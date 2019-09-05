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 Экономика, Общество
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Все про:металлургия (302) налоги (2634)

 Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты

Изменения в Налоговый кодекс будут иметь катастрофические последствия. В этом уверены представители металлургической отрасли Украины.

Президент ОП "Укрметаллургпром" А. Каленков и председатель Федерации металлургов Украины С. Беленький совместным письмом обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой не допустить катастрофических последствий за предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, сообщает 24.

Они указывают, что проекта Закона № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" вызывает очень серьезное беспокойство у представителей железорудных горно-добывающих предприятий Украины.

Речь идет об изменении подхода к определению базы налогообложения рентных платежей на добычу железной руды.

Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие последующих технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной, – объясняется в письме.

Также Каленков и Беленький отмечают, что принятие проекта Закона негативно скажется и на себестоимости продукции. А это приведет к тому, что украинские ГОКи потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья.

"Потеря китайского рынка для нас эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тыс. работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тыс. работников смежных отраслей", - говорится в письме в адрес Владимира Зеленского и Алексея Гончарука.

В обращении также говорится о том, что канадская компания Black Iron, которая во время недавнего визита Зеленского в Канаду заявила о своем намерении инвестировать в Шимановский проект мощностью 10 млн т железорудного сырья в год (это 435 млн долларов) только на первом этапе, вряд ли останется на украинском рынке при подобных условиях.



Источник: https://censor.net.ua/n3146708
 
 
 Топ комментарии
 
А ЭТО (ЧИСТО СЛУЧАЙНО, КОНЕЧНО) НЕ ТЕ ЛИ ГОКИ, КОТОРЫЕ ДОБЫВАЮТ СЫРЬЁ И ТУПО НА ПРОДАЖУ ЗА РУБЕЖ? Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 3447
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Сейчас много криков и визгов будет. Многих кормушек и сверхдоходов лишат. Это первые ласточки.
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Меткомбинаты, отстроенные целыми поколениями украинцев, были за бесценок захвачены кучкой олигархов. Теперь они экологически травят целые города, при этом все барыши делят между собой. Так не бывает. Надо отвечать за уход от налогов и загрязнение среды.
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А ЭТО (ЧИСТО СЛУЧАЙНО, КОНЕЧНО) НЕ ТЕ ЛИ ГОКИ, КОТОРЫЕ ДОБЫВАЮТ СЫРЬЁ И ТУПО НА ПРОДАЖУ ЗА РУБЕЖ? Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 3447
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Я ОЦЕНИЛ ТВОЙ "ТОНКИЙ" НАМЁК НА МОЙ КАПС Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 4005
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Я рад.
Осталось усльішать от тебя, собственно говоря, не оценку шрифта, а ответ на вопрос: «А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»
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?
«А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»


КОМУ?
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Это как раз о том чтобы Ахметов думал не как сырье продавать, а производить готовую продукцию при имеющихся возможностях, а это зп и налоги уже не 10тыс людей, а 20 тыс, и естественно не 240% прибыли себе тупо в карман...
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«А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»



Собственникам все деньги. В Германии парикмахер собачек получает 1300Э , а у нас металург -500Э
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Они. И НЕ случайно)
С другой стороны - а помните ли интервью Коломойского Цензору и его рекомендации на эту тему?
А теперь делайте выводы, чьи уши и откуда торчат
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НУ МОЖЕТ БЫТЬ И БЕНИНЫ. НО ФАКТ ТО ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ВМЕСТО ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ - СЫРЬЁ ТУПО СЛИВАЮТ ЗА БУГОР.
И "ЧИСТО СЛУЧАЙНО", ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ С БЕНЕЙ, НАЧАЛИ ВЫТЬ И ПРИКРЫВАТЬСЯ РАБОЧИМИ, НАЛОГАМИ И Т.Д.
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в тому то і справа, що Китаю наша металургійна продукція не потрібна, бо не витримує вимог щодо якості, крім того, Китай перетворився із імпортера такої продукції в її експортера, бо побудував ******* мет. заводи.
Але для цих заводів потрібна сировина. В Україні такої сировини - дуже багато, то можна хоч щось і заробити.
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НЕ ГОНИ ЧУШЬ. КРОМЕ КИТАЯ НИКОМУ МЕТАЛЛ НЕ НУЖЕН (ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ)? А ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА ТОЖЕ (ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ)?
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Беня выкрыл вопиющее безобразие.Ахметов закрыл экспорт металлолома,потому что он его не котролирует и доходы будут не его.Зато разрешил экспорт железо рудного сырья,делая его недоступным недружественным металлургическим заводамУкраины.Тоже с углём и электроэнергией.Ахметовские предприятия официально чуть-чуть убыточны,чтобы неплатить налоги.( он делает закупки для себя через свои прокладки,делая основное производство убыточным.)Вот теперь ему наступили на мозоль.Мелочь,а приятно слышать вопли и сопли рыжих.
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Сейчас много криков и визгов будет. Многих кормушек и сверхдоходов лишат. Это первые ласточки.
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Зачем нам рынок китая?У нас тут полная диджитализация на носу!
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вызывает очень серьезное беспокойство у представителей железорудных горно-добывающих предприятий Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3146708

Та да. Год назад Ахметов жаловался,что не хватает вагонов для вывоза жел. руды.
А тут налоги принуждают платить!...
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Меткомбинаты, отстроенные целыми поколениями украинцев, были за бесценок захвачены кучкой олигархов. Теперь они экологически травят целые города, при этом все барыши делят между собой. Так не бывает. Надо отвечать за уход от налогов и загрязнение среды.
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Давно пора потерять такой рынок - нечего бесплатно руду и металлолом продавать . Это истерика олигархов , грабящих Украину .
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Это истерика олигархов , грабящих Украину .

Золотые слова!
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У Ахметова всегда есть возможность продать ГОКи, раз ему так невыгодно работать
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Дожились, в Китай уже продаем... Какое днище...
Вообще ету хероту, засьірающую все вокруг давно пора прикрьіть.
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