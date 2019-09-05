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Все про:пожар (3677) свалка (157) мусоропереработка (94) ГСЧС (2253)

 На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидируют масштабный пожар мусора на территории мусоросортировочного завода в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, возникший в четверг утром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании мусора поступило диспетчерам в 8.37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер Киевской области и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы Вышгородкого района.

"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн", - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара продолжается.

С.Демидов находится в 20км от Киева, население 3,7 тыс человек. Рядом с селом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели со вчерашнего дня тушат пожар на городской свалке под Полтавой

На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146714
 
 
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ще й до того - дурні напів-сільські жителі палять бадилля та бур'яни.
Треба негайно штрафувати оцих паліїв.
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психанули сортировать...спалили на хрен )))
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ще й до того - дурні напів-сільські жителі палять бадилля та бур'яни.
Треба негайно штрафувати оцих паліїв.
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Вечером перед пожаром возле свалки был замечен велосипедист с боксерскими перчатками.
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А якщо додати крапку - то буде дві окремі новини: про обшук і про пожежу.

На территории завода по сортировке мусора.
Под Киевом начался пожар.
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Вести из-за поребрика:"Российские подлодки вышли из строя в Сирии. Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота. - Лента.ру
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...установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками
Поджог? Не иначе, Садового рук дело...
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якраз вдобно сказати що то кличко винен. *** буду На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1686
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Сортировка 80 лвл, горит обычная свалка)))))))))))
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