 Минские соглашения требуют обновления и дополнения: ситуация за 5 лет кардинально изменилась, - Хуг

Об этом экс-руководитель миссии ОБСЕ рассказал в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.
"Я больше не является частью процесса, но со стороны вижу, что дискуссии и дебаты по имплементации Минских соглашений продолжаются. И продолжать эти дискуссии очень важно, а прекращение будет означать шаг назад", - сказал Хуг.
Однако, по его мнению, важно отметить, что эти соглашения были подписаны 5 лет назад в начале конфликта, поэтому сейчас важно думать не об имплементации тех соглашений, которые были заключены в начале, "а о том, что можно добавить к этим соглашениям".
"Ведь ситуация и реальность с тех пор изменилась кардинально с обеих сторон линии разграничения с сентября 2014 г.", - отметил Хуг.
Хто цих довб.бів змушує виконувати ці Угоди??? 4 роки не виконували, могли ще 40 не виконувати...
Захид как займет позицию а потом догонит и еще раз займет.
Как там санкции за невыполнение решение международного трибунала?
Оказывается что вся борьба с коррупцией пети затевалась с одной целью.
Изменить ситуацию и переподписать на более выгодных ***** условиях.
Может они свою страну такой и представляют.
Чего уже теперь?
Вот.
Уже прямым текстом пошло.
С обеих сторон изменилась.
В Украине к примеру сейчас все заняты борьбой с коррупцией...