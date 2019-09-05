 Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.
Министр сообщил, что он в курсе дел, но отказался комментировать ситуацию.
Блок сказал, что сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
Также он не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
Зеленский просто сдает дело Боинга, что может вылиться в обвинения Украине, с тяжелейшими последствиями - миллииардными компенсациями погибшим и огромными репутационными потерями.
На ділі європка навіть тут, з слабкою Україною, покукурікає, як вони вміють, і не більше.
Вони ж самі не знали шо з тим цемахом робити. Так можна і на ***** вийти ненароком. А що тоді? Ніхто не хоче розгнівати ботоксного бізнес партнера, всі в Європці бояться царя всія русні.
ВВС - "Авиакатастрофа MH17 в Украине: освобожден «ключевой свидетель»"
https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148
Ну кто такой Цемах? Какой он командир ПВО Снежного? Там не было даже такой должности - он сам себя так называл… Хотя он действительно какое-то время был командиром расчета старенькой мелкокалиберной зенитной пушки ЗУ-23-2 и хвастался, что один раз обстрелял из нее украинскую бронетехнику.
На самом деле все реальное ПВО засылалось на Донбасс из Москови, причем это были СЕКРЕТНЫЕ ОППЕРАЦИИ под общим руководством ГРУ, к которым чтобы избежать огласки местных не привлекали. БУКи управлялись и обслуживались исключительно кадровыми военными из Московии, охраняли их специальные обученные для таких действий группы из состава 3-й бригады специального назначения (Варшавской).
И вряд ли с алкашем Цемахом кто то советовался по поводу работы под Снежным БУКа - хотя на уровне сплетен он конечно что то мог слышать об этом - но очень сомнительно что его этому привлекали, даже в темную. Такого лоха отдать в Нидерланды только опозориться…
картина маслом понятна -
нидерланды вместе с масквой дали каманду киеву отпустить цемаха.
пачему в чем выгода нидерландов?
нидерланды скажут - а нэту свидетеля - нэможем доказать виноватость расеи.
а счас будут типа вооот-атпустилиии....
все.
концы в воду. мнагахадовка.
ахахаха
Конечно же он это понимает и не расколется. А пытать его мягкотелые евротолерасты никогда не станут, даже если он пол Голландии на тот свет отправит. Тем более, что половина евротолерастов на подкорме у Путина.
https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148