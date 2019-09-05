 СБУ блокировала деятельность нарколаборатории в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра наладили производство оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Подпольный цех они обустроили на территории частного домохозяйства одного из дачных кооперативов.

Своих клиентов дельцы подыскивали через сеть "интернет".

Амфетамин и каннабис они сбывали методом так называемых "закладок" или использовали сервисы почтовой связи. Оплату за товар фигуранты производства получали на электронный кошелек и банковские карточки, зарегистрированные на подставных лиц.

Установлено, что также дельцы реализовывали наркотические средства и покупали прекурсоры для изготовления амфетамина за криптовалюта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители изъяли у дилеров в Павлограде крупную партию наркотиков на полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта наркотиков.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства.

Во время санкционированных следственных действий в нарколаборатории и в квартирах фигурантов дела изъято почти 7 килограммов марихуаны, более 200 граммов амфетамина, полтора килограмма прекурсоров и более 100 таблеток экстази. Также обнаружено оборудование для изготовления амфетамина и каннабиса, банковские карты, оружие с патронами и наличность, полученную от незаконной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков составляет почти два миллиона гривен по ценам черного рынка.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и избрании меры пресечения.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбыт оптовых партий амфетамина заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж





