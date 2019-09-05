 Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время Восточного экономического форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать (а мы произведем такие же ракеты, разумеется) в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", – подчеркнул Путин.
Российский президент заявил, что Кремль "не радует" тот факт, что США может разместить свои ракеты в Японии и Южной Корее. По его словам, появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России.
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Он подчеркнул, что на той территории, которую будут "перекрывать" возможные ракеты США, расположены "две очень крупные военные базы" – надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
это каким образом?? по Урал расея уже -- Китай!
если бы Китай озаботился -- все отнеслись бы с пониманием... а так --- покрутили пальцем у виска....
Нє било там русских ССО?
хороший мальчик - и обалденнеший хоккеист
- Неправда! У нас в Сибири нет дорог!