 Минские соглашения требуют обновления и дополнения: ситуация за 5 лет кардинально изменилась, - Хуг

Об этом экс-руководитель миссии ОБСЕ рассказал в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.

"Я больше не является частью процесса, но со стороны вижу, что дискуссии и дебаты по имплементации Минских соглашений продолжаются. И продолжать эти дискуссии очень важно, а прекращение будет означать шаг назад", - сказал Хуг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

Однако, по его мнению, важно отметить, что эти соглашения были подписаны 5 лет назад в начале конфликта, поэтому сейчас важно думать не об имплементации тех соглашений, которые были заключены в начале, "а о том, что можно добавить к этим соглашениям".

"Ведь ситуация и реальность с тех пор изменилась кардинально с обеих сторон линии разграничения с сентября 2014 г.", - отметил Хуг.