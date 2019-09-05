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 Общество
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Все про:ОГА (1502) Одесса (5641) увольнение (1677) Херсон (602) Ройтбурд (8)

 Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил о планах пригласить всемирно известного художника Александра Ройтбурда, уволенного накануне с должности директора Одесского художественного музея, советником по культуре.

Об этом Гусев написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Намерен пригласить Александра Ройтбурда в свою команду на должность советника по культуре. Одесса с момента основания была частью Херсонской губернии, и мы смогли бы многое сделать прорывного сейчас для развития культуры Херсонщины. Поддерживаете?" - написал Гусев.

Мнения подписчиков Гусева резко разделились. Одни называют это прекрасной идеей. Другие выступают резко против, вспоминая в том числе скандальные работы Ройтбурда.

Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему-то мое увольнение поддержали депутаты, которые раньше были против, - Ройтбурд

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда планируют устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.

В правительстве заявили, что изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда. А министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский посоветовал одесситам "не разбрасываться талантами и профессионалами".

Также на Цензор.НЕТ: "Решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции", - Ройтбурд оспорит увольнение

Источник: https://censor.net.ua/n3146723
 
 
 Топ комментарии
 
Почему вся страна должна интересоваться трудоустройством конкретного еврея?
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Не кошерно это!, Днепр, Львов на крайняк)
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есть. и синагога есть, она в старом центре находится по бывшей ул. Горького, сейчас по Театральной. И реформаторов туда немеряно приходит.
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дело не в том, что Ройтбурд еврей, дело в состоянии его психики. Пусть у себя в мастерской рисует, что хочет, но на государственную должность... Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре - Цензор.НЕТ 6087
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Как по мне, пусть рисует что хочет, но на должности музеев, театров в госсобственности пусть назначает-выбирает минкульт а не свора одесских сераров..
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Ну, Ройтбурда сепары ненавидят. Дело не в его политической позиции. Дело в том, что есть искусство высокое, а есть низовое, смешиваться они могут, но только смешиваться. Когда у человека вся живопись служит прославлению говна, он имеет на это право. Но при чем здесь государственная должность? И если он "всемирно известный художник", наверное, деньги у него есть. Зачем же ему еще бюджетная должность? Пусть искусству себя посвящает. Бггг
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А что не так?

Вон лева бронштейн по кличке троцкий тоже с Херсона был.
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С Екатеринославской губернии. Сейчас Кировоградская область.
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посмотрите его картины и будет видно, что он будет советовать только анальный секс
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объясните мне, что эти картины изображают? что этим хочет сказать художник ройтберг, а потом можно решать быть ему советником или быть в дурке
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стоить вспомнить слова Хрущева, после подобной выставки на которой он побывал, в 1962 году;
- Что это такое? Вы что - мужики или 3,14дерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть
как в воду смотрел!!
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Мосчный деятель культуры. Насоветует знатно.
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НУ КТО ГОТОВ ПОВЕСИТЬ КАРТИНЫ РОЙТБЕРГА У СЕБЯ В ДОМЕ
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Есть чувак,собственным дерьмом рисует )) Говорят картины на расхват ))
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Не власним, і не художник, а скульптор - але...
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Та там уже целая плеяда последователей этого движения )) Так шо не умничай )
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так по роже же сразу видно - культурный человек
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Важно не то,что он советует. А необычность подачи. Сейчас фотик сделает картинку лучше художника. Но он никогда не учудит как тот ))
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Поддерживаете? Да начхать. Хоть сутенёром. С такой фамилией нигде не пропадёт.
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Почему вся страна должна интересоваться трудоустройством конкретного еврея?
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Почему его здесь называют "всемирно известным художником"? У него была пара выставок в Москве у Гельмана, в Киеве, ну и в Одессе. Это не всемирно известный художник. Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре - Цензор.НЕТ 8594
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Мені на секунду здалося, що Ройтбурду потрібен профільний лікар. Я побачив його "картини".
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картины для извращенцев, да еще и говном написаны, погуглите, писал -дерьмом
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Дааааааааааа...
Он *****..
Любит ***** мальчиков, и платит им за это деньги..
****!
До чего эта зебанда все ведёт..
Хотя я не сомневаюсь, что Зелень тоже *****...
Фу *****..
Горите в аду петухи дырявые...
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