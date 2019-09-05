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 Общество
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Все про:Кернес (1151) Харьков (4420) ЛГБТ-сообщество (249)

 Власти Харькова не поддержали проведение Марша равенства, вопрос решит суд

Согласительная комиссия харьковского горсовета не поддержали проведение "ХарьковПрайда" и ряда других мероприятий, запланированных на 15 сентября. Власти будут просить суд запретить шествие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Организатор "ХарьковПрайда" Анна Шарыгина подчеркнула, что Марш равенства поддержали представители восьми европейских стран и международные организации. Проведение этой акции, по ее мнению, подтвердит, что в Харькове не нарушается право на мирные собрания.

Однако горсовет единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы запретить массовые акции 15 сентября, связанные с "ХарьковПрайдом", и сам Марш равенства.

Также на Цензор.НЕТ: Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организаторы "ХарьковПрайда" планировали, что в течение 9-15 сентября в Харькове пройдет "Pride Week", в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам Марш равенства пройдет 15 сентября.

Харьковский городской глава Геннадий Кернес заявил, что обратится в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства.

В ответ организаторы "ХарьковПрайда" заявили, что готовы отстаивать свое право на проведение шествия в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Фекальное" нападение на марш равенства готовили не националисты, а четверо безработных жителей "Бурштыновой народной республики", - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3146719
 
   
 Топ комментарии
 
Прайд должен быть или в Африке, или в зоопарке. Нечего шляться вырожденцам по улицам, где живут нормальные люди.
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Проведіть цей марш на нулю.
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А не хотят эти гомосята вместо парада своего в центре города, собраться и пойти поубирать скверы, берега рек, помочь бабуле починить крышу? Нахер эти маскарады которые всегда заканчиваются скандалами?
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Словосочетание решит суд в последнее время ассоциируется у меня с "британские учёные".
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Прайд должен быть или в Африке, или в зоопарке. Нечего шляться вырожденцам по улицам, где живут нормальные люди.
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отвадить от гейпарадов могут только говнометы по говномесам
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в Умань.... все в Умань.!..там в конце сентября...повеселите и гостей и жителей и копов...
(хасиды оценят))) точно!)
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ПУЙЛО ВСЕ ТАКИ УЛОМАЛИ ЗЕБИЛА-Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».
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Ну да, в Харькове все типа правильные... 🙉
Коммунисты и православельные... 😂
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У каждой стороны есть две медали, так и с Европой. А как вы хотели? Опять на двух стульях? Чтоб и не совсем Европа, но и уже не рашка? Чтоб как бы побольше рашки, но поменьше Европы. Или чуть добавить Европы? Ну, давайте вернемся на рашистскую орбиту, где прозябали 70 лет. Или будем опять топтаться, как последние 25 лет.
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ну не может быть от европы только заоблачные тарифы и ********, , а БОЛЬШЕ НИЧЕГО И НЕТ, так что, в жопу, такую европу
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Ну, покупай билет и пи.дуй в рашку. Тебя кто-то держит? У нас западный вектор, смирись.
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не не могу уже в рашку, там нет гейпарадов
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США первыми разрешили прайды.А ГЕПА Украине не устаёт подножки ставить своими прикормленными судами.
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Какой ужас, а ведь столько родителей хотели повести деток посмотреть парад, чтоб малыши научились чему-то полезному...
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говно месить? Так это в Якутию, там есть говноскульптор.
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Я не проти геїв. Нехай собі тішаться. Я проти того, щоб вони брали в свої сім"ї дітей. Якщо вони хочуть отримати потомство - то нехай розмножуються брунькуванням чи діленням, якщо не вміють по-людськи. Я нікого не образив?
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я тоже не против геев, но за один стол с ними бы не сел...
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А не хотят эти гомосята вместо парада своего в центре города, собраться и пойти поубирать скверы, берега рек, помочь бабуле починить крышу? Нахер эти маскарады которые всегда заканчиваются скандалами?
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Нахер эти маскарады которые всегда заканчиваются скандалами?

Это психически и физиологически не нормальные люди - обижать их не стоит,но и потакать тоже.
Тогда надо марши коррупционеров,зеков, воров, алкоголиков,наркоманов итд-они тоже имеют право на марш...
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Сумнівно .. Дуже сумнівно.

Але знаю що ці люди ненавидять Біблію і Бога і роблять все щоб з Біблії виключити розділи про Содом і Гомору.
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все что от европы принесла свинобанда- это гейпарады и европейские тарифы- в жопу такую европу
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Власти Харькова не поддержали проведение Марша равенства,

Пускай ходят где хотят,но там,где нет жителей и их не должен никто видеть

Или предварительно взнос 10-30 минимальных зарплат за охрану полицией и за создание неудобств жителям.
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Хотел бы напомнить спильноте .В США,где разрешены розово-голубые ,рождаемость благодаря этому достигла в среднем 3х детей на женщину.А у нас ,где прайды запрещены рождаемость и 1 не достигает. То же в Израиле,где розово- голубые разрешены и рождаемость более 2,5 на женщину.
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Федир Сироус Интересная связь между тем, что тридваразы будут праздновать парад победы и рождаемостью... А другие варианты не рассматриваются? Только удобные?
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На контрасте повышается рождаемость.Розовые тоже рожают, голубые усыновляют или мам -доноров используют.Алка с Галкиным,Киркоров и много других.
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Блин, какие власти? Все шествия-собрания должны носить уведомительный характер!
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Этих пидаров в Химках видал! Деревянными членами торгуют!
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Нет, ну их можно любить-не любить... Но спустимся на землю: какие основания для запрета этого шествия? Укажите мне статью закона, какие правовые препятствия, на которые ссылается харьковская гепошобла?
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Ярослав Викторович Ты сам такой,только тайный и ещё безбожник!!!
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Где же патриоты ,Корчинского!!? Да киньте в это бесвское сборище пару гранат и всё навсегда окончится!!!!
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Что, дьякон молоденький в попу не дал, что ты такое злобное?
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Тю, Кернес забороняє своїм колєгам виходити на вулицю ))
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По окружной прайду никто не запрещает пройтись.
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