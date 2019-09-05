 Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет о разрешении на ввоз яблок, груш, слив, перца, паслена, томатов и баклажанов. С начала сентября ЕС запретили завозить эти овощи и фрукты с Украины за вступления в силу директивы о защите рынка от паразитов.
"Госпродспоживслужба обращалась в Европейскую Комиссию с запросом о признании Украины страной, свободной от указанных карантинных организмов. После рассмотрения обращения Госпродспоживслужбы Еврокомиссия включила Украину в Перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", - сообщили в Кабмине.
Напомним, что 1 сентября в ЕС вступила в силу директива о защите от карантинных организмов, после чего в ЕС приостановили ввоз овощей и фруктов из Украины несмотря на то, что таких карантинных организмов в Украине нет.
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
"мне дайте весь этот дешовый набор фруктово овощной за копейки" - выращивать не пробовали?
В Ольгино подвезли новые методички?
ВЫ - троль кацапский
То что я написал что сезон помидоров и слив уже практически закончился?? Или то что я не видел в Украине выращивания паслена в промышленных масштабах о экспорте которого написано в статье...??
Или ты просто решил тут посрать???
И поверь...это был не я.....
Запомните - НА ОПТЕ.
Ну во дворах растет...по паре кустов у некоторых.... кто любит...а поля не видел...
Но паслен выделен отдельно...именно как паслен...
Годину тому ординські пропагандони на Россия1 стрибали на радощах від заборони експорту.
а овощь -то, дурак, в ростов поехал