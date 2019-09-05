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 Экономика, За рубежом
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Все про:экспорт (572) Евросоюз (12568) фрукты (2)

 Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины

Еврокомиссия санкционировала ввоз в ЕС некоторых овощей и фруктов из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о разрешении на ввоз яблок, груш, слив, перца, паслена, томатов и баклажанов. С начала сентября ЕС запретили завозить эти овощи и фрукты с Украины за вступления в силу директивы о защите рынка от паразитов.

"Госпродспоживслужба обращалась в Европейскую Комиссию с запросом о признании Украины страной, свободной от указанных карантинных организмов. После рассмотрения обращения Госпродспоживслужбы Еврокомиссия включила Украину в Перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", - сообщили в Кабмине.

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Напомним, что 1 сентября в ЕС вступила в силу директива о защите от карантинных организмов, после чего в ЕС приостановили ввоз овощей и фруктов из Украины несмотря на то, что таких карантинных организмов в Украине нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3146720
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботам эта новость не к столу .
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Евросоюз и не прерывал импорта из Украины офощей и фруктов...
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
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Летние сорта для хранения в зиму не годятся...их надо сразу или кушать или перерабатывать...
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порохоботам эта новость не к столу .
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А скільки вам платять порохоботи за посаду їх секретаря?
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порохоботы сказали что ты их секретарь, а я так мимо проходил .
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Зачекай, я не казав що буде до столу чи не до столу порохоботам чи зеленим, це ви висловили думку порохоботів, у вас складнощі з мізками?
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слушай, иди умничать в другую комнату.
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Евросоюз и не прерывал импорта из Украины офощей и фруктов...
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
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А в Україні яблука під Новий рік будуть від 25 грн . Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 6122
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Дорого, зараз по 6-7 можна купити, того року люди по 1 грн не могли здати.
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у нас и сейчас яблоки дороже 1 евро. зато круглый год примерно одна и таже цена. разница только био/не био. а так, если не у фермеров местных покупать, то и не почувствуешь из Новой Зеландии привезли или из Франции.
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да там квоты смешные - но цена будет как везде в мире - это факт
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жаль....щас наши торгаши снова всё вывезут из страны овощи и фрукты барыги...и будет нам картошка обещанная по 40 гривен... а хлеб от небывалого урожая как пишут подорожает до 30 грн за буханку Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 2765 и это не ЗЕЛЕНСКОГО ЗАСЛУГА К СТАТИ. а предыдущая власть сажала и убирала урожай и строила хранилища так сказать и дала разрешения снять контроль над ценами и отпустила их в свободное плавание. и поплыло оно всё в европу за валюту.увеличили квоты на вывоз...выклянчили паскуды у еврокомиссии.готовы всё под чистую вытрясти из складов и хранилищ и продать как можно дороже себе любимым в утеху и карман...а народу на отсосе снова... нужно останавливать неконтролируемую продажу продуктов за рубеж!!!
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Вибач Віталій, ви не розумієто про що пишете, того року фури висипали яблука на узбіччя, бо заводи не бради на переробку навіть по грн, толку від тої квоти, її одна Буковина в 100 раз перекриє.
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так почему яблоки сейчас у нас по 15-20 гривен? это же нужно так торговать и выращивать. что у нас В ЯБЛУНЕВОЙ СТРАНЕ УКРАИНЕ. с таким климатом и землёй я немогу кушать яблоки....(( хорошо... значит сук арестовать. отобрать завод и продать европейцам которые могут и будут делать соки народу. или отдавать фрукты зоопаркам. курсантам и военным и детским домам..как это высыпать..это вредительство. люди не могут позволить в УКРАИНЕ СЕБЕ яблок купить и другого простите (гавна..) ато пишут всё небывалые урожаи яблок.слив, арбузов, винограда и пшеници. а где это всё за копейки. всё только дорожает..сам же гройсман нераз говорил что фермеры и предпринематели вывозят в евросоюз! ну что я тут мол фантазирую. ну сутками читаю и слушаю заявления все. зачем мне там внутрення кухня что и как? мне дайте весь этот (свинячий дешовый набор фруктово овощной за копейки как оно и стоит!)
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По перше тому що ще не зняли врожай, в мене з 4 сортів достиг лише один, по друге в нас можна купити по 7-8 грн, по третє ціна яблук буде зростати на ціну зберігання, а нормальний склад холодильник коштує від 500 000 євро + світло+ втрати, бо то яблука, воні псуються, в четвертих ви путаєте яблука щоб їсти і яблука для соку та концентрату, такі можуть ще 1,5 місяці на деревах сидіти.
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та десь розумію... але людям це не цікаво скільки коштує там хранилище і таке інше... я знаю одне що за клімат.земля у нас .і що на вулиці ЛІТО! нам байдуже що і як... треба працювати. будувати,зберігати. не може хто це робити. то нафуй відібрати і віддати тим хто зможе цим займатися. я в супермаркеті кожен день через день. небачц черг за яблуками не бачу! стоять різні по 15-20 гривень. а повинно стояти максимум це вибачте (сміття) по 4-5-6 гривень кіло. ну цеж яблука ...яблука...а ми яблунева країна...ці сади дикі і різні ростуть всюду куди не плюнь... * ясно що комуналка і аренда приміщень у нас дуже висока.... баригам краще всього будувати приміщення і здавати по космічним цінам в аренду... супер бізнес...нічого не треба робити..дери три шкіри з підприємця і все... а підприємець не може повернути собі за аренду бува кошти... тому і ціни на все більше в тридцать разів чім в європі..курс винний також..
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" значит сук арестовать. отобрать завод" - здравствуй инвестор!
"мне дайте весь этот дешовый набор фруктово овощной за копейки" - выращивать не пробовали?

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Шо ты там блеешь болезный?
В Ольгино подвезли новые методички?

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иди гуляй... рот за ольгино захлопни свой чучело Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 555 ...
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оооо.... из мокшанского болота - потянуло сероводородом...
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Після повеней , граду і спеки Європу навіть Українські " карантинні організми " не лякають , бо у самих неврожай , а половина Українських яблук вже викуплена китаєм прямо на складах .
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Маячня, на яких складах, якщо більша частина ще на деревах.
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В Харківській і Вінницькій обл яблуко зняте з дерева вже на складах . Цей рік був багатий на яблука , але вони всі поопадали недозрілими . Багато несортового врожаю пішло на переробку , то є надія , що хоч матимемо дешеві соки .
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Плохой был год на яблоки...очень плохой...
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Хм, в нас ще консервні заводи толком не запустили, все ще на дереві, ну крім літніх сортів, ще навіть горіх не лупиться, рано знімати яблука.
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Летние сорта для хранения в зиму не годятся...их надо сразу или кушать или перерабатывать...
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З літніх і не роблять соки, хіба що домашні, невигідно запускати завод, а потім зупиняти на 2 місяці.
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Шо вы несете? Жтот год на яблоки ОЧЕНЬ НЕУРОЖАЙНЫЙ
ВЫ - троль кацапский
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у меня в конце улицы у соседа яблоня вся усыпана, а у меня даже декоративных яблок и на показ нет.
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а я то думаю, с чего это картошка у нас на оптовом рынке по 12-14 гривен...
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Сливы и помидоры как раз вовремя...уже практически закончились......а остальное нужно было до нового подождать...
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Помидоры на рынке от трёх до восьми гривен на выбор . Так шо можешь тут не срать .
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Ты уже высрался...так что можешь подтереться...как обычно...майкой... Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 775
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НІ , я дуже радий шо ти крім вовчої ягоди нічого більше в житті не їсиш . І ходиш як обично надвір на дірку . Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 587
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Что сподвигло твой воспаленный мозг на столь бредовые выводы..?? Зеленки перепил??
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Понятно...значит таки перепил...ты бы хоть закусывал болезный...чем нить зеленым.... Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 2842...капустой что ли...
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Вот первое , про шо ты вспомнил после паслёна . А как же репа ? Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 3110
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Чувак ты болен...хотя каждый зебобик в принципе болен...но ты болен особоенно... Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 8751
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Да он кацапский тролль- во первых не ориентируется в украинских реалиях, во вторых слово" репа" для Украины не существует в ежедневном употреблении
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Судя по АйДи его ника...зарегистрирован сегодня на сегодня.....завтра оно исчезнет....
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Ты хоть можешь внятно и членораздельно обьяснить...что тебя так возбудило в моих постах..??
То что я написал что сезон помидоров и слив уже практически закончился?? Или то что я не видел в Украине выращивания паслена в промышленных масштабах о экспорте которого написано в статье...??

Или ты просто решил тут посрать???
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То , шо ты , не зная людей , навешиваешь им ярлыки . Из этого я делаю вывод : Ты либо кацап , либо порохобот , либо заходишь для того , чтобы посрать .
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Ты почитай хронологию постов (посмотри на время)...и если не совсем тупой...то увидишь..кто из нас первый начал навешивать ярлыки...и кто первый высрался....
И поверь...это был не я..... Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 4760
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Помидоры в Одессе на оптовом - 10 гривен
Запомните - НА ОПТЕ.
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Дело даже не в цене...а в том что сезон прошел...нечего уже экспортировать....
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Паслен? У нас в промышленных масштабах выращивают паслен? Ни разу не видел...
Ну во дворах растет...по паре кустов у некоторых.... кто любит...а поля не видел...
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И картошка с помидорами тоже....
Но паслен выделен отдельно...именно как паслен...
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Ну тоді не знаю, лаванду бачив, паслен в нас не бачив, маю на увазі полями.
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У кацапів окрім пасльону " волчьей ягоды " на вгородах нічого не росте . От того вони й серуть .
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Ой, якось незручно вийшло...
Годину тому ординські пропагандони на Россия1 стрибали на радощах від заборони експорту.
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Так вони просто не скажуть про дозвіл.
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