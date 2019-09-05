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 Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (434) проверка (613) ZIK (9)

 Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявления ООО "ТРК "Мист ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца и назначил ZIK внеплановую выездную проверку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте регулятора, теперь в спутниковых лицензиях ТРК "Мист ТВ" и ТРК "Новые коммуникации", а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 "Новых коммуникаций" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, регулятор сообщает, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "Мист ТВ" от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу NewsOne

"Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона ("О телевидении и радиовещании" – ИФ), ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", - указывается в сообщении.

Ранее заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук заявляла, что у регулятора нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По ее словам, Нацсовет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщалось, в июне 2019 года Козак, владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и заявил о создании медиахолдинга "Новости".

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Источник: https://censor.net.ua/n3146704
 
   
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началась у Медведчука веселая жизнь Зеленский это вам не Петя, Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 878
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Мертвечук ТВ 3!!! Нормальные журналисты сразу же ушли с этой помойки....остались ватные "журнашлюхи".....
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Беня же сказал - что Хуйло шизофреник...
Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 7964
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вам жє хйло сказал нєтрогать мєртвєчука ато через месяц зе будет марадьором і баригой как марадьор і барига Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 7289
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Беня же сказал - что ***** шизофреник...

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Повторяю для непонятливых: <******* шизофреник!

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началась у Медведчука веселая жизнь Зеленский это вам не Петя,
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Зеленский лох - по сравнению с Порошенко...
...но все же ты прав - с Медведчуком будет работать
закаленная в боях рейдерская дивизия Коломойского...

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Мертвечук ТВ 3!!! Нормальные журналисты сразу же ушли с этой помойки....остались ватные "журнашлюхи".....
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Внеплановую проверку,с последующим лишением лицензии, надо всей троице мертвечуковской провести.интер и трк тоже не мешало бы.А ,то "спасиба ринате ахметовой",которая напрямую причастна к войне,зае..ала уже
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То-то я смотрю, что всякие ************ с прямого, которые вчера травили и поливали дерьмом всех оппонентов ПАПа и Ко, включая и все каналы, кроме прямого и 5-го, сегодня с пеной у рта истерят про свободу слова, поливая дерьмом душителя свободы слова - Зеленского. Грязная заказуха с каналами, доводящая Украину до статуса страны, нарушающей права со свободой слова. Та же история и с цемахом. Педро старается, в своём репертуаре. Судьба Украины его нах не волнует, как и раньше. Гадил, гадит и будет гадить Украине.
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