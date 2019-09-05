 Снизить стоимость кредитов реально, но для этого нужен комплексный подход, - Смолий

При этом ее решение требует комплексного подхода, заявил Смолий журналистам в четверг, 5 сентября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить. – Ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, для снижения кредитных ставок необходима имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы. Кроме того, нужны качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений. В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования, сказал глава центробанка.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.