 Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

Об обысках сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве (ул. С. Петлюры, 25 и 27) Главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области начало обыски. Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что обыски проходят по месту жительства пяти руководителей высшего и среднего звена "Укрэнерго", руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

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"Разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в уголовном производстве, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

"Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года", - добавили в компании.

Укрэнерго - энергетическая компания с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой Украины и передачи электроэнергии к региональным электросетям энергоснабжающих компаний (облэнерго).

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В июле Минфин сменил форму собственности Укрэнерго: из госпредприятия оно стало частным акционерным обществом. Это было одним из условий для предоставления транша ЕС на 500 млн.