 Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообащает Департамент защиты экономики Наицональной полиции Украины.

"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводит обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что в их центральном офисе и по месту жительства руководителей компании проходят обыски.

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