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Все про:Путин (25020) ракеты (821) Россия (73771)

 Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин

Россия будет создавать, но не намерена размещать ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время Восточного экономического форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать (а мы произведем такие же ракеты, разумеется) в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", – подчеркнул Путин.

Российский президент заявил, что Кремль "не радует" тот факт, что США может разместить свои ракеты в Японии и Южной Корее. По его словам, появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг

Он подчеркнул, что на той территории, которую будут "перекрывать" возможные ракеты США, расположены "две очень крупные военные базы" – надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3146707
 
 
 Топ комментарии
 
Ну все,московсие улусы начинают превращаться в Северную Корею.
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Ну все,московсие улусы начинают превращаться в Северную Корею.
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" По его словам, появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России. "
это каким образом?? по Урал расея уже -- Китай!
если бы Китай озаботился -- все отнеслись бы с пониманием... а так --- покрутили пальцем у виска....
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Да ты шо!? Главное чтоб Рагозин отвечал...тогда точно пипец вам...и бомбить Воронеж назло всем! Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин - Цензор.НЕТ 2811
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Уйло Архангельск уже разбомбил - очередь за Воронежем!
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Как можна верить словам и делам Пуйла?.Ума не приложу.Всё будет с точностью до наоборот.
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Шо, в фільмє «Крьім. Путь домой», всьо наврал?
Нє било там русских ССО?
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***** озвучило причину по которой договор пошел коту под хвост...
хороший мальчик - и обалденнеший хоккеист
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Ох ти ж любімєц ***********, кто б сомневался...
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в принципе, и лося можно курить научить. и желательно того, который живёт в местах складирования этих руцких ракет.
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Производи,производи плешивый шизофреник. А кацапобыдло будет скоро газетами с твоей рожей жопы подтирать ввиду дефицита туалетной бумаги.
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я бы его маленькую черепушку на Стенли Кап привинтил одним винтом с возможностью отвинтилова...
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дакай ******** штампуй новые вундервафли. быстрее мордва твоя с голодухи окочурится.
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Как уже задолбал этот Карлик ‼️😡😡
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"Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин" - ядерное оружие в руках приматов, равносильно спичкам в руках несмышлённых детей, сразу после капитуляции гитлера, была возможность уничтожить кремлёвскую банду человекоподобных (а Черчиль, человек дела и чести, предлагал американцам), но Запад, как всегда, заигрался в демократию, и выпустил из бутылки чёрта, и теперь расхлёбывает весь мир.
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ну вот. теперь обезьяны обидятся, их с русней сравнили.
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рассия если когда и шо будет производить - то ето тока путиных...
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Они уже не запрещенные. Агент Рыжик позаботился об этом.
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...ну прямо реинкарнация малоросского задорнова....
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Ну "гонка вооружений" в прошлый раз отлично закончилась, я считаю. Такой же удачи, лаптеногие, вам и в этот раз. Надеюсь жалостливых с "окорочками" в этот раз не найдётся. Аминь.
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- А правда что у вас в Сибири медведи по дорогам бегают?
- Неправда! У нас в Сибири нет дорог!
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