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 Политика Украины
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 Минские соглашения требуют обновления и дополнения: ситуация за 5 лет кардинально изменилась, - Хуг

Бывший заместитель председателя наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг считает, что Минские договоренности требуют корректировки, которая отвечала бы современному контексту и ситуации на фронте.

Об этом экс-руководитель миссии ОБСЕ рассказал в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.

"Я больше не является частью процесса, но со стороны вижу, что дискуссии и дебаты по имплементации Минских соглашений продолжаются. И продолжать эти дискуссии очень важно, а прекращение будет означать шаг назад", - сказал Хуг.

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Однако, по его мнению, важно отметить, что эти соглашения были подписаны 5 лет назад в начале конфликта, поэтому сейчас важно думать не об имплементации тех соглашений, которые были заключены в начале, "а о том, что можно добавить к этим соглашениям".

"Ведь ситуация и реальность с тех пор изменилась кардинально с обеих сторон линии разграничения с сентября 2014 г.", - отметил Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3146705
 
   
 Топ комментарии
 
А смысл? Завтра-послезавтра зеленский и так сдаст Украину. Первая ласточка Цемах уже вылетела из клетки,..
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Так, а у чому проблема? 73% проміняли країну на обіцянку холодильника...ба навіть більше, на ніщо! Бо обіцянок то насправді не було. Були лозунги "зробимо їх разом", "весна прийшла" і т.п. Більш тупого народу не існує у світі. Щоби взяти і обміняти власну країну на НІЩО!!!
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А смысл? Завтра-послезавтра зеленский и так сдаст Украину. Первая ласточка Цемах уже вылетела из клетки,..
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Нарешті Захід зрозумів що Мінські угоди порошенка писались путіним в Кремлі, а підписувались агентом путіна порошенком і Захід просто розвели як лохів! Тепер буде смерть Мінським угодам і тепер путін може поховати свої надії утримувати терористичні банди в ДНР та ЛНР за гроші України!
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Пл.ть, Ігор онови методичку. Зеля країну оптом здає, а ти тут х.ню про Пецю несеш...
Хто цих довб.бів змушує виконувати ці Угоди??? 4 роки не виконували, могли ще 40 не виконувати...
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Зеленський як раз не здає країну, це порошенко влаштовує істерики та підстави, через підконтрольних йому політиків та суддів. путін за 5 років натворив купу ідіотських речей і тепер Захід займе більш потужну та послідовну позицію по відношенню до путіна - всі катастрофічні для України пункти з Мінських угод будуть викреслені, ніякого фінансування за рахунок України для ДНР та ЛНР не буде!!!! ніякого права обирати легітимну місцеву владу з числа терористів у путіна не буде!!!! путін зірве обмін заручниками та відновлення мосту в Станиці Луганській і отримає нові санкції і нові обмеження, а там і до ембарго недалеко і буде путін і вся росія як КНДР в повній ізоляції без грошей та допомоги Заходу - в жопі!
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Дада.
Захид как займет позицию а потом догонит и еще раз займет.
Как там санкции за невыполнение решение международного трибунала?
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Так справжні санкції ще попереду, потрібно щоб путін провалив всі переговори та обміни з власної ініціативи!
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Це занадто тонка гра навіть для Пеці, а для Зебіла... самому не смішно?
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Малюнки без аргументів це рівень первісних людей, які малювали на стінах печер, не в силах виразити свої емоції та думки словами. Я б Вам відповів але не можу, Ви не сформували свою думку.
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У тебе там що, усі санітари в відпустку пішли?
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Захид развел украинцев как лохов.
Оказывается что вся борьба с коррупцией пети затевалась с одной целью.
Изменить ситуацию и переподписать на более выгодных ***** условиях.
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Все как раз наоборот. . Сейчас будут продавливать особый статус и выборы. Без передачи границы и выводе оккупационных войск рф с территории Украины.VPN зачем включил? Откуда пишешь?
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Так, а у чому проблема? 73% проміняли країну на обіцянку холодильника...ба навіть більше, на ніщо! Бо обіцянок то насправді не було. Були лозунги "зробимо їх разом", "весна прийшла" і т.п. Більш тупого народу не існує у світі. Щоби взяти і обміняти власну країну на НІЩО!!!
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Так вообще нет проблем.
Может они свою страну такой и представляют.
Чего уже теперь?
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Та нічого, робити висновки. Кацапа змінює лишень могила.
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Минский сговор , не имеет юридической силы , пока хоть один российский сапог топчет Украинскую землю . Вывод войск добровольно или принудительно . Минский сговор это узаконниное признание нахождения российских войск на территории Украины .
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А Порошенко хвастается, что это он написал Минские соглашения
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Звісно, він же ну думав що народ України обере довб.бів, які почнуть ці угоди виконувати...
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Не, это Порошенко попытался протолкнуть изменения в Конституцию, но народ не дал ему это сделать
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ситуация и реальность с тех пор изменилась кардинально с обеих сторон линии разграниченияИсточник: https://censor.net.ua/n3146705

Вот.
Уже прямым текстом пошло.
С обеих сторон изменилась.
В Украине к примеру сейчас все заняты борьбой с коррупцией...
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щось.то не так...зі сторони України якась взагалі безпечність. ВСУ обстрілюють..--а підорація війська вводить нові на данбас..розвідників..тезніку...--тепер військові навчання готує....а з нашого боку одні мирні плани......--залишилось написати Ласкаво просимо
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Но то что никто не зовет в этом он прав.
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Правильно. Дебальцево и другие раены уже под окупацией вопреки минскому договору, так что нужно поменять договор. И Будапештский меморандум переписать уже с учетом новых границ и окупированнх рашкой крыма и дамбаса. Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг - Цензор.НЕТ 2531
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Конечно изменилась... За три цирковых месяца весьма кардинально...
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кто такой этот хуг? по моему его с ошибкой написали.
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які дисципліновані ці европейські чинуші, відробляє рашкині нафтогазодоляри до останньої копійки, уже навіть з другого місця роботи.
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а чи не готує )(уйло "другу чеченську" за воду в Крим?
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