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 Экономика
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Все про:кредит (2119) НБУ (4475) Смолий (57)

 Снизить стоимость кредитов реально, но для этого нужен комплексный подход, - Смолий

Руководитель Нацбанка Яков Смолий назвал поставленную властями задачу удешевления кредитов для бизнеса и по ипотеке реалистичной.

При этом ее решение требует комплексного подхода, заявил Смолий журналистам в четверг, 5 сентября. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить. – Ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, для снижения кредитных ставок необходима имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы. Кроме того, нужны качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений. В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования, сказал глава центробанка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал уменьшение процентов на кредиты в следующем году

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Источник: https://censor.net.ua/n3146713
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно принять Ислам,и жиды все сами потікають.
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ники,скажите,пожалуйста,освобождение террориста "цемах",на Ваш взгляд - правильное решение ?
спасибо
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ники,скажите,пожалуйста,освобождение террориста "цемах",на Ваш взгляд - правильное решение ?
спасибо
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Комплексно відправити жидокацапську огиднозелену владу в спеціалізоване гетто для дебілів...
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Снизить стоимость кредитов реально, но для этого

Нужно посадить беню и ему подобных и еще лет 10 сажать тех ,кто не чтит закон...
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Нужно принять Ислам,и жиды все сами потікають.
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Я проти - не хочу портити хорошу штучку. Снизить стоимость кредитов реально, но для этого нужен комплексный подход, - Смолий - Цензор.НЕТ 5544
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срали мазали....
кредиты хорошо - кредиты в Украине?
ярмо на шею...
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ОК, инфляция у нас около 10%, НБУ установит ставку рефинансирования 8% и будет добровольно нести 1,8% убытков в год, банки начнут привлекать депозиты по 8-9% и люди будут радоваться убытку в 1,1-1,8% - довольно реалистичная картина.
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Ой, забыл налог посчитать, убыток для счастливых владельцев депозитов составит 2,5-3,25% в год.
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Слишком много совково-популистских госпрограм в нашей скотоферме, что даже забирая у граждан более 60% заработанного в виде налогов, все равно не хватает и приходится брать крелиты и печатать ИНФЛЯЦИЮ))
Поэтому низкие процставки - тоже нереализуемый популизм...))
Но ничего, избирателям нравится такой подход...
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Если в Украине банки-жлобы, пригласите западные. Пусть окажут они нашему бизнесу поддержку.
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