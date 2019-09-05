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 Политика Украины
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Все про:обыск (1346) Нацполиция (10023) Укрэнерго (157) Департамент защиты экономики (4)

 Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция

Обыски в "Укрэнерго" проходят по делу о хищениях на закупках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообащает Департамент защиты экономики Наицональной полиции Украины.

"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводит обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что в их центральном офисе и по месту жительства руководителей компании проходят обыски.

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Разоблачена схема присвоения государственных средств должностными лицами Укрэнерго, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146712
 
   
 Топ комментарии
 
зебобіки, ваша кадра у верховній естРаді.
"Той хлопчик" спалився. Там повний комплєкт: і прапор РФ і Порєченков

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Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4805
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В.Зеленському за успішно проведену операцію зі звільнення В.Цемаха присвоєно позачергове звання полковника ФСБ Росії.Вітаю всіх ЗЕ
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зебобіки, ваша кадра у верховній естРаді.
"Той хлопчик" спалився. Там повний комплєкт: і прапор РФ і Порєченков

https://startko.co.ua/11136/roksolana/?fbclid=IwAR14zwlF2nEJcH486RgoLLo9YHBUjCCCCJekgLggjy1JJjtio9qtZtcuZ5c

Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4805
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СЕНСАЦИЯ Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1082 СОЕВЫЕ ДВОРНЯГИ ЛИКУЮТ!
А НА МЕНЯ КОМПРОМАТ ДАВАЙ! Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1082 ТАКОЙ ЖЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ!
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Увімкнений Caps в інеті всеодно що довідка про дібелізм. Витріть монітор, заплювали
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Да везде такое. Вопрос кто ответит и куда оно дальше пойдет.
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В.Зеленському за успішно проведену операцію зі звільнення В.Цемаха присвоєно позачергове звання полковника ФСБ Росії.Вітаю всіх ЗЕ
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ух расхєтітєлі саціалістічєскай собствєнасті Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5600
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Незабаром усю шоколядну 3,14добратію накриють мідним тазиком..
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бачу почалися наїздки на ахметова. але ахмєтка теж не пвальцем роблений. тож далі буде
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Жарят ворюг ...плохо, хотят забрать....не трогают плохо, договорняк...........пороходупы определитесь уже.
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И без вертолетов , и в Киев на экскурсию не повезут.
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Везде схемы и как их...? Легализация врачебной марихуаны. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька озвучила тезу, що для запуску цього процесу необхідно розробити новий законопроект. Хоча насправді вже все зроблено. Існує проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Він регулює використання медичного канабісу. Але постанову потрібно лише прийняти", - йдеться у повідомленні Супрун Вона відзначила, що розробка нового законопроєкту - це втрачений час для пацієнтів, які потребують таких препаратів для лікування. Таких українців нараховують близько двох мільйонів.
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Нещаконное присвоение НЕ(!) ГОССРЕДСТВ, а денег налогоплательщиков...!
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