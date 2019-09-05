 Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре

Об этом Гусев написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Намерен пригласить Александра Ройтбурда в свою команду на должность советника по культуре. Одесса с момента основания была частью Херсонской губернии, и мы смогли бы многое сделать прорывного сейчас для развития культуры Херсонщины. Поддерживаете?" - написал Гусев.

Мнения подписчиков Гусева резко разделились. Одни называют это прекрасной идеей. Другие выступают резко против, вспоминая в том числе скандальные работы Ройтбурда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему-то мое увольнение поддержали депутаты, которые раньше были против, - Ройтбурд

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда планируют устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.

В правительстве заявили, что изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда. А министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский посоветовал одесситам "не разбрасываться талантами и профессионалами".

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