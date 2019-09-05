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 Политика Украины, За рубежом
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 Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

Министр сообщил, что он в курсе дел, но отказался комментировать ситуацию.

Блок сказал, что сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Также он не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождение Цемаха из-под стражи в Украине вызывает тревогу, - евродепутат от Нидерландов Пири

Источник: https://censor.net.ua/n3146722
 
 
 Топ комментарии
 
Юрий Касьянов
3 год ·

Идиоты. При чём тут Нидерланды?.. При чём тут "Северный поток", который их правительство, якобы, лоббирует?.. Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров "Боинга"), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову - потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет. Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, - это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады. Я бы не хотел, чтобы меня меняли на таких условиях.
Telegram - https://t.me/kasjanovcom
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Так может вообще отвести войска с линии разграничения и сдаться, жизни наших солдат важнее, чем их присяга и честь страны?
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От же су.. продажні...всі ці богдани і зебіли!!!
Перед виборами він сказав, що за нього українцям не буде соромно!
А тепер із-за нього соромно за всю Україну!!! У світі!
Військові ризикували своїм життям, щоб цього сєпара притягти до відповідальності, і щоб захистити свою країну у справі зі збиттям Боїнга!
А ці .... ПОДОНКИ !!!
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типичная соя, кроме оскорблений больше ничего обосновать не можешь?
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нидерланды (где проживает дочь путина) только вчера узнали, что цемаха взяли?
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как раз счас Пу встречается с премьером Малайзии во Владивостоке, дожимает его...
Зеленский просто сдает дело Боинга, что может вылиться в обвинения Украине, с тяжелейшими последствиями - миллииардными компенсациями погибшим и огромными репутационными потерями.
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Україну туди вже не приплести після того, що слідство попередньо говорило. Такий сценарій фантастичний.
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Хто знає як правильно перевести : по європейській шкаоі стурбованості "много вопросов" це середньо стурбовані чи сильно?)))
На ділі європка навіть тут, з слабкою Україною, покукурікає, як вони вміють, і не більше.
Вони ж самі не знали шо з тим цемахом робити. Так можна і на ***** вийти ненароком. А що тоді? Ніхто не хоче розгнівати ботоксного бізнес партнера, всі в Європці бояться царя всія русні.
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Негодование уже в международной прессе.........
ВВС - "Авиакатастрофа MH17 в Украине: освобожден «ключевой свидетель»"

https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148

Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів - Цензор.НЕТ 8460



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Завтра цей вилупок втече до лугандонії і там його вб'ють з фіксацією кількома відеокамерами.
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Да чего вы ведётесь на кацапский хайп?
Ну кто такой Цемах? Какой он командир ПВО Снежного? Там не было даже такой должности - он сам себя так называл… Хотя он действительно какое-то время был командиром расчета старенькой мелкокалиберной зенитной пушки ЗУ-23-2 и хвастался, что один раз обстрелял из нее украинскую бронетехнику.
На самом деле все реальное ПВО засылалось на Донбасс из Москови, причем это были СЕКРЕТНЫЕ ОППЕРАЦИИ под общим руководством ГРУ, к которым чтобы избежать огласки местных не привлекали. БУКи управлялись и обслуживались исключительно кадровыми военными из Московии, охраняли их специальные обученные для таких действий группы из состава 3-й бригады специального назначения (Варшавской).
И вряд ли с алкашем Цемахом кто то советовался по поводу работы под Снежным БУКа - хотя на уровне сплетен он конечно что то мог слышать об этом - но очень сомнительно что его этому привлекали, даже в темную. Такого лоха отдать в Нидерланды только опозориться
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Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов



картина маслом понятна -
нидерланды вместе с масквой дали каманду киеву отпустить цемаха.

пачему в чем выгода нидерландов?
нидерланды скажут - а нэту свидетеля - нэможем доказать виноватость расеи.

а счас будут типа вооот-атпустилиии....

все.
концы в воду. мнагахадовка.

ахахаха





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мутная история. будем посмотреть. но не хотелось бы, чтобы после исчезновения, он также шумно всплыл в нидерландах, как в Украине после его поимки. в рашке понятно, с ногами вбетонированными в тазик он не всплывёт. думаю, он щас сам сцит боярой от мысли, шо выкрадачи будут руцкими )).
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Чому? Навпаки добре, щоб його голандці вкрали. Тільки Цемах їм і даром не треба.
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в том то и проблема. если он им и даром не нужен, то они его и отдадут беспраблемно *****.
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да здравствует самый честный и справедливый суд в мире!!! ура!!!
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Парню переложили гражданство и защиту . Прощай Родина! Слеза !
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Если Цемах расколется в Голландии то получит дозу новичка в суп. Там у Путина пол Голландии агентов. Если не расколется, то посидит лет пять в уютной голландской тюрячке, больше похожей на санаторий, и выйдет на свободу.
Конечно же он это понимает и не расколется. А пытать его мягкотелые евротолерасты никогда не станут, даже если он пол Голландии на тот свет отправит. Тем более, что половина евротолерастов на подкорме у Путина.
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Тоесть к ***** у них вопросов нет а к Киеву есть"много вопросов".Хотя все эти ***** европейские прекрасно знают кто сбил и почему и как.Просто этого лоха зелёного,а так получилось и всю Украину, все хотят иметь и в хвост и в гриву---все уже поняли что можно.
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Тут видимо клуб петькиных фанатов, которые все 144 реформы ощутили. Помню лечу я, лечу, потом выхожу на ширлане с палатки, а там, а там болото и вода в палатке. В 2018 году! Так менять на моряков или пусть в кацапии сидят? Как бы вы поступил на месте зеленского? Учитываем нашу реально более проигрышную позицию. Нам наши люди дороги, и там, за поребриком это знают. Учитываем, что на западе давят на нас, а не на рф. С зеленского все спросят через 5 лет и бобики и мальдивские фанаты - интеллектуалы. А петька да. Мова, ротердам квадрат, рехформы, кубышка. В задн.цу скатилась эта страна за 5 лет. Говорилки фас.
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А при Янику на Ширлані котеджі з джакузі для солдат були)))
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Если зеблоиды не совсем зебанулись,то они должны вспомнить,что именно с Нидерландами возникли трудности при безвизе.Вот бы нидерланды заблокировали безвиз для зебилов,чтобы вернулись из ТВ-сериала в нормальную жизнь.Как тогда будет отшучиваться чудик?
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