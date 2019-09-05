 На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о возгорании мусора поступило диспетчерам в 8.37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер Киевской области и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы Вышгородкого района.
"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара продолжается.
С.Демидов находится в 20км от Киева, население 3,7 тыс человек. Рядом с селом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.
Треба негайно штрафувати оцих паліїв.
На территории завода по сортировке мусора.
Под Киевом начался пожар.
Поджог? Не иначе, Садового рук дело...