятельность нарколаборатории в Хмельницком. ФОТОрепортаж

В Хмельницком СБУ блокировала деятельность нарколаборатории.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра наладили производство оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Подпольный цех они обустроили на территории частного домохозяйства одного из дачных кооперативов.

Своих клиентов дельцы подыскивали через сеть "интернет".

Амфетамин и каннабис они сбывали методом так называемых "закладок" или использовали сервисы почтовой связи. Оплату за товар фигуранты производства получали на электронный кошелек и банковские карточки, зарегистрированные на подставных лиц.

Установлено, что также дельцы реализовывали наркотические средства и покупали прекурсоры для изготовления амфетамина за криптовалюта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта наркотиков.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства.

Во время санкционированных следственных действий в нарколаборатории и в квартирах фигурантов дела изъято почти 7 килограммов марихуаны, более 200 граммов амфетамина, полтора килограмма прекурсоров и более 100 таблеток экстази. Также обнаружено оборудование для изготовления амфетамина и каннабиса, банковские карты, оружие с патронами и наличность, полученную от незаконной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков составляет почти два миллиона гривен по ценам черного рынка.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и избрании меры пресечения.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146725
 
 
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Пресекла , звучала бы более доверительно.
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ух проклятые реваншисты, снова за репрессии бизнеса взялись, хуже януковича!
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"Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией"
Как соучастники или организаторы банды? СБУ блокировала деятельность нарколаборатории в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1991
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То Одесса, то Хмельницкий....
Богатырева с Бахтеевой --- одобряют... конкурентов --- с поля!
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а я то думал -- чего Раиса приперлась??? Участки застолбить!
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